Вкладчик1234 написав:..... 1. Вакцинация и бустеризация от ковида текущими вакцинами - решают вопрос так же, как тамифлю решал вопрос курячего гриппа. Или как вакцина от свинячего гриппа решила вопрос "пандемии" в Германии.
Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое. Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы.
1.1. Вам вакцинированных и бустированных Израиля и Британии мало? Или той же Италии с 80% ?
Мало. Мне как-то Израиль вместе с Британией и даже Италией до лампочки. Я живу в Украине. То, что эти страны благодаря вакцинам обеспечили у себя низкую смертность, да и заболеваемость пониже, чем в прошлые волны, это хорошо. Для них. Хотелось бы, чтобы лучше стало и у нас.
1.2. Если всё так хорошо с "вакцинами" - зачем бустироваться каждые полгода?
Надоело. Здесь уже несколько раз приводили пример старых, испытанных, давно известных вакцин, которые вводятся за несколько раз.
1.3. Где был ковид летом? В чём феномен Одессы и Бердянска?
Не знаю, о каком феномене Вы говорите. Давайте конкретнее. Если о том, что там не было вспышки, то, возможно, потому, что скопление людей было на берегу моря, где постоянно солнце и ветер. И в кафе и ресторанах сидели преимущественно на открытых продуваемых площадках. Эти условия благоприятны даже при туберкулёзе.
1.4. Что там в Индии? Все привились? Что-то нет видосов. Почему?
Не все, но многие. Какие меры они применяли ещё, кроме вакцин, не знаю, не следил. Опять же, живу не в Индии.
1.5. Что там в Умани?
Ещё не надоело? На этот вопрос уже несколько раз Вам отвечал.
2. Вакцинированные и бустированные не болеют, не умирают и не разносят заразу? Так на чём тогда основана сегрегация?
Болеют, умирают, разносят. Но реже, меньше и легче. Сегрегация, раз Вам так нравится это слово, не основана, а направлена на то, чтобы ослабить распространение болезни.
ЛАД написав:1. Комментировать просил не Вас. Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели. 2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды"). Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.
Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):
ЛАД написав:Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое. Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы.
Ромасик написав:1) человек подкинул на вентилятор одно число и просил прокомментировать 2) то цель ввести кюаркоды или побороть эпидемию?
1. Комментировать просил не Вас. Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели. 2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды"). Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.
P.s. Самое интересное, что Вы, в отличие от Ваших "единомышленников", понимаете всё это не хуже меня. Зачем задаёте вопросы? Или это из серии: "А поговорить?"
1) ааа, ну раз не меня, то пусть пишет будивельнику в личку 1.1 цифры мы примерно знаем, они не новые, вроде разнятся, спорные, и мы о них слишком мало знаем (с) 2) вакцинация - это не единственный метод противоэпидимологической борьбы. А ваши единомышленники сводят все к одному, иногда доводя до маразма. Локдаун - это не эпидимиологический термин. Эпидемиологический - карантин. А к выполнению условий введения карантина, помнится, есть много замечаний.
Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю.
Hotab написав:Давно с шефом общались? У них все лето не затихало. И это они были почти не привиты новичком. Ух, сейчас то с новичком вообще Атас будет!!
Вам виднее. Насколько я вижу, новый ковид-сезон у ваксов начался одновременно - хоть у "новичка", хоть у "старичка". А "антиваксы" всех стран продолжают наблюдать за этим сериалом с попкорном, или принимают участие в протестах
Кто с попкорном, кто с кислородной маской, а кто и с того света. Насчёт "одновременно" - Вы или врёте, или у Вас что-то со зрением. Кстати, насчёт лета - к Вашему сведению, если говорить не о календаре, а о реальной погоде, то в Израиле лето и сегодня, а уж в конце августа-начале сентября, когда был пик текущей волны, тем более. Пример летней России Вам уже привели.
Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов)
ЛАД написав:1. Комментировать просил не Вас. Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели. 2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды"). Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.
Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):
ЛАД написав:Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое. Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы.
Вы начали отвечать за других? Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"? Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?"
ЛАД написав:Вы начали отвечать за других? Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"? Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?"
Не за других, не тут цитату взял, но суть от этого не изменилась. То же самое касается и вас: "будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами". Кстати, про Умань так никто и не ответил - почему там не "как в Бергамо"? В чём секрет? Там 146% бустерированных?
Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов)
У Вас точно что-то с глазами. Или ещё с чем-то. "back to school" было 1 сентября, а "новый ковид-сезон" начался в октябре. Да и новый ли? Летом у них было по 800 смертей в день, сейчас по 900. Можно, скорее, говорить об усилении старого сезона. Или цифру 800 Вы воспринимаете как спад эпидемии? И что там с осенью или "back to school" в Израиле в августе-начале сентября?
ЛАД написав:1. Комментировать просил не Вас. Но цифра впечатляет, а Вам могло хватить цифр по госпитализации, раз уж Вы заметку посмотрели. 2. Цель - побороть эпидемию. Отсюда вакцинация (кроме этого на сегодня есть единственное средство - локдаун разной степени жёсткости, но этого никому не хочется и это точно хуже, чем "кюаркоды"). Без "кюаркодов" вакцинация точно продвигалась бы хуже.
Отвечу вам вашими словами (можно применить ко всем пунктам):
ЛАД написав:Это Ваше личное мнение, ничем не обоснованное и не подтверждённое. Докажите это хоть как-нибудь, потом пишите. На текущий момент за такие фразы просто банил бы.
Вы начали отвечать за других? Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"? Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?"
Спорь тут - не спорь с ними, а антиваксы все равно победили...
Пост в ФБ анестезиолога Ивана Черненко в районной больнице Одесской области:
"Меньше двух суток, как открылось ковидное в Раздельной, а уже занято 27 коек из 70. 4ро на СРАР. За вчера рекорд по госпитализациям - 10 за сутки, столько в самый пик прошлых волн не госпитализировали. Везут с Одессы, ближайших районов, темпы феноменальные. Так до конца недели отделение заполнится полностью.
А ведь все лето предупреждали и умоляли вакцинироваться. На данный момент нет ни одного вакцинированного в стационаре.
Короче, будет капец как весело.
Вакцинируйтесь, или нет, мест все равно не хватит уже."
ЛАД написав:Вы начали отвечать за других? Что в моём ответе не подтверждено? Можно конкретнее, а не "ля-ля-тополя"? Если о влиянии вакцинации, то здесь уже приводили массу цифр. Если Вас это не убедило, то это уже Ваши проблемы. Или, будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами, а не "Что там в Умани?"
Не за других, не тут цитату взял, но суть от этого не изменилась. То же самое касается и вас: "будьте добры, опровергайте их какими-то аргументами". Кстати, про Умань так никто и не ответил - почему там не "как в Бергамо"? В чём секрет? Там 146% бустерированных?
Про Одессу и Бердянск ещё с лета не нашли ответ
Вы мои ответы вообще читаете? Или я пишу в космос?