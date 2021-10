Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

1. Вакцинация и бустеризация от ковида текущими вакцинами - решают вопрос так же, как тамифлю решал вопрос курячего гриппа. Или как вакцина от свинячего гриппа решила вопрос "пандемии" в Германии. .....1. Вакцинация и бустеризация от ковида текущими вакцинами - решают вопрос так же, как тамифлю решал вопрос курячего гриппа. Или как вакцина от свинячего гриппа решила вопрос "пандемии" в Германии.

Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое.

Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы.



1.1. Вам вакцинированных и бустированных Израиля и Британии мало? Или той же Италии с 80% ?

Мало. Мне как-то Израиль вместе с Британией и даже Италией до лампочки. Я живу в Украине.

То, что эти страны благодаря вакцинам обеспечили у себя низкую смертность, да и заболеваемость пониже, чем в прошлые волны, это хорошо. Для них. Хотелось бы, чтобы лучше стало и у нас.



1.2. Если всё так хорошо с "вакцинами" - зачем бустироваться каждые полгода?

Надоело. Здесь уже несколько раз приводили пример старых, испытанных, давно известных вакцин, которые вводятся за несколько раз.



1.3. Где был ковид летом? В чём феномен Одессы и Бердянска?

Не знаю, о каком феномене Вы говорите. Давайте конкретнее. Если о том, что там не было вспышки, то, возможно, потому, что скопление людей было на берегу моря, где постоянно солнце и ветер. И в кафе и ресторанах сидели преимущественно на открытых продуваемых площадках. Эти условия благоприятны даже при туберкулёзе.



1.4. Что там в Индии? Все привились? Что-то нет видосов. Почему?

Не все, но многие. Какие меры они применяли ещё, кроме вакцин, не знаю, не следил. Опять же, живу не в Индии.



1.5. Что там в Умани?

Ещё не надоело? На этот вопрос уже несколько раз Вам отвечал.



2. Вакцинированные и бустированные не болеют, не умирают и не разносят заразу? Так на чём тогда основана сегрегация?



Болеют, умирают, разносят. Но реже, меньше и легче. Сегрегация, раз Вам так нравится это слово, не основана, а направлена на то, чтобы ослабить распространение болезни.

Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.

2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").

Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже. 1. Комментировать просил не Вас.Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.



Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):



ЛАД написав: Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое.

Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):

ЛАД написав: Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое.

Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы.

Форумчанин року Повідомлень: 15405 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8490 раз. Подякували: 4109 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 11:35 ЛАД написав: Ромасик написав: 1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать

2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию? 1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию?

1. Комментировать просил не Вас.

Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.

2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").

Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.



P.s. Самое интересное, что Вы, в отличие от Ваших "единомышленников", понимаете всё это не хуже меня. Зачем задаёте вопросы?

Или это из серии: "А поговорить?" 1. Комментировать просил не Вас.Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.2. Цель - побороть эпидемию. Отсюдавакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.P.s. Самое интересное, что Вы, в отличие от Ваших "единомышленников", понимаете всё это не хуже меня. Зачем задаёте вопросы?Или это из серии: "А поговорить?"

1) ааа, ну раз не меня, то пусть пишет будивельнику в личку

1.1 цифры мы примерно знаем, они не новые, вроде разнятся, спорные, и мы о них слишком мало знаем (с)

2) вакцинация - это не единственный метод противоэпидимологической борьбы. А ваши единомышленники сводят все к одному, иногда доводя до маразма. Локдаун - это не эпидимиологический термин. Эпидемиологический - карантин. А к выполнению условий введения карантина, помнится, есть много замечаний.



Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю. 1) ааа, ну раз не меня, то пусть пишет будивельнику в личку1.1 цифры мы примерно знаем, они не новые, вроде разнятся, спорные, и мы о них слишком мало знаем (с)2) вакцинация - это не единственный метод противоэпидимологической борьбы. А ваши единомышленники сводят все к одному, иногда доводя до маразма. Локдаун - это не эпидимиологический термин. Эпидемиологический - карантин. А к выполнению условий введения карантина, помнится, есть много замечаний.Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю. Ромасик Повідомлень: 3175 З нами з: 30.03.15 Подякував: 652 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 11:40 Вкладчик1234 написав: ..........

Hotab написав: Давно с шефом общались? У них все лето не затихало. И это они были почти не привиты новичком. Ух, сейчас то с новичком вообще Атас будет!! Давно с шефом общались? У них все лето не затихало. И это они были почти не привиты новичком. Ух, сейчас то с новичком вообще Атас будет!!

Вам виднее. Насколько я вижу, новый ковид-сезон у ваксов начался одновременно - хоть у "новичка", хоть у "старичка". А "антиваксы" всех стран продолжают наблюдать за этим сериалом с попкорном, или принимают участие в протестах ..........Вам виднее. Насколько я вижу, новый ковид-сезон у ваксов начался одновременно - хоть у "новичка", хоть у "старичка". А "антиваксы" всех стран продолжают наблюдать за этим сериалом с попкорном, или принимают участие в протестах

Кто с попкорном, кто с кислородной маской, а кто и с того света.

Насчёт "одновременно" - Вы или врёте, или у Вас что-то со зрением.

Кстати, насчёт лета - к Вашему сведению, если говорить не о календаре, а о реальной погоде, то в Израиле лето и сегодня, а уж в конце августа-начале сентября, когда был пик текущей волны, тем более.

Кто с попкорном, кто с кислородной маской, а кто и с того света.

Насчёт "одновременно" - Вы или врёте, или у Вас что-то со зрением.

Кстати, насчёт лета - к Вашему сведению, если говорить не о календаре, а о реальной погоде, то в Израиле лето и сегодня, а уж в конце августа-начале сентября, когда был пик текущей волны, тем более.

Пример летней России Вам уже привели.

Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов) Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15405 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8490 раз. Подякували: 4109 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 11:46 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: 1. Комментировать просил не Вас.

Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.

2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").

Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже. 1. Комментировать просил не Вас.Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.



Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):



ЛАД написав: Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое.

Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы. Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое.Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы. Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):

Вы начали отвечать за других?

Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"?

Вы начали отвечать за других?

Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"?

Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?"

Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"?

Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?" Вы начали отвечать за других?Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"?Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?"

Не за других, не тут цитату взял, но суть от этого не изменилась.

То же самое касается и вас: "будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами".

Кстати, про Умань так никто и не ответил - почему там не "как в Бергамо"? В чём секрет? Там 146% бустерированных?



Не за других, не тут цитату взял, но суть от этого не изменилась.

То же самое касается и вас: "будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами".

Кстати, про Умань так никто и не ответил - почему там не "как в Бергамо"? В чём секрет? Там 146% бустерированных?

Про Одессу и Бердянск ещё с лета не нашли ответ

Форумчанин року Повідомлень: 15405 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8490 раз. Подякували: 4109 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 11:53 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Пример летней России Вам уже привели. Пример летней России Вам уже привели.

Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов) Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов)

У Вас точно что-то с глазами. Или ещё с чем-то.

"back to school" было 1 сентября, а "новый ковид-сезон" начался в октябре.

Да и новый ли? Летом у них было по 800 смертей в день, сейчас по 900. Можно, скорее, говорить об усилении старого сезона. Или цифру 800 Вы воспринимаете как спад эпидемии?

У Вас точно что-то с глазами. Или ещё с чем-то.

"back to school" было 1 сентября, а "новый ковид-сезон" начался в октябре.

Да и новый ли? Летом у них было по 800 смертей в день, сейчас по 900. Можно, скорее, говорить об усилении старого сезона. Или цифру 800 Вы воспринимаете как спад эпидемии?

И что там с осенью или "back to school" в Израиле в августе-начале сентября?

Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.

2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").

Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже. 1. Комментировать просил не Вас.Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели.2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды").Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.



Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):



ЛАД написав: Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое.

Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы. Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое.Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы. Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):

Вы начали отвечать за других?

Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"?

Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?" Вы начали отвечать за других?Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"?Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?" Спорь тут - не спорь с ними, а антиваксы все равно победили...



Пост в ФБ анестезиолога Ивана Черненко в районной больнице Одесской области:



"Меньше двух суток, как открылось ковидное в Раздельной, а уже занято 27 коек из 70. 4ро на СРАР. За вчера рекорд по госпитализациям - 10 за сутки, столько в самый пик прошлых волн не госпитализировали. Везут с Одессы, ближайших районов, темпы феноменальные. Так до конца недели отделение заполнится полностью.



А ведь все лето предупреждали и умоляли вакцинироваться. На данный момент нет ни одного вакцинированного в стационаре.



Короче, будет капец как весело.



Спорь тут - не спорь с ними, а антиваксы все равно победили...

Пост в ФБ анестезиолога Ивана Черненко в районной больнице Одесской области:

"Меньше двух суток, как открылось ковидное в Раздельной, а уже занято 27 коек из 70. 4ро на СРАР. За вчера рекорд по госпитализациям - 10 за сутки, столько в самый пик прошлых волн не госпитализировали. Везут с Одессы, ближайших районов, темпы феноменальные. Так до конца недели отделение заполнится полностью.

А ведь все лето предупреждали и умоляли вакцинироваться. На данный момент нет ни одного вакцинированного в стационаре.

Короче, будет капец как весело.

Вакцинируйтесь, или нет, мест все равно не хватит уже."

Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"?

Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?" Вы начали отвечать за других?Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"?Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?"

Не за других, не тут цитату взял, но суть от этого не изменилась.

То же самое касается и вас: "будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами".

Кстати, про Умань так никто и не ответил - почему там не "как в Бергамо"? В чём секрет? Там 146% бустерированных?



Не за других, не тут цитату взял, но суть от этого не изменилась.

То же самое касается и вас: "будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами".

Кстати, про Умань так никто и не ответил - почему там не "как в Бергамо"? В чём секрет? Там 146% бустерированных?

Про Одессу и Бердянск ещё с лета не нашли ответ

Вы мои ответы вообще читаете?

Или я пишу в космос?

Вы мои ответы вообще читаете?

