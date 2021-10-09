(позвольте узнать какие именно?

(что именно они разработали и от чего это помогает?)

(где был полигон испытаний?)

(вот это уже факт - некоторая госконтора выдала бумажку на непонятную субстанцию, принцип действия которой они сами до конца не понимают)

(вот тут я перестал понимать - зачем государство берёт деньги с людей за коммуналку?)