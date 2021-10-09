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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3899390039013902

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:58

  ЛАД написав:
Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю.

1. Цифры не новые, но что в них спорного? :shock:
2. Насчёт локдауна (термина) согласен. Карантин правильнее, но сейчас стало модно "локдаун".
Что Вы называете "условиями введения карантина"? И какие замечания?
Если юридические, то это не ко мне и, считаю, не в эту ветку. Если эпидемиологические, то, пожалуйста, уточните какие.

1. Спорное:
-статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни.
-в некоторых исследованиях, если копнуть глубже, эффективность бустера в разрезе тяжелых случаев сранвивалась на 12 день после укола. Это же не серьезно. И это только то, что бросилось в глаза сходу.
-здесь 1:14, раньше была инфа ближе к 1:7.
2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна. Юридические понятия преследуют нас везде, как бы вы этого не хотели. Нарушение эпидемиологических нормативов - это и есть юридическая часть, хотя касается эпидемиологии. А если эпидмиологичкие предпосылки по ковиду не выполнены, то существование эпидемии полагается исключительно на веру желающих.
Ветка к слову, создана на финансовом форуме в валютной рынке, предполагала обсуждение экономической части. Но когда здесь была экономика - сложно сказать. По этому, имхо, обсуждать сопли и совесть здесь не место.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:15

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  Binimovich написав:Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.

Как там японцы? Маски помогают?

И?
Какие выводы?
Число койко-дней может объясняться тем, что в Японии, вероятно, самое старое население. Пожтому и коек больше, а в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях меньше. +, возможно, благодаря большему бюджету (8,1% ВВП) упор на профилактику, а не на лечение после события. + может срабатывать цена койко-дня для больного (цены не знаю).

Вывод был скрыт в начале моей цитаты.
Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек. Койки, дополненные 8,1% японского ВВП, становятся страшной силой в борьбе с ним.
Что интересно, Япония возглавила список коек со странными странами - КНДР и Беларусью. И где тут место системе Семашко?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:17

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Пример летней России Вам уже привели.

Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов)

Опять же маркетинг РФ отсутствует или более развит. Их с июля колбасит и не отпускает. Среднее 850 жмуров в день, только ковид. Сердечников будем считать? А что там в Израиле? Болеют и умирают в 700 раз реже. В т.ч. сердечно-сосудистых меньше. Маркетинг вакцинации )))

а что там в США?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:возомнил себе Шморгаль

Сегодня снова были болезненные воспоминания о рюмке,?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:31

  Ромасик написав:Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек.


только в Британии где с койкоместами все плохо ситуация под контролем, а в Украине идет вразнос. Потому что сколько койкомест не готовь, если эпидемию не контролировать их не хватит. И врачей под эпидемию на бирже труда тоже не найдешь. Сильно эти койкоместа весной помогли или пришлось локдаун вводить таки?

А Голубовская похоже просто хочет выбить себе финансирование.
IgA
 
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