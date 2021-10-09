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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3893389438953896

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:39

Есть подготовленные специалисты (позвольте узнать какие именно?), которые разработали (что именно они разработали и от чего это помогает?), испытали (где был полигон испытаний?), зарегистрировали (вот это уже факт - некоторая госконтора выдала бумажку на непонятную субстанцию, принцип действия которой они сами до конца не понимают) , произвели и транспортировали вакцины для вас (хвала лётчикам и водителям!). Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос. (вот тут я перестал понимать - зачем государство берёт деньги с людей за коммуналку?)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:49

И никакой ковид эту толпу не берёт!

Зображення

Итальянцы рьяно протестуют против обязательной вакцинации

Около 10 тысяч человек вышли в Риме на митинг против Green Pass (QR-код в русской версии), который нужно предъявлять всем гражданам с 12 лет при посещении ресторанов, театров, музеев, спортзалов и других мест, а также для поездок в транспорте дальнего следования.

Несмотря на то, что 80% страны уже вакцинировано, остальные 20 не согласны с политикой правительства: они кидают в полицейских петарды, скандируют: «Свобода! Свобода» и ведут себя агрессивно.

В ответ силовики применяют водомёты и слезоточивый газ
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