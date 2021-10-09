Додано: Нед 10 жов, 2021 09:51

Ромасик написав: то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась? то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?

Спросите у своего друга вкладчика, он много топил на тему майдана.Может ли толпа собраться без организаторов и без финансов??Не существует вопроса, по которому при должном подходе и финансировании не удастся собрать толпу и вывести ее на улицу. А тем более какой-то десяток тысяч человек. Даже не надо везти автобусами и̶з̶ ̶̶Б̶е̶л̶г̶о̶р̶о̶д̶а из Милана.