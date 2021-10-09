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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3895389638973898

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:51

  BIGor написав:Берем фразу
Итальянцы рьяно протестуют против обязательной вакцинации

Население Италии https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Italy 59 млн.
Первое.
Около 10 тысяч человек вышли в Риме

Вышли на митинг около 0.017% населения. Очень манипулятивно называть такое количество Итальянцы!.

стопфейк по вам плачет :lol:
их стиль
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?

Спросите у своего друга вкладчика, он много топил на тему майдана.
Может ли толпа собраться без организаторов и без финансов??
Не существует вопроса, по которому при должном подходе и финансировании не удастся собрать толпу и вывести ее на улицу. А тем более какой-то десяток тысяч человек. Даже не надо везти автобусами и̶з̶ ̶̶Б̶е̶л̶г̶о̶р̶о̶д̶а из Милана.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:53

  Hotab написав:
  Ромасик написав:то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?

Спросите у своего друга вкладчика, он много топил на тему майдана.
Может ли толпа собраться без организаторов и без финансов??
Не существует вопроса, по которому при должном подходе и финансировании не удастся собрать толпу и вывести ее на улицу. А тем более десяток тысяч человек.

собраться может (за идею без спонсора), но на несколько часов.
опять же, пока никто не ткнул пальцем в адекватного спонсора антиваксов и его выгоду.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:57

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?

Спросите у своего друга вкладчика, он много топил на тему майдана.
Может ли толпа собраться без организаторов и без финансов??
Не существует вопроса, по которому при должном подходе и финансировании не удастся собрать толпу и вывести ее на улицу. А тем более десяток тысяч человек.

собраться может (за идею без спонсора), но на несколько часов.
опять же, пока никто не ткнул пальцем в адекватного спонсора антиваксов и его выгоду.

Хотаб, Спросите у своего друга бигора, какой процент украинцев вышло на майдан? Ну и дальше по его "стоп-фейк методичке" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:58

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Берем фразу
Итальянцы рьяно протестуют против обязательной вакцинации

Население Италии https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Italy 59 млн.
Первое.
Около 10 тысяч человек вышли в Риме

Вышли на митинг около 0.017% населения. Очень манипулятивно называть такое количество Итальянцы!.

стопфейк по вам плачет :lol:
их стиль

Украинец всегда должен перепроверять от вас россиян всю информацию. Гибридная война.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:59

  Ромасик написав:
  roberto dark написав:budivelnik Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі - Смертность среди госпитализированных в группе среди непривитых израильтян в возрасте 60+ с тяжелым течением коронавируса составила 40 процентов. Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти?
https://detaly.co.il/pugayushhie-tsifry ... eprivityh/

Ключевое слово в названии статьи "Пугающие...".
Не указан процент смертности среди бустеров и полуваксов, чтобы уважаемые эксперды могли сравнить.

Да, недочёт.
Но остальных цифр в заметке Вам не хватило?
Данные по госпитализации не впечатляют?

то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?

Может, и не нужно. Вот только непонятно как.
Не вводить Green Pass? Но тогда, наверно, в Италии не было бы 80% вакцинированных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Спросите у своего друга бигора, какой процент украинцев вышло на майдан? Ну и дальше по его "стоп-фейк методичке"

А вы русские уже все забыли?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:03

  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:Спросите у своего друга бигора, какой процент украинцев вышло на майдан? Ну и дальше по его "стоп-фейк методичке"

А вы русские уже все забыли?

Модератор, можно почистить эти "побочки бустеров"?
Сколько можно распространять теории заговора, ложные обвинения, провокации? Или "это другое"?
Название темы бустеризаторы не читают?

Я понимаю, что "с утра не бустренулся - весь день насмарку". Но не надо это выносить на форум

Кстати, остался без ответа вопрос по теме: Бигор бустернулся, или "просто поговорить"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:11

Вкладчик1234
Частично согласен, но о теориях заговора это, скорее, к Вам. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:27

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  roberto dark написав:budivelnik Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі - Смертность среди госпитализированных в группе среди непривитых израильтян в возрасте 60+ с тяжелым течением коронавируса составила 40 процентов. Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти?
https://detaly.co.il/pugayushhie-tsifry ... eprivityh/

Ключевое слово в названии статьи "Пугающие...".
Не указан процент смертности среди бустеров и полуваксов, чтобы уважаемые эксперды могли сравнить.

Да, недочёт.
Но остальных цифр в заметке Вам не хватило?
Данные по госпитализации не впечатляют?

то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?

Может, и не нужно. Вот только непонятно как.
Не вводить Green Pass? Но тогда, наверно, в Италии не было бы 80% вакцинированных.

1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать
2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию?
Ромасик
 
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