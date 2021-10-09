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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3893389438953896 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 23:39 Есть подготовленные специалисты (позвольте узнать какие именно? ), которые разработали (что именно они разработали и от чего это помогает?) , испытали (где был полигон испытаний?) , зарегистрировали (вот это уже факт - некоторая госконтора выдала бумажку на непонятную субстанцию, принцип действия которой они сами до конца не понимают) , произвели и транспортировали вакцины для вас (хвала лётчикам и водителям!). Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос. (вот тут я перестал понимать - зачем государство берёт деньги с людей за коммуналку?) uaprofi

Повідомлень: 4969 З нами з: 21.04.11 Подякував: 711 раз. Подякували: 489 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 23:49







Итальянцы рьяно протестуют против обязательной вакцинации



Около 10 тысяч человек вышли в Риме на митинг против Green Pass, который нужно предъявлять всем гражданам с 12 лет при посещении ресторанов, театров, музеев, спортзалов и других мест, а также для поездок в транспорте дальнего следования.



Несмотря на то, что 80% страны уже вакцинировано, остальные 20 не согласны с политикой правительства: они кидают в полицейских петарды, скандируют: «Свобода! Свобода» и ведут себя агрессивно.



В ответ силовики применяют водомёты и слезоточивый газ И никакой ковид эту толпу не берёт! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15394 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8488 раз. Подякували: 4105 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 23:51 uaprofi

Если Вам действительно интересно, в чём сильно сомневаюсь, можете почитать, к примеру об АстраЗенеке - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105290?fbclid=IwAR0OoYAkJBjuqxemIJpsW-UVTQefMZz8QEcce6Vuc9dpdxrXWsL0YCOiorU . Если Ваминтересно, в чём сильно сомневаюсь, можете почитать, к примеру об АстраЗенеке - ЛАД 2 Повідомлень: 19892 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4861 раз. Подякували: 4503 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 00:30 budivelnik Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі - Смертность среди госпитализированных в группе среди непривитых израильтян в возрасте 60+ с тяжелым течением коронавируса составила 40 процентов. Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти?

https://detaly.co.il/pugayushhie-tsifry ... eprivityh/ Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі -Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти? roberto dark

Повідомлень: 598 З нами з: 04.06.19 Подякував: 114 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 00:59 budivelnik написав: zРадио написав: с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет... с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет... А можна не будучи епідеміологом чи фармацептом, на підставі існуючих данних як то:

-час початку вакцинації

-відсоток провакцинованих у вікових групах

-відсоток смертей від ковіду у кожній віковій групі потижнево на протязі всього часу епідемії



Вирахувати кількість

- врятованих вакцинацією

- максимальну кількість врятованих,якби вакцинація почалась до початку епідемії



і на підставі цих цифр зробити висновки?

Як на мене тут треба бути математиком, з навичками статистики а не епідеміологом - чи фармацептом... А можна не будучи епідеміологом чи фармацептом, на підставі існуючих данних як то:-час початку вакцинації-відсоток провакцинованих у вікових групах-відсоток смертей від ковіду у кожній віковій групі потижнево на протязі всього часу епідеміїВирахувати кількість- врятованих вакцинацією- максимальну кількість врятованих,якби вакцинація почалась до початку епідеміїі на підставі цих цифр зробити висновки?Як на мене тут треба бути математиком, з навичками статистики а не епідеміологом - чи фармацептом...



То, о чем ты говоришь - неотъемлемая часть разработки, испытаний и регистрации.



Статистика, теория вероятностей активно используются и в моделировании молекул, и в рандомизации групп испытуемых, и в подведении результатов исследований. А есть даже такие направления, как, например, биоинформатика.



И да, это не та общеобразовательная математика, которую ты учил в средней школе, поэтому иметь собственное мнение можно разве что в порядке самообразования. Для принятия решений обывательских знаний недостаточно, а уж пропаганда своих умозрительных "находок", расходящихся с доказательной медициной - вообще вредительство, невежество и паскудство! То, о чем ты говоришь - неотъемлемая часть разработки, испытаний и регистрации.Статистика, теория вероятностей активно используются и в моделировании молекул, и в рандомизации групп испытуемых, и в подведении результатов исследований. А есть даже такие направления, как, например, биоинформатика.И да, это не та общеобразовательная математика, которую ты учил в средней школе, поэтому иметь собственное мнение можно разве что в порядке самообразования. Для принятия решений обывательских знаний недостаточно, а уж пропаганда своих умозрительных "находок", расходящихся с доказательной медициной - вообще вредительство, невежество и паскудство! zРадио

Повідомлень: 11288 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2590 раз. Подякували: 5654 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3893389438953896 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7771 9763243

ЛОБ П'ят 08 жов, 2021 17:55