Минздрав Украины ежедневно рапортует, как те или иные регионы перешли в оранжевую зону карантина - а некоторые области, мол, стоят на пороге красной.



Сегодня, например, вышли данные о том, что в оранжевой зоне уже более половины областей страны - а именно 15.



Однако выходят эти данные в качестве табличек на сайте МОЗ. Тогда как официальных решений Кабмина и госкомиссий по усилению карантина нету.



То есть в оранжевую зону регионы записывают не совсем легально.



Отметим, что "оранжевый" уровень отличается от "желтого" двумя вещами. Во-первых, проводятся дополнительные меры в больницах. Во-вторых, местные власти получают право вводить дополнительные ограничения.



Какие именно - базовое постановление Кабмина №1236 не уточняет. То есть, по сути, любые. Кстати, так уже и происходит: во Львове, например, школы отправили на дистанционку, в Мелитополе ограничили работу общественного транспорта, а в Харькове - запретили заполнять в кино более половины залов (не глядя на вакцинацию).



Также идут заявления, что скоро несколько регионов перейдут и в красную зону.



При этом с процедурой перевода областей Украины из желтой зоны во все остальные происходит что-то странное.



Чехарда в зонах

За ежедневными заявлениями Минздрава о том, что тот или иной регион перешел в оранжевую зону - ничего не стоит.



Механизм такого перехода следующий. Сначала решение должна принять Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. То есть Киев. Возглавляет комиссию правительство и визируют ее решения сам премьер или профильные министры.



Но эта центральная комиссия только переводит регионы в необходимые зоны. А конкретные ограничения вводят такие же комиссии при обладминистрациях или городских исполкомах.



Такой алгоритм прописан в постановлении Кабмина 1236 и касается он зеленой, желтой и оранжевых зон (последнюю можно вводить только по отдельным регионам).



По состоянию на сегодня не существует решений госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переводе хотя бы одной области на оранжевый уровень. С 21 сентября, когда всю страну перевели в желтую зону, больше никаких решений по зонированию не принималось. В чем легко убедиться, посмотрев на список решений комиссии.



Последними там значатся рекомендации Харьковской области усилить контроль за распространением инфекции. Но в новую зону регион этот документ не переводит. И примерно то же содержится в решении региональной комиссии.



Правда, власти Харькова на днях заявили, что город перешел в оранжевую зону - но в решениях высших инстанций такой формулировки, повторимся, нет.



При этом, как мы убедились выше, Харьковская область и 14 других соответствуют показателям оранжевой зоны. Причем началось это не вчера - первые регионы "пооранжевели" еще в сентябре. Но де-юре этого никто подтверждать не спешит.



Что же до красных зон, механизм их установления немного другой. Они также принимаются на Госкомиссии по представлению правительства - и тоже лишь в отдельных регионах. А вот полномочия местных властей в постановлении Кабмина не выписаны. То есть сразу в области или городе начинают действовать все ограничения красной зоны (детально о них мы рассказывали здесь).



Что это значит?

Вывод понятен: публикуемая на сайте Минздрава цветовая классификация не означает, что регион перешел в ту или иную зону, и там начали действовать новые ограничения.



Иными словами - несмотря на ежедневные тревожные сводки с коронавирусных фронтов, вся Украина де-юре находится в желтой зоне.



Остается один вопрос - почему власть дезориентирует украинцев? С одной стороны, МОЗ ежедневно относит к "оранжевому" уровню новые и новые области. С другой - правительство официально этого не закрепляет.



Формально МОЗ, если нет "оранжевого" уровня, может не исполнять предусмотренных для него действий. А именно - усиливать контроль за тем, готовы ли больницы к наплыву ковид-инфицированных.



Фактически же подготовка больниц идет, и многие отделения уже переводят исключительно под ковидных пациентов. По крайней мере, такие сигналы поступают "Стране" из Киева. Да и власти на местах, несмотря не "желтизну", уже вводят ограничения сверх необходимого.



Объяснения такой странной политике может быть три.



Первое - обыкновенная халатность. Оранжевый уровень почти не отличается от желтого, и поэтому может не быть желания "заморачиваться" по переводу каждого региона в новую зону. Считая, что хватит и публикации на сайте Минздрава.



Второе - финансовые соображения. Учитывая, что оранжевый уровень требует усиленной подготовки медицинской системы к наплыву заболевших (это прописано в постановлении Кабмина №1236), то на это скорее всего нужны деньги. Которые при усилении карантина, видимо, потребуется выделить на места.



Третье - политическое. Центр пытается вынудить местные власти вводить ограничения самостоятельно - и брать на себя политическую ответственность за них.