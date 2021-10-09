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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3899390039013902>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:02

  Binimovich написав:Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.

Как там японцы? Маски помогают?

В настоящее время расходы на здравоохранение в Японии составляют 8,1% ВВП. На этом фоне показатели медицинского обслуживания намного лучше, чем в США, затрачивающих на эти цели почти в 2 раза больше.

По данным мировой статистики ВОЗ 2010г, Япония занимает первое место в мире по обеспеченности населения койками – 140 на 10000, но при этом она имеет более чем в два раза меньше коек в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях, чем в США и Европе. Второе место занимает КНДР – 132 и третье – Республика Беларусь -112. В России этот показатель равен 97 койкам, в США — 47, в ФРГ— 103 коек на 10000 населения. В Японии число койко-дней в год на душу населения является самым высоким в мире —4,0 (в США — 1,2, в ФРГ — 3,3). Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре также самая высокая в мире и равна 19 дням (в США — 9,1, в ФРГ — 16,1).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:08

  Ромасик написав:.........
1.1 цифры мы примерно знаем, они не новые, вроде разнятся, спорные, и мы о них слишком мало знаем (с)
2) вакцинация - это не единственный метод противоэпидимологической борьбы. А ваши единомышленники сводят все к одному, иногда доводя до маразма. Локдаун - это не эпидимиологический термин. Эпидемиологический - карантин. А к выполнению условий введения карантина, помнится, есть много замечаний.

Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю.

1. Цифры не новые, но что в них спорного? :shock:
2. Насчёт локдауна (термина) согласен. Карантин правильнее, но сейчас стало модно "локдаун".
Что Вы называете "условиями введения карантина"? И какие замечания?
Если юридические, то это не ко мне и, считаю, не в эту ветку. Если эпидемиологические, то, пожалуйста, уточните какие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Нашли еще одно лекарство, ослабляющее удар ковида по организму, Л-аргинин


Якесь дешеве.
От ці інша справа - 9 тис. флакончик:
Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА
сьогодні в нашу області доставили 1260 флаконів препарату Etesevimab та 630 флаконів Bamlanivimab на суму більше ніж 16 млн. грн. https://www.facebook.com/IF.Department/ ... 9064989179
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:15

ЛАД, я сейчас отправляюсь на "променад", и уже устал "искать пруфы". Дарю свою вакцину и все бустеры Вам.

Я понял, что мне напоминают бустеризаторы:
есть люди, которые верят в что-то "мало изученное", о чём "мы пока ещё слишком мало знаем". Так же эти люди верят в магические обереги и ритуалы, которые помогают от этого "мало изученного". При этом, обереги и ритуалы нужно периодически обновлять, чтобы они не потеряли свою силу. Объяснить как это работает эти люди не могут - говорят, "главное верить".
И в некоторых случаях - это и правда работает! Ведь "эффект плацебо" и психосоматику никто не отменял.
Поэтому у этих людей есть даже "пруфы" как магических сглазов и приворотов - так и магических исцелений!
При этом, эти люди считают "неверящих" недалёкими, и продолжают незаметно проводить свои ритуалы.

Вот это мне напоминает "свидетелей смертельной пандемии ковида, и всеспасающих вакцин, бустеров и святого локдауна" :lol:

Всем спасибо, ушёл отдыхать
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:19

  Ромасик написав:
  Binimovich написав:Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.

Как там японцы? Маски помогают?

В настоящее время расходы на здравоохранение в Японии составляют 8,1% ВВП. На этом фоне показатели медицинского обслуживания намного лучше, чем в США, затрачивающих на эти цели почти в 2 раза больше.

По данным мировой статистики ВОЗ 2010г, Япония занимает первое место в мире по обеспеченности населения койками – 140 на 10000, но при этом она имеет более чем в два раза меньше коек в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях, чем в США и Европе. Второе место занимает КНДР – 132 и третье – Республика Беларусь -112. В России этот показатель равен 97 койкам, в США — 47, в ФРГ— 103 коек на 10000 населения. В Японии число койко-дней в год на душу населения является самым высоким в мире —4,0 (в США — 1,2, в ФРГ — 3,3). Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре также самая высокая в мире и равна 19 дням (в США — 9,1, в ФРГ — 16,1).

И?
Какие выводы?
Число койко-дней может объясняться тем, что в Японии, вероятно, самое старое население. Пожтому и коек больше, а в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях меньше. +, возможно, благодаря большему бюджету (8,1% ВВП) упор на профилактику, а не на лечение после события. + может срабатывать цена койко-дня для больного (цены не знаю).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:И в некоторых случаях - это и правда работает! Ведь "эффект плацебо" и психосоматику никто не отменял.

Нет, это невмеяемый персонаж. До так х только через личный ИВЛ доходит. Но главное чтоб выжил. Потом становится таким же буйным бестеризированным. ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:22

Врачи в России и других странах СНГ распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, нередко выступают против вакцины и не сформулировали понятные критерии для госпитализации и лечения больных "ковидом" — такое мнение израильский врач Борис Бриль.

Он назвал ряд стран на постсоветском пространстве, где ситуация с коронавирусом явно вышла из-под контроля: Казахстан, Украина, Белоруссия. "В Белоруссии вообще катастрофа была, которая скрывалась, зато сейчас там чуть ли не обязательную вакцинацию вводят".

Посмотрите, как живут страны, где много вакцинированных: Израиль, Испания, Португалия, Австрия. Страны справляются с коронавирусом, ситуация стабильная, число больных, а главное, число тяжелобольных и смертельных случаев, снижается", — аргументирует израильский медик.

P.S. Это тот же израильский врач, который ещё летом называл "препаратами мракобесия" то, чем лечат от коронавируса в России: "Все равно что известь со стены слизывать"
https://www.9tv.co.il/item/35024
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:24

  Вкладчик1234 написав:ЛАД, я сейчас отправляюсь на "променад", и уже устал "искать пруфы". Дарю свою вакцину и все бустеры Вам.

Я понял, что мне напоминают бустеризаторы:
есть люди, которые верят в что-то "мало изученное", о чём "мы пока ещё слишком мало знаем". Так же эти люди верят в магические обереги и ритуалы, которые помогают от этого "мало изученного". При этом, обереги и ритуалы нужно периодически обновлять, чтобы они не потеряли свою силу. Объяснить как это работает эти люди не могут - говорят, "главное верить".
И в некоторых случаях - это и правда работает! Ведь "эффект плацебо" и психосоматику никто не отменял.
Поэтому у этих людей есть даже "пруфы" как магических сглазов и приворотов - так и магических исцелений!
При этом, эти люди считают "неверящих" недалёкими, и продолжают незаметно проводить свои ритуалы.

Вот это мне напоминает "свидетелей смертельной пандемии ковида, и всеспасающих вакцин, бустеров и святого локдауна" :lol:

Всем спасибо, ушёл отдыхать

Спасибо и Вам.
Мне Ваши вакцины не нужны, писал, что уже укололся.
Всё остальное Вы написали о себе?
Пруфы Вы "устали искать". Но я за всё время от Вас пруфов не видел. Кроме "как в Бергамо", "что там в Умани", и сообщений о митингах в разных городах и странах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:27

  IgA написав:Нашли еще одно лекарство, ослабляющее удар ковида по организму, Л-аргинин

https://www.thelancet.com/journals/ecli ... 89-5370(21)00405-3/fulltext

Strikingly, patients treated with L-arginine exhibited a significantly reduced in-hospital stay vs placebo, with a median (interquartile range 25th,75th percentile) of 46 days (45,46) in the placebo group vs 25 days (21,26) in the L-arginine group (p < 0.0001); these findings were also confirmed after adjusting for potential confounders including age, duration of symptoms, comorbidities, D-dimer, as well as antiviral and anticoagulant treatments.

от него может быть шишка на лбу...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Пример летней России Вам уже привели.

Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов)

Опять же маркетинг РФ отсутствует или более развит. Их с июля колбасит и не отпускает. Среднее 850 жмуров в день, только ковид. Сердечников будем считать? А что там в Израиле? Болеют и умирают в 700 раз реже. В т.ч. сердечно-сосудистых меньше. Маркетинг вакцинации )))
stm
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