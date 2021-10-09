Додано: Нед 10 жов, 2021 11:00

ЛАД написав: 1. Комментировать просил не Вас.

Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.

2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").

Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже. 1. Комментировать просил не Вас.Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.

1. Вакцинация и бустеризация от ковида текущими вакцинами - решают вопрос так же, как тамифлю решал вопрос курячего гриппа. Или как вакцина от свинячего гриппа решила вопрос "пандемии" в Германии.1.1. Вам вакцинированных и бустированных Израиля и Британии мало? Или той же Италии с 80% ?1.2. Если всё так хорошо с "вакцинами" - зачем бустироваться каждые полгода?1.3. Где был ковид летом? В чём феномен Одессы и Бердянска?1.4. Что там в Индии? Все привились? Что-то нет видосов. Почему?1.5. Что там в Умани?2. Вакцинированные и бустированные не болеют, не умирают и не разносят заразу? Так на чём тогда основана сегрегация?3. Куча народу (если не большинство), например Разумков, - переболели этим вашим ковидом по 2 и более раз как обычным ОРВИ - и это без "вакцин" и "бустеров". Почему Вы об этом молчите? Может хватит "вызывать чувство тревоги"?