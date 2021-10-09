zРадио написав:

fler написав: Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин

Так вы, позвольте предположить, и в устройстве транспортных средств не разбираетесь, а значит не можете быть в них уверенной. Но я готов спорить, что вы не отказались от пользования лифтом, автомобилем и самолетом.Здесь то же самое., которые разработали, испытали, зарегистрировали, произвели и транспортировали вакцины для вас. Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда., чтобы платежеспособность не ограничивала спрос.А то с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...