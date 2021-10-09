Ромасик написав:то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?
Спросите у своего друга вкладчика, он много топил на тему майдана. Может ли толпа собраться без организаторов и без финансов?? Не существует вопроса, по которому при должном подходе и финансировании не удастся собрать толпу и вывести ее на улицу. А тем более какой-то десяток тысяч человек. Даже не надо везти автобусами и̶з̶ ̶̶Б̶е̶л̶г̶о̶р̶о̶д̶а из Милана.
Ромасик написав:то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?
Спросите у своего друга вкладчика, он много топил на тему майдана. Может ли толпа собраться без организаторов и без финансов?? Не существует вопроса, по которому при должном подходе и финансировании не удастся собрать толпу и вывести ее на улицу. А тем более десяток тысяч человек.
собраться может (за идею без спонсора), но на несколько часов. опять же, пока никто не ткнул пальцем в адекватного спонсора антиваксов и его выгоду.
Ромасик написав:то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?
Спросите у своего друга вкладчика, он много топил на тему майдана. Может ли толпа собраться без организаторов и без финансов?? Не существует вопроса, по которому при должном подходе и финансировании не удастся собрать толпу и вывести ее на улицу. А тем более десяток тысяч человек.
собраться может (за идею без спонсора), но на несколько часов. опять же, пока никто не ткнул пальцем в адекватного спонсора антиваксов и его выгоду.
Хотаб, Спросите у своего друга бигора, какой процент украинцев вышло на майдан? Ну и дальше по его "стоп-фейк методичке"
roberto dark написав:budivelnik Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі - Смертность среди госпитализированных в группе среди непривитых израильтян в возрасте 60+ с тяжелым течением коронавируса составила 40 процентов. Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти? https://detaly.co.il/pugayushhie-tsifry ... eprivityh/
Ключевое слово в названии статьи "Пугающие...". Не указан процент смертности среди бустеров и полуваксов, чтобы уважаемые эксперды могли сравнить.
Да, недочёт. Но остальных цифр в заметке Вам не хватило? Данные по госпитализации не впечатляют?
то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?
Может, и не нужно. Вот только непонятно как. Не вводить Green Pass? Но тогда, наверно, в Италии не было бы 80% вакцинированных.
roberto dark написав:budivelnik Сьогодні з'явилася ось така інформація від однієї з найбільших медицинських кас в Ізраїлі - Смертность среди госпитализированных в группе среди непривитых израильтян в возрасте 60+ с тяжелым течением коронавируса составила 40 процентов. Може прокоментуєте? Це відсоток тих, що все рівно мали померти? https://detaly.co.il/pugayushhie-tsifry ... eprivityh/
Ключевое слово в названии статьи "Пугающие...". Не указан процент смертности среди бустеров и полуваксов, чтобы уважаемые эксперды могли сравнить.
Да, недочёт. Но остальных цифр в заметке Вам не хватило? Данные по госпитализации не впечатляют?
то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?
Может, и не нужно. Вот только непонятно как. Не вводить Green Pass? Но тогда, наверно, в Италии не было бы 80% вакцинированных.
1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать 2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию?