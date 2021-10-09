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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:32

  Hotab написав:
  Ромасик написав:2) там скоро газок собственной добычи по трубам пустят бесплатный. Как только своего спикера назначат

Наверное что-то очень смешное прозвучало. Жаль, что я не понял. Но не детализируйте, лучше ближе к делу: вы считаете, это ненормальным, что правительство Украины отдает себе отчёт, что наша медицинская наука далеко от мировой и просто пошло по пути цивилизованных стран в вопросе покупки вакцины у них и доступа своих сограждан до вакцинации в бесплатной форме?

5 строчек текста вроде и немного, но читать сложно.
Все начиналось с весны 2020, когда правительство Украины хотело получить 50 млрд на борьбу с ковид. Думаю, копать нужно в этом направлении.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:38

Нашли еще одно лекарство, ослабляющее удар ковида по организму, Л-аргинин

https://www.thelancet.com/journals/ecli ... 89-5370(21)00405-3/fulltext

Strikingly, patients treated with L-arginine exhibited a significantly reduced in-hospital stay vs placebo, with a median (interquartile range 25th,75th percentile) of 46 days (45,46) in the placebo group vs 25 days (21,26) in the L-arginine group (p < 0.0001); these findings were also confirmed after adjusting for potential confounders including age, duration of symptoms, comorbidities, D-dimer, as well as antiviral and anticoagulant treatments.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:50

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:..........
Да, недочёт.
Но остальных цифр в заметке Вам не хватило?
Данные по госпитализации не впечатляют?

то может не нужно доводить ситуацию до того, чтобы эта толпа собиралась?

Может, и не нужно. Вот только непонятно как.
Не вводить Green Pass? Но тогда, наверно, в Италии не было бы 80% вакцинированных.

1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать
2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию?

1. Комментировать просил не Вас. :)
Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.
2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда :arrow: вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").
Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.

P.s. Самое интересное, что Вы, в отличие от Ваших "единомышленников", понимаете всё это не хуже меня. Зачем задаёте вопросы?
Или это из серии: "А поговорить?" :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 жов, 2021 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:00

  ЛАД написав:1. Комментировать просил не Вас.
Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.
2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").
Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.

1. Вакцинация и бустеризация от ковида текущими вакцинами - решают вопрос так же, как тамифлю решал вопрос курячего гриппа. Или как вакцина от свинячего гриппа решила вопрос "пандемии" в Германии.
1.1. Вам вакцинированных и бустированных Израиля и Британии мало? Или той же Италии с 80% ?
1.2. Если всё так хорошо с "вакцинами" - зачем бустироваться каждые полгода?
1.3. Где был ковид летом? В чём феномен Одессы и Бердянска?
1.4. Что там в Индии? Все привились? Что-то нет видосов. Почему?
1.5. Что там в Умани?
2. Вакцинированные и бустированные не болеют, не умирают и не разносят заразу? Так на чём тогда основана сегрегация?
3. Куча народу (если не большинство), например Разумков, - переболели этим вашим ковидом по 2 и более раз как обычным ОРВИ - и это без "вакцин" и "бустеров". Почему Вы об этом молчите? Может хватит "вызывать чувство тревоги"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:11

Вкладчик1234 , на все ваши вопросы отвчали раз 10. Невозможно подключить вам в мозг флешку и залить информацию. Если у вас идёт отторжение информации, получаемой через органы зрения - никому здесь не под силу это исправить. Хотя спросите "Холяву". Он вроде специалист в mental problems.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:16

  Hotab написав:Вкладчик1234 , на все ваши вопросы отвчали раз 10. Невозможно подключить вам в мозг флешку и залить информацию. Если у вас идёт отторжение информации, получаемой через органы зрения - никому не под силу это исправить.

Но почему-то бустеризаторы как болели - так и болеют (Виноватых они назначили).
А ковид летом отправляется отдыхать своим ходом, и возвращается на работу в осенне-зимний период. И бустеризаторы почему-то не могут на это повлиять, несмотря на всю свою "экспертность".
И по классике на все неудобные вопросы отвечают "мы слишком мало знаем", "новый штамм" и т.д. А по факту результата никакого они продемонстрировать не могут (хотя - это и есть результат)
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Но почему-то бустеризаторы как болели - так и болеют (Виноватых они назначили).

Я скажу больше, они даже умирают. Но я не помню, чтобы кто-то гарантировал полное отсутствие таких случаев. А вы такое читали где-то?
  Вкладчик1234 написав:А ковид летом отправляется отдыхать своим ходом

Давно с шефом общались? У них все лето не затихало. И это они были почти не привиты новичком. Ух, сейчас то с новичком вообще Атас будет!!
  Вкладчик1234 написав:. А по факту результата никакого они продемонстрировать не могут (хотя - это и есть результат)

Спишитесь с Ромахойв ЛС. Он не без трудностей, но сумел в Израиле найти падение в несколько раз смертности именно в ширнутых группах. В сравнении с антиваксами.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:22

  Ромасик написав:1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать
2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию?


Во-первых : цифр может быть много, а толку мало. Если не полениться и кликнуть на ссылку, то там есть ещё цифры дополнительно, что касается той конкретно новости, о которой я сообщил.

Во-вторых : вы я так понимаю на этой ветке занимаете "должность первого заместителя" Будивельника? Я вообще-то давно заметил, что учётки с уменьшительно-ласкательным окончанием -ИК, часто именно на "подтанцовке" у каких-то "авторитетов". 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:1. Комментировать просил не Вас.
Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.
2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").
Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.

1. Вакцинация и бустеризация от ковида текущими вакцинами - решают вопрос так же, как тамифлю решал вопрос курячего гриппа. Или как вакцина от свинячего гриппа решила вопрос "пандемии" в Германии.
1.1. Вам вакцинированных и бустированных Израиля и Британии мало? Или той же Италии с 80% ?
1.2. Если всё так хорошо с "вакцинами" - зачем бустироваться каждые полгода?
1.3. Где был ковид летом? В чём феномен Одессы и Бердянска?
1.4. Что там в Индии? Все привились? Что-то нет видосов. Почему?
1.5. Что там в Умани?
2. Вакцинированные и бустированные не болеют, не умирают и не разносят заразу? Так на чём тогда основана сегрегация?
3. Куча народу (если не большинство), например Разумков, - переболели этим вашим ковидом по 2 и более раз как обычным ОРВИ - и это без "вакцин" и "бустеров". Почему Вы об этом молчите? Может хватит "вызывать чувство тревоги"?
Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:28

  Hotab написав:Спишитесь с Ромахойв ЛС. Он не без трудностей, но сумел в Израиле найти падение в несколько раз смертности именно в ширнутых группах. В сравнении с антиваксами.

Спишитесь сами.
А сколько в группе "антиваксов" переболело бессимптомно или как ОРВИ?
  Hotab написав:Давно с шефом общались? У них все лето не затихало. И это они были почти не привиты новичком. Ух, сейчас то с новичком вообще Атас будет!!

Вам виднее. Насколько я вижу, новый ковид-сезон у ваксов начался одновременно - хоть у "новичка", хоть у "старичка". А "антиваксы" всех стран продолжают наблюдать за этим сериалом с попкорном, или принимают участие в протестах
Вкладчик1234
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