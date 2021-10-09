Есть подготовленные специалисты (позвольте узнать какие именно?), которые разработали (что именно они разработали и от чего это помогает?), испытали (где был полигон испытаний?), зарегистрировали (вот это уже факт - некоторая госконтора выдала бумажку на непонятную субстанцию, принцип действия которой они сами до конца не понимают) , произвели и транспортировали вакцины для вас (хвала лётчикам и водителям!). Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос. (вот тут я перестал понимать - зачем государство берёт деньги с людей за коммуналку?)
Итальянцы рьяно протестуют против обязательной вакцинации
Около 10 тысяч человек вышли в Риме на митинг против Green Pass (QR-код в русской версии), который нужно предъявлять всем гражданам с 12 лет при посещении ресторанов, театров, музеев, спортзалов и других мест, а также для поездок в транспорте дальнего следования.
Несмотря на то, что 80% страны уже вакцинировано, остальные 20 не согласны с политикой правительства: они кидают в полицейских петарды, скандируют: «Свобода! Свобода» и ведут себя агрессивно.
В ответ силовики применяют водомёты и слезоточивый газ