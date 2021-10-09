Есть подготовленные специалисты (позвольте узнать какие именно?), которые разработали (что именно они разработали и от чего это помогает?), испытали (где был полигон испытаний?), зарегистрировали (вот это уже факт - некоторая госконтора выдала бумажку на непонятную субстанцию, принцип действия которой они сами до конца не понимают) , произвели и транспортировали вакцины для вас (хвала лётчикам и водителям!). Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос. (вот тут я перестал понимать - зачем государство берёт деньги с людей за коммуналку?)
Итальянцы рьяно протестуют против обязательной вакцинации
Около 10 тысяч человек вышли в Риме на митинг против Green Pass, который нужно предъявлять всем гражданам с 12 лет при посещении ресторанов, театров, музеев, спортзалов и других мест, а также для поездок в транспорте дальнего следования.
Несмотря на то, что 80% страны уже вакцинировано, остальные 20 не согласны с политикой правительства: они кидают в полицейских петарды, скандируют: «Свобода! Свобода» и ведут себя агрессивно.
В ответ силовики применяют водомёты и слезоточивый газ
budivelnik Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі - Смертность среди госпитализированных в группе среди непривитых израильтян в возрасте 60+ с тяжелым течением коронавируса составила 40 процентов. Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти? https://detaly.co.il/pugayushhie-tsifry ... eprivityh/
zРадио написав:с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...
А можна не будучи епідеміологом чи фармацептом, на підставі існуючих данних як то: -час початку вакцинації -відсоток провакцинованих у вікових групах -відсоток смертей від ковіду у кожній віковій групі потижнево на протязі всього часу епідемії
Вирахувати кількість - врятованих вакцинацією - максимальну кількість врятованих,якби вакцинація почалась до початку епідемії
і на підставі цих цифр зробити висновки? Як на мене тут треба бути математиком, з навичками статистики а не епідеміологом - чи фармацептом...
То, о чем ты говоришь - неотъемлемая часть разработки, испытаний и регистрации.
Статистика, теория вероятностей активно используются и в моделировании молекул, и в рандомизации групп испытуемых, и в подведении результатов исследований. А есть даже такие направления, как, например, биоинформатика.
И да, это не та общеобразовательная математика, которую ты учил в средней школе, поэтому иметь собственное мнение можно разве что в порядке самообразования. Для принятия решений обывательских знаний недостаточно, а уж пропаганда своих умозрительных "находок", расходящихся с доказательной медициной - вообще вредительство, невежество и паскудство!