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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3893389438953896

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:39

Есть подготовленные специалисты (позвольте узнать какие именно?), которые разработали (что именно они разработали и от чего это помогает?), испытали (где был полигон испытаний?), зарегистрировали (вот это уже факт - некоторая госконтора выдала бумажку на непонятную субстанцию, принцип действия которой они сами до конца не понимают) , произвели и транспортировали вакцины для вас (хвала лётчикам и водителям!). Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос. (вот тут я перестал понимать - зачем государство берёт деньги с людей за коммуналку?)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:49

И никакой ковид эту толпу не берёт!

Зображення

Итальянцы рьяно протестуют против обязательной вакцинации

Около 10 тысяч человек вышли в Риме на митинг против Green Pass, который нужно предъявлять всем гражданам с 12 лет при посещении ресторанов, театров, музеев, спортзалов и других мест, а также для поездок в транспорте дальнего следования.

Несмотря на то, что 80% страны уже вакцинировано, остальные 20 не согласны с политикой правительства: они кидают в полицейских петарды, скандируют: «Свобода! Свобода» и ведут себя агрессивно.

В ответ силовики применяют водомёты и слезоточивый газ
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:51

uaprofi
Если Вам действительно интересно, в чём сильно сомневаюсь, можете почитать, к примеру об АстраЗенеке - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105290?fbclid=IwAR0OoYAkJBjuqxemIJpsW-UVTQefMZz8QEcce6Vuc9dpdxrXWsL0YCOiorU.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 00:30

budivelnik Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі - Смертность среди госпитализированных в группе среди непривитых израильтян в возрасте 60+ с тяжелым течением коронавируса составила 40 процентов. Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти?
https://detaly.co.il/pugayushhie-tsifry ... eprivityh/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 00:59

  budivelnik написав:
  zРадио написав:с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...
А можна не будучи епідеміологом чи фармацептом, на підставі існуючих данних як то:
-час початку вакцинації
-відсоток провакцинованих у вікових групах
-відсоток смертей від ковіду у кожній віковій групі потижнево на протязі всього часу епідемії

Вирахувати кількість
- врятованих вакцинацією
- максимальну кількість врятованих,якби вакцинація почалась до початку епідемії

і на підставі цих цифр зробити висновки?
Як на мене тут треба бути математиком, з навичками статистики а не епідеміологом - чи фармацептом...


То, о чем ты говоришь - неотъемлемая часть разработки, испытаний и регистрации.

Статистика, теория вероятностей активно используются и в моделировании молекул, и в рандомизации групп испытуемых, и в подведении результатов исследований. А есть даже такие направления, как, например, биоинформатика.

И да, это не та общеобразовательная математика, которую ты учил в средней школе, поэтому иметь собственное мнение можно разве что в порядке самообразования. Для принятия решений обывательских знаний недостаточно, а уж пропаганда своих умозрительных "находок", расходящихся с доказательной медициной - вообще вредительство, невежество и паскудство!
zРадио
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