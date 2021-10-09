Додано: Нед 10 жов, 2021 12:15

я сейчас отправляюсь на "променад", и уже устал "искать пруфы". Дарю свою вакцину и все бустеры Вам.Я понял, что мне напоминают бустеризаторы:есть люди, которые верят в что-то "мало изученное", о чём "мы пока ещё слишком мало знаем". Так же эти люди верят в магические обереги и ритуалы, которые помогают от этого "мало изученного". При этом, обереги и ритуалы нужно периодически обновлять, чтобы они не потеряли свою силу. Объяснить как это работает эти люди не могут - говорят, "главное верить".И в некоторых случаях - это и правда работает! Ведь "эффект плацебо" и психосоматику никто не отменял.Поэтому у этих людей есть даже "пруфы" как магических сглазов и приворотов - так и магических исцелений!При этом, эти люди считают "неверящих" недалёкими, и продолжают незаметно проводить свои ритуалы.Вот это мне напоминает "свидетелей смертельной пандемии ковида, и всеспасающих вакцин, бустеров и святого локдауна"Всем спасибо, ушёл отдыхать