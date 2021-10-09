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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3899390039013902 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Нед 10 жов, 2021 12:58 ЛАД написав: Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю.

1. Цифры не новые, но что в них спорного?

2. Насчёт локдауна (термина) согласен. Карантин правильнее, но сейчас стало модно "локдаун".

Что Вы называете "условиями введения карантина"? И какие замечания?

Если юридические, то это не ко мне и, считаю, не в эту ветку. Если эпидемиологические, то, пожалуйста, уточните какие. 1. Цифры не новые, но что в них спорного?2. Насчёт локдауна (термина) согласен. Карантин правильнее, но сейчас стало модно "локдаун".Что Вы называете "условиями введения карантина"? И какие замечания?Если юридические, то это не ко мне и, считаю, не в эту ветку. Если эпидемиологические, то, пожалуйста, уточните какие.

1. Спорное:

-статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни.

-в некоторых исследованиях, если копнуть глубже, эффективность бустера в разрезе тяжелых случаев сранвивалась на 12 день после укола. Это же не серьезно. И это только то, что бросилось в глаза сходу.

-здесь 1:14, раньше была инфа ближе к 1:7.

2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна. Юридические понятия преследуют нас везде, как бы вы этого не хотели. Нарушение эпидемиологических нормативов - это и есть юридическая часть, хотя касается эпидемиологии. А если эпидмиологичкие предпосылки по ковиду не выполнены, то существование эпидемии полагается исключительно на веру желающих.

Ветка к слову, создана на финансовом форуме в валютной рынке, предполагала обсуждение экономической части. Но когда здесь была экономика - сложно сказать. По этому, имхо, обсуждать сопли и совесть здесь не место. 1. Спорное:-статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни.-в некоторых исследованиях, если копнуть глубже, эффективность бустера в разрезе тяжелых случаев сранвивалась на 12 день после укола. Это же не серьезно. И это только то, что бросилось в глаза сходу.-здесь 1:14, раньше была инфа ближе к 1:7.2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна. Юридические понятия преследуют нас везде, как бы вы этого не хотели. Нарушение эпидемиологических нормативов - это и есть юридическая часть, хотя касается эпидемиологии. А если эпидмиологичкие предпосылки по ковиду не выполнены, то существование эпидемии полагается исключительно на веру желающих.Ветка к слову, создана на финансовом форуме в валютной рынке, предполагала обсуждение экономической части. Но когда здесь была экономика - сложно сказать. По этому, имхо, обсуждать сопли и совесть здесь не место. Ромасик Повідомлень: 3178 З нами з: 30.03.15 Подякував: 652 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 13:15 ЛАД написав: Ромасик написав: Binimovich написав: Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра. Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.

Как там японцы? Маски помогают?

Как там японцы?

И?

Какие выводы?

Число койко-дней может объясняться тем, что в Японии, вероятно, самое старое население. Пожтому и коек больше, а в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях меньше. +, возможно, благодаря большему бюджету (8,1% ВВП) упор на профилактику, а не на лечение после события. + может срабатывать цена койко-дня для больного (цены не знаю). И?Какие выводы?Число койко-дней может объясняться тем, что в Японии, вероятно, самое старое население. Пожтому и коек больше, а в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях меньше. +, возможно, благодаря большему бюджету (8,1% ВВП) упор на профилактику, а не на лечение после события. + может срабатывать цена койко-дня для больного (цены не знаю).

Вывод был скрыт в начале моей цитаты.

Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек. Койки, дополненные 8,1% японского ВВП, становятся страшной силой в борьбе с ним.

Что интересно, Япония возглавила список коек со странными странами - КНДР и Беларусью. И где тут место системе Семашко? Вывод был скрыт в начале моей цитаты.Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек. Койки, дополненные 8,1% японского ВВП, становятся страшной силой в борьбе с ним.Что интересно, Япония возглавила список коек со странными странами - КНДР и Беларусью. И где тут место системе Семашко? Ромасик Повідомлень: 3178 З нами з: 30.03.15 Подякував: 652 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 13:17 stm написав: Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Пример летней России Вам уже привели. Пример летней России Вам уже привели.

Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов) Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов)

Опять же маркетинг РФ отсутствует или более развит. Их с июля колбасит и не отпускает. Среднее 850 жмуров в день, только ковид. Сердечников будем считать? А что там в Израиле? Болеют и умирают в 700 раз реже. В т.ч. сердечно-сосудистых меньше. Маркетинг вакцинации ))) Опять же маркетинг РФ отсутствует или более развит. Их с июля колбасит и не отпускает. Среднее 850 жмуров в день, только ковид. Сердечников будем считать? А что там в Израиле? Болеют и умирают в 700 раз реже. В т.ч. сердечно-сосудистых меньше. Маркетинг вакцинации )))

а что там в США? а что там в США? Ромасик Повідомлень: 3178 З нами з: 30.03.15 Подякував: 652 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 13:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: возомнил себе Шморгаль возомнил себе Шморгаль

Сегодня снова были болезненные воспоминания о рюмке,?)) Сегодня снова были болезненные воспоминания о рюмке,?)) Hotab

Повідомлень: 4975 З нами з: 15.02.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 13:31 Ромасик написав: Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек. Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек.



только в Британии где с койкоместами все плохо ситуация под контролем, а в Украине идет вразнос. Потому что сколько койкомест не готовь, если эпидемию не контролировать их не хватит. И врачей под эпидемию на бирже труда тоже не найдешь. Сильно эти койкоместа весной помогли или пришлось локдаун вводить таки?



А Голубовская похоже просто хочет выбить себе финансирование. только в Британии где с койкоместами все плохо ситуация под контролем, а в Украине идет вразнос. Потому что сколько койкомест не готовь, если эпидемию не контролировать их не хватит. И врачей под эпидемию на бирже труда тоже не найдешь. Сильно эти койкоместа весной помогли или пришлось локдаун вводить таки?А Голубовская похоже просто хочет выбить себе финансирование. IgA Повідомлень: 847 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3899390039013902 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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