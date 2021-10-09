fler написав:Для себя пока не вижу необходимости прививаться, не уверена ни в одной из ковидных вакцин
Так вы, позвольте предположить, и в устройстве транспортных средств не разбираетесь, а значит не можете быть в них уверенной. Но я готов спорить, что вы не отказались от пользования лифтом, автомобилем и самолетом.
Здесь то же самое. Есть подготовленные специалисты, которые разработали, испытали, зарегистрировали, произвели и транспортировали вакцины для вас. Пользуйтесь, как пользуетесь другими достижениями цивилизации, созданными благодаря разделению труда. Тем более, что государство взяло на себя все расходы, чтобы платежеспособность не ограничивала спрос.
А то с началом ковида все резко стали по совместительству эпидемиологами и фармацевтами. Глупость же! Заканчивайте. Никаких оснований изображать из себя эксперта и подвергать сомнению действия регуляторов у вас нет...
1) хорошо бы увидеть этих специалистов, которым можно доверить свое здоровье 2) это государство даже анализ кала бесплатно не возьмет, а тут такая щедрость. Даешь бесплатную вакцину от гриппа и пневмокока!
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 10 жов, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Хроника приближения к 50. Как уже отметил Hotab за вчера 162 смерти - вероятно, давно отмеченный эффект выходного дня, не хотят люди умирать в выходные. Сегодня цифра, надеюсь, будет ещё меньше. За последние 7 дней 1718 смерти, т.е. среднесуточное среднее 245 смертей (на вчера 1682 и 240). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,66 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 7,01 смерти на 1 млн.
roberto dark написав:budivelnik Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі - Смертность среди госпитализированных в группе среди непривитых израильтян в возрасте 60+ с тяжелым течением коронавируса составила 40 процентов. Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти? https://detaly.co.il/pugayushhie-tsifry ... eprivityh/
Ключевое слово в названии статьи "Пугающие...". Не указан процент смертности среди бустеров и полуваксов, чтобы уважаемые эксперды могли сравнить.
Вкладчик1234 написав:как и в РФ. Попробуй "добровольно" отказаться.
Даже вас они заставляют?)))
С приемом душа каждый день похожая история. Общество вас не заставляет мыться. Но если вы будете ходить вонючкой, вас будут из него вытеснять. И не надо жаловаться,что вас не пускают грязным и вонючим в ресторан.
Ромасик написав:1) хорошо бы увидеть этих специалистов, которым можно доверить свое здоровье
Перед приемом каждой таблетки или укола требуете видеоконференцию,чтобы увидеть их разработчика? А с итальянским сыром и французским вином та же история??
Ромасик написав:2) это государство даже анализ калла бесплатно не возьмет, а тут такая щедрость.
Комформное поведение нашего правительства.
1) я их не принимаю А с сыром что? попробовал ту гадость с плесенью, блеванул, больше не пробую. Тоже самое со шмурдяками. 2) там скоро газок собственной добычи по трубам пустят бесплатный. Как только своего спикера назначат
Самогоночку пьете? Зато в зеркале всегда видно разработчика)))
Ромасик написав:2) там скоро газок собственной добычи по трубам пустят бесплатный. Как только своего спикера назначат
Наверное что-то очень смешное прозвучало. Жаль, что я не понял. Но не детализируйте, лучше ближе к делу: вы считаете, это ненормальным, что правительство Украины отдает себе отчёт, что наша медицинская наука далеко от мировой и просто пошло по пути цивилизованных стран в вопросе покупки вакцины у них и доступа своих сограждан до вакцинации в бесплатной форме?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 жов, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:И никакой ковид эту толпу не берёт!
Итальянцы рьяно протестуют против обязательной вакцинации
Около 10 тысяч человек вышли в Риме на митинг против Green Pass, который нужно предъявлять всем гражданам с 12 лет при посещении ресторанов, театров, музеев, спортзалов и других мест, а также для поездок в транспорте дальнего следования.
Несмотря на то, что 80% страны уже вакцинировано, остальные 20 не согласны с политикой правительства: они кидают в полицейских петарды, скандируют: «Свобода! Свобода» и ведут себя агрессивно.
В ответ силовики применяют водомёты и слезоточивый газ
пусть крутят им видео с Бергамо, может не видели...
BIGor написав:Посилання на джерело є? Схоже на якійсь фейки росіянців.
Ситуация запросто может быть правдой. Но никто не знает, сколько из этой толпы через неделю окажется на коечке в больничке. Но это для антиваксов вовсе не проблема. В первом акте вкладчик печатает фотки с толпой ,и типа очень смешным вопросом "они все вымерли ?". А во втором акте , этак через недельку, выйдет Флер с вопросом "ЛАД, вот Италия на 80% вакцинирована, но у них "ваши любимые летальные случаи" больше, чем в Украине. Так что? Работает ваша вакцинация" . Сразу вспоминаются цитаты великих " один дурень може задати стільки питань, що 100 мудреців не відповість" . Ну а если дураков 2, то вообще...
то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?