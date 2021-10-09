fler написав:IgA, в Британии точно все хорошо? Почему так отрываетесь от коллектива?
Да, а Вы с какой целью интересуетесь? Причем уже не первый раз
За вас переживаю
IgA написав:может уже поймете наконец что дело не в количестве новых случаев а в способности медицины с ними справляться? то есть важнее количество госпитализаций и динамика их роста а не просто количество заболевших. С которого разу до Вас это может дойти?
Ок. Динамики госпитализаций у нас нет, зато есть ваша любимая летальность. Например, средняя за последние 7 дней: Британия - 107 Германия - 57 Испания - 45 Франция - 39 Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?
Станом на сьогодні, 9 жовтня, 15 регіонів України ...відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. И как-то получилось что в Британии с этим все относительно неплохо, а в Украине при меньшем количестве новых заболевших - не очень. Догадаетесь почему?
Зачем вы сразу на Украину стрелки переводите? Про Украину мы и так все знаем. Вы нам сравните с теми странами, что БиБиСи на графике показало
fler написав:Опять видим отрыв от коллектива. Что здесь не так в способности британской медицины справляться с ковидом?
В Британии еще с июля отменили маски в отличии от Германии и ковидные пропуска только в Шотландии в отличии от Франции. Не эти же грабли Израиль наступил. Но ничего не поделаешь, свобода имеет свою цену.
Переживайте лучше за себя, перспектива локдауна для Вас очень близка. в отличии от меня
Libo написав:Замечено, это тотально и повсеместно. Пипл от масок, соцальной дистанции и мерах предосторожности устал. Гуляет как в последний день. Пуля дура, суждено так суждено. А сейчас еще осень, пойдут сопли, чихи и кахи. Я желаю антиваксам мужества!
Да, устала. Но меры соблюдаю. Чуть сопли - сразу назоферон в нос (всегда ношу с собой). В толпу не лезу. Слежу за питанием и за ситуацией с пандемией. Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин
Binimovich написав:Одессита обидеть каждый может..
Щось не догнав... А де я ображав одеситів? При цьому Враження від Одеси - гнітючі...Бруд , будинки дихаючі на ладан..в яких живуть люди.... Єдиний позитив - море, яхти на морі, сонце і наявність великої кількості позитивно настроєних....
fler написав:Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин
Так вы, позвольте предположить, и в устройстве транспортных средств не разбираетесь, а значит не можете быть в них уверенной. Но я готов спорить, что вы не отказались от пользования лифтом, автомобилем и самолетом.
Здесь то же самое. Есть подготовленные специалисты, которые разработали, испытали, зарегистрировали, произвели и транспортировали вакцины для вас. Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос.
А то с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...
Libo написав:Замечено, это тотально и повсеместно. Пипл от масок, соцальной дистанции и мерах предосторожности устал. Гуляет как в последний день. Пуля дура, суждено так суждено. А сейчас еще осень, пойдут сопли, чихи и кахи. Я желаю антиваксам мужества!
Да, устала. Но меры соблюдаю. Чуть сопли - сразу назоферон в нос (всегда ношу с собой). В толпу не лезу. Слежу за питанием и за ситуацией с пандемией. Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин
Вот мужественная Fler для меня пример А можно новую фоточку в аватарку поставить из прошлой серии?
zРадио написав:с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...
А можна не будучи епідеміологом чи фармацептом, на підставі існуючих данних як то: -час початку вакцинації -відсоток провакцинованих у вікових групах -відсоток смертей від ковіду у кожній віковій групі потижнево на протязі всього часу епідемії
Вирахувати кількість - врятованих вакцинацією - максимальну кількість врятованих,якби вакцинація почалась до початку епідемії
і на підставі цих цифр зробити висновки? Як на мене тут треба бути математиком, з навичками статистики а не епідеміологом - чи фармацептом...
fler написав:Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин
Так вы, позвольте предположить, и в устройстве транспортных средств не разбираетесь, а значит не можете быть в них уверенной. Но я готов спорить, что вы не отказались от пользования лифтом, автомобилем и самолетом.
Здесь то же самое. Есть подготовленные специалисты, которые разработали, испытали, зарегистрировали, произвели и транспортировали вакцины для вас. Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос.
А то с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...