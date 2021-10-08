Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3892389338943895 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 20:38 IgA написав: fler написав: IgA, в Британии точно все хорошо? Почему так отрываетесь от коллектива? IgA, в Британии точно все хорошо? Почему так отрываетесь от коллектива?



Да, а Вы с какой целью интересуетесь? Причем уже не первый раз Да, а Вы с какой целью интересуетесь? Причем уже не первый раз



За вас переживаю



IgA написав: может уже поймете наконец что дело не в количестве новых случаев а в способности медицины с ними справляться? то есть важнее количество госпитализаций и динамика их роста а не просто количество заболевших. С которого разу до Вас это может дойти? может уже поймете наконец что дело не в количестве новых случаев ато есть важнее количество госпитализаций и динамика их роста а не просто количество заболевших. С которого разу до Вас это может дойти?



Ок. Динамики госпитализаций у нас нет, зато есть ваша любимая летальность.

Например, средняя за последние 7 дней:

Британия - 107

Германия - 57

Испания - 45

Франция - 39

Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?



Станом на сьогодні, 9 жовтня, 15 регіонів України ...відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки.

И как-то получилось что в Британии с этим все относительно неплохо, а в Украине при меньшем количестве новых заболевших - не очень. Догадаетесь почему?



Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало За вас переживаюОк. Динамики госпитализаций у нас нет, зато есть ваша любимая летальность.Например, средняя за последние 7 дней:Британия - 107Германия - 57Испания - 45Франция - 39Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало fler

Повідомлень: 2146 З нами з: 07.08.09 Подякував: 643 раз. Подякували: 798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 20:52 fler написав: Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало

Зачем это делать, все страны на графике заболеваемости и смертности, которую Вы почему-то не указали почему? Зачем это делать, все страны на графике заболеваемости и смертности, которую Вы почему-то не указалипочему? stm

Повідомлень: 3128 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 21:09 fler написав: Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом? Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?



В Британии еще с июля отменили маски в отличии от Германии и ковидные пропуска только в Шотландии в отличии от Франции. Не эти же грабли Израиль наступил. Но ничего не поделаешь, свобода имеет свою цену.



Переживайте лучше за себя, перспектива локдауна для Вас очень близка. в отличии от меня В Британии еще с июля отменили маски в отличии от Германии и ковидные пропуска только в Шотландии в отличии от Франции. Не эти же грабли Израиль наступил. Но ничего не поделаешь, свобода имеет свою цену.Переживайте лучше за себя, перспектива локдауна для Вас очень близка. в отличии от меня IgA Повідомлень: 845 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 21:18 Libo написав: Замечено, это тотально и повсеместно. Пипл от масок, соцальной дистанции и мерах предосторожности устал. Гуляет как в последний день. Пуля дура, суждено так суждено. А сейчас еще осень, пойдут сопли, чихи и кахи.

Я желаю антиваксам мужества!

Замечено, это тотально и повсеместно. Пипл от масок, соцальной дистанции и мерах предосторожности устал. Гуляет как в последний день. Пуля дура, суждено так суждено. А сейчас еще осень, пойдут сопли, чихи и кахи.Я желаю антиваксам мужества!



Да, устала. Но меры соблюдаю. Чуть сопли - сразу назоферон в нос (всегда ношу с собой). В толпу не лезу. Слежу за питанием и за ситуацией с пандемией.

Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин Да, устала. Но меры соблюдаю. Чуть сопли - сразу назоферон в нос (всегда ношу с собой). В толпу не лезу. Слежу за питанием и за ситуацией с пандемией.Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин fler

Повідомлень: 2146 З нами з: 07.08.09 Подякував: 643 раз. Подякували: 798 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3892389338943895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7771 9753005

ЛОБ П'ят 08 жов, 2021 17:55