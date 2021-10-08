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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3892389338943895

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:38

  IgA написав:
  fler написав:IgA, в Британии точно все хорошо? Почему так отрываетесь от коллектива?


Да, а Вы с какой целью интересуетесь? Причем уже не первый раз


За вас переживаю :wink:

  IgA написав:может уже поймете наконец что дело не в количестве новых случаев а в способности медицины с ними справляться? то есть важнее количество госпитализаций и динамика их роста а не просто количество заболевших. С которого разу до Вас это может дойти?


Ок. Динамики госпитализаций у нас нет, зато есть ваша любимая летальность.
Например, средняя за последние 7 дней:
Британия - 107 :shock:
Германия - 57
Испания - 45
Франция - 39
Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?

Станом на сьогодні, 9 жовтня, 15 регіонів України ...відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки.
И как-то получилось что в Британии с этим все относительно неплохо, а в Украине при меньшем количестве новых заболевших - не очень. Догадаетесь почему?


Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:52

  fler написав:Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало :wink:

Зачем это делать, все страны на графике заболеваемости и смертности, которую Вы почему-то не указали :wink: почему?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:09

  fler написав:Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?


В Британии еще с июля отменили маски в отличии от Германии и ковидные пропуска только в Шотландии в отличии от Франции. Не эти же грабли Израиль наступил. Но ничего не поделаешь, свобода имеет свою цену.

Переживайте лучше за себя, перспектива локдауна для Вас очень близка. в отличии от меня
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:18

  Libo написав:Замечено, это тотально и повсеместно. Пипл от масок, соцальной дистанции и мерах предосторожности устал. Гуляет как в последний день. Пуля дура, суждено так суждено. А сейчас еще осень, пойдут сопли, чихи и кахи.
Я желаю антиваксам мужества! :?


Да, устала. Но меры соблюдаю. Чуть сопли - сразу назоферон в нос (всегда ношу с собой). В толпу не лезу. Слежу за питанием и за ситуацией с пандемией.
Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин :roll:
fler
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