Ромасик написав:2) там скоро газок собственной добычи по трубам пустят бесплатный. Как только своего спикера назначат
Наверное что-то очень смешное прозвучало. Жаль, что я не понял. Но не детализируйте, лучше ближе к делу: вы считаете, это ненормальным, что правительство Украины отдает себе отчёт, что наша медицинская наука далеко от мировой и просто пошло по пути цивилизованных стран в вопросе покупки вакцины у них и доступа своих сограждан до вакцинации в бесплатной форме?
5 строчек текста вроде и немного, но читать сложно. Все начиналось с весны 2020, когда правительство Украины хотело получить 50 млрд на борьбу с ковид. Думаю, копать нужно в этом направлении.
Strikingly, patients treated with L-arginine exhibited a significantly reduced in-hospital stay vs placebo, with a median (interquartile range 25th,75th percentile) of 46 days (45,46) in the placebo group vs 25 days (21,26) in the L-arginine group (p < 0.0001); these findings were also confirmed after adjusting for potential confounders including age, duration of symptoms, comorbidities, D-dimer, as well as antiviral and anticoagulant treatments.
ЛАД написав:.......... Да, недочёт. Но остальных цифр в заметке Вам не хватило? Данные по госпитализации не впечатляют?
то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?
Может, и не нужно. Вот только непонятно как. Не вводить Green Pass? Но тогда, наверно, в Италии не было бы 80% вакцинированных.
1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать 2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию?
1. Комментировать просил не Вас. Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели. 2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды"). Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.
P.s. Самое интересное, что Вы, в отличие от Ваших "единомышленников", понимаете всё это не хуже меня. Зачем задаёте вопросы? Или это из серии: "А поговорить?"
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 жов, 2021 11:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:1. Комментировать просил не Вас. Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели. 2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды"). Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.
1. Вакцинация и бустеризация от ковида текущими вакцинами - решают вопрос так же, как тамифлю решал вопрос курячего гриппа. Или как вакцина от свинячего гриппа решила вопрос "пандемии" в Германии. 1.1. Вам вакцинированных и бустированных Израиля и Британии мало? Или той же Италии с 80% ? 1.2. Если всё так хорошо с "вакцинами" - зачем бустироваться каждые полгода? 1.3. Где был ковид летом? В чём феномен Одессы и Бердянска? 1.4. Что там в Индии? Все привились? Что-то нет видосов. Почему? 1.5. Что там в Умани? 2. Вакцинированные и бустированные не болеют, не умирают и не разносят заразу? Так на чём тогда основана сегрегация? 3. Куча народу (если не большинство), например Разумков, - переболели этим вашим ковидом по 2 и более раз как обычным ОРВИ - и это без "вакцин" и "бустеров". Почему Вы об этом молчите? Может хватит "вызывать чувство тревоги"?
Вкладчик1234 , на все ваши вопросы отвчали раз 10. Невозможно подключить вам в мозг флешку и залить информацию. Если у вас идёт отторжение информации, получаемой через органы зрения - никому здесь не под силу это исправить. Хотя спросите "Холяву". Он вроде специалист в mental problems.
Hotab написав:Вкладчик1234 , на все ваши вопросы отвчали раз 10. Невозможно подключить вам в мозг флешку и залить информацию. Если у вас идёт отторжение информации, получаемой через органы зрения - никому не под силу это исправить.
Но почему-то бустеризаторы как болели - так и болеют (Виноватых они назначили). А ковид летом отправляется отдыхать своим ходом, и возвращается на работу в осенне-зимний период. И бустеризаторы почему-то не могут на это повлиять, несмотря на всю свою "экспертность". И по классике на все неудобные вопросы отвечают "мы слишком мало знаем", "новый штамм" и т.д. А по факту результата никакого они продемонстрировать не могут (хотя - это и есть результат)
Ромасик написав:1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать 2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию?
Во-первых : цифр может быть много, а толку мало. Если не полениться и кликнуть на ссылку, то там есть ещё цифры дополнительно, что касается той конкретно новости, о которой я сообщил.
Во-вторых : вы я так понимаю на этой ветке занимаете "должность первого заместителя" Будивельника? Я вообще-то давно заметил, что учётки с уменьшительно-ласкательным окончанием -ИК, часто именно на "подтанцовке" у каких-то "авторитетов".
ЛАД написав:1. Комментировать просил не Вас. Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели. 2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды"). Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.
1. Вакцинация и бустеризация от ковида текущими вакцинами - решают вопрос так же, как тамифлю решал вопрос курячего гриппа. Или как вакцина от свинячего гриппа решила вопрос "пандемии" в Германии. 1.1. Вам вакцинированных и бустированных Израиля и Британии мало? Или той же Италии с 80% ? 1.2. Если всё так хорошо с "вакцинами" - зачем бустироваться каждые полгода? 1.3. Где был ковид летом? В чём феномен Одессы и Бердянска? 1.4. Что там в Индии? Все привились? Что-то нет видосов. Почему? 1.5. Что там в Умани? 2. Вакцинированные и бустированные не болеют, не умирают и не разносят заразу? Так на чём тогда основана сегрегация? 3. Куча народу (если не большинство), например Разумков, - переболели этим вашим ковидом по 2 и более раз как обычным ОРВИ - и это без "вакцин" и "бустеров". Почему Вы об этом молчите? Может хватит "вызывать чувство тревоги"?
Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.
Hotab написав:Спишитесь с Ромахойв ЛС. Он не без трудностей, но сумел в Израиле найти падение в несколько раз смертности именно в ширнутых группах. В сравнении с антиваксами.
Спишитесь сами. А сколько в группе "антиваксов" переболело бессимптомно или как ОРВИ?
Hotab написав:Давно с шефом общались? У них все лето не затихало. И это они были почти не привиты новичком. Ух, сейчас то с новичком вообще Атас будет!!
Вам виднее. Насколько я вижу, новый ковид-сезон у ваксов начался одновременно - хоть у "новичка", хоть у "старичка". А "антиваксы" всех стран продолжают наблюдать за этим сериалом с попкорном, или принимают участие в протестах