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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3893389438953896>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:38

  IgA написав:
  fler написав:IgA, в Британии точно все хорошо? Почему так отрываетесь от коллектива?


Да, а Вы с какой целью интересуетесь? Причем уже не первый раз


За вас переживаю :wink:

  IgA написав:может уже поймете наконец что дело не в количестве новых случаев а в способности медицины с ними справляться? то есть важнее количество госпитализаций и динамика их роста а не просто количество заболевших. С которого разу до Вас это может дойти?


Ок. Динамики госпитализаций у нас нет, зато есть ваша любимая летальность.
Например, средняя за последние 7 дней:
Британия - 107 :shock:
Германия - 57
Испания - 45
Франция - 39
Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?

Станом на сьогодні, 9 жовтня, 15 регіонів України ...відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки.
И как-то получилось что в Британии с этим все относительно неплохо, а в Украине при меньшем количестве новых заболевших - не очень. Догадаетесь почему?


Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:52

  fler написав:Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало :wink:

Зачем это делать, все страны на графике заболеваемости и смертности, которую Вы почему-то не указали :wink: почему?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:09

  fler написав:Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?


В Британии еще с июля отменили маски в отличии от Германии и ковидные пропуска только в Шотландии в отличии от Франции. Не эти же грабли Израиль наступил. Но ничего не поделаешь, свобода имеет свою цену.

Переживайте лучше за себя, перспектива локдауна для Вас очень близка. в отличии от меня
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:18

  Libo написав:Замечено, это тотально и повсеместно. Пипл от масок, соцальной дистанции и мерах предосторожности устал. Гуляет как в последний день. Пуля дура, суждено так суждено. А сейчас еще осень, пойдут сопли, чихи и кахи.
Я желаю антиваксам мужества! :?


Да, устала. Но меры соблюдаю. Чуть сопли - сразу назоферон в нос (всегда ношу с собой). В толпу не лезу. Слежу за питанием и за ситуацией с пандемией.
Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:27

  Binimovich написав:Одессита обидеть каждый может..
Щось не догнав...
А де я ображав одеситів?
При цьому
Враження від Одеси - гнітючі...Бруд , будинки дихаючі на ладан..в яких живуть люди....
Єдиний позитив - море, яхти на морі, сонце і наявність великої кількості позитивно настроєних....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:30

  ЛАД написав:Проблема в том, что процесс продолжается, никто не знает, что будет и сколько будет тяжёлых случаев и смертей, если пустить на самотёк. И никто не скажет, как это коснётся лично Вас.
Я знаю по групі 60+..
1 Скільки врятовано в Англії вакцинацією в цій групі
2 Скільки було б врятовано в Англії, якби вакцинація почалась за 22 дні до початку захворювань

І ці два пункти озвучу через..вже 15 годин...міг би вже, але обіцяв ковідперестрашеним дати 24 години на створення таблички,яка б дала можливість аргументовано заявляти про правильність розрахунків...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:06

  fler написав:Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин :roll:


Так вы, позвольте предположить, и в устройстве транспортных средств не разбираетесь, а значит не можете быть в них уверенной. Но я готов спорить, что вы не отказались от пользования лифтом, автомобилем и самолетом.

Здесь то же самое. Есть подготовленные специалисты, которые разработали, испытали, зарегистрировали, произвели и транспортировали вакцины для вас. Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос.

А то с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:11

  fler написав:
  Libo написав:Замечено, это тотально и повсеместно. Пипл от масок, соцальной дистанции и мерах предосторожности устал. Гуляет как в последний день. Пуля дура, суждено так суждено. А сейчас еще осень, пойдут сопли, чихи и кахи.
Я желаю антиваксам мужества! :?


Да, устала. Но меры соблюдаю. Чуть сопли - сразу назоферон в нос (всегда ношу с собой). В толпу не лезу. Слежу за питанием и за ситуацией с пандемией.
Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин :roll:


Вот мужественная Fler для меня пример :!: А можно новую фоточку в аватарку поставить из прошлой серии? :oops:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:25

  zРадио написав:с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...
А можна не будучи епідеміологом чи фармацептом, на підставі існуючих данних як то:
-час початку вакцинації
-відсоток провакцинованих у вікових групах
-відсоток смертей від ковіду у кожній віковій групі потижнево на протязі всього часу епідемії

Вирахувати кількість
- врятованих вакцинацією
- максимальну кількість врятованих,якби вакцинація почалась до початку епідемії

і на підставі цих цифр зробити висновки?
Як на мене тут треба бути математиком, з навичками статистики а не епідеміологом - чи фармацептом...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:27

  zРадио написав:
  fler написав:Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин :roll:


Так вы, позвольте предположить, и в устройстве транспортных средств не разбираетесь, а значит не можете быть в них уверенной. Но я готов спорить, что вы не отказались от пользования лифтом, автомобилем и самолетом.

Здесь то же самое. Есть подготовленные специалисты, которые разработали, испытали, зарегистрировали, произвели и транспортировали вакцины для вас. Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос.

А то с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...


не пойму это такой тонкий стёб) ?
Вы ужалились?
uaprofi
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