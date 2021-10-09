Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю.
1. Цифры не новые, но что в них спорного? 2. Насчёт локдауна (термина) согласен. Карантин правильнее, но сейчас стало модно "локдаун". Что Вы называете "условиями введения карантина"? И какие замечания? Если юридические, то это не ко мне и, считаю, не в эту ветку. Если эпидемиологические, то, пожалуйста, уточните какие.
1. Спорное: -статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни. -в некоторых исследованиях, если копнуть глубже, эффективность бустера в разрезе тяжелых случаев сранвивалась на 12 день после укола. Это же не серьезно. И это только то, что бросилось в глаза сходу. -здесь 1:14, раньше была инфа ближе к 1:7. 2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна. Юридические понятия преследуют нас везде, как бы вы этого не хотели. Нарушение эпидемиологических нормативов - это и есть юридическая часть, хотя касается эпидемиологии. А если эпидмиологичкие предпосылки по ковиду не выполнены, то существование эпидемии полагается исключительно на веру желающих. Ветка к слову, создана на финансовом форуме в валютной рынке, предполагала обсуждение экономической части. Но когда здесь была экономика - сложно сказать. По этому, имхо, обсуждать сопли и совесть здесь не место.
Binimovich написав:Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.
Как там японцы? Маски помогают?
И? Какие выводы? Число койко-дней может объясняться тем, что в Японии, вероятно, самое старое население. Пожтому и коек больше, а в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях меньше. +, возможно, благодаря большему бюджету (8,1% ВВП) упор на профилактику, а не на лечение после события. + может срабатывать цена койко-дня для больного (цены не знаю).
Вывод был скрыт в начале моей цитаты. Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек. Койки, дополненные 8,1% японского ВВП, становятся страшной силой в борьбе с ним. Что интересно, Япония возглавила список коек со странными странами - КНДР и Беларусью. И где тут место системе Семашко?
Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов)
Опять же маркетинг РФ отсутствует или более развит. Их с июля колбасит и не отпускает. Среднее 850 жмуров в день, только ковид. Сердечников будем считать? А что там в Израиле? Болеют и умирают в 700 раз реже. В т.ч. сердечно-сосудистых меньше. Маркетинг вакцинации )))
Ромасик написав:Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек.
только в Британии где с койкоместами все плохо ситуация под контролем, а в Украине идет вразнос. Потому что сколько койкомест не готовь, если эпидемию не контролировать их не хватит. И врачей под эпидемию на бирже труда тоже не найдешь. Сильно эти койкоместа весной помогли или пришлось локдаун вводить таки?
А Голубовская похоже просто хочет выбить себе финансирование.
stm написав:Опять же маркетинг РФ отсутствует или более развит. Их с июля колбасит и не отпускает. Среднее 850 жмуров в день, только ковид. Сердечников будем считать? А что там в Израиле? Болеют и умирают в 700 раз реже. В т.ч. сердечно-сосудистых меньше. Маркетинг вакцинации )))
а что там в США?
Поклонники QAnon умирают от ковида во имя спасения детей от педофилов. Всё просто и сложно одновременно. Ни одна страна до сих пор не придумала мирного сосуществования с антиваксерами. Они упорно хотят все права, но не желают персональной ответственности.
Binimovich написав:Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.
Как там японцы? Маски помогают?
В настоящее время расходы на здравоохранение в Японии составляют 8,1% ВВП. На этом фоне показатели медицинского обслуживания намного лучше, чем в США, затрачивающих на эти цели почти в 2 раза больше.
По данным мировой статистики ВОЗ 2010г, Япония занимает первое место в мире по обеспеченности населения койками – 140 на 10000, но при этом она имеет более чем в два раза меньше коек в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях, чем в США и Европе. Второе место занимает КНДР – 132 и третье – Республика Беларусь -112. В России этот показатель равен 97 койкам, в США — 47, в ФРГ— 103 коек на 10000 населения. В Японии число койко-дней в год на душу населения является самым высоким в мире —4,0 (в США — 1,2, в ФРГ — 3,3). Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре также самая высокая в мире и равна 19 дням (в США — 9,1, в ФРГ — 16,1).
Ромасик не читатель, а только писатель? Только вчера писал, что все носят маски, как галстуки пионеры, в свое время.
Коль уже Ромасик заговорил о здравоохранении в Японии и количестве коек на душу населения, вот интересная инфа по уровню финансирования здравоохранения на одного человека в Японии, ненавистной ему "Гейропе" и Кацапстане:
Государственные расходы на здравоохранение (в расчете на одного человека): Норвегия - $5 673 Германия - $5 648 Швейцария - $4 988 Швеция - $4 928 Нидерланды - $4 767 Дания - $4 663 Франция - $4 501 Австрия - $4 402 Бельгия - $4 125 Япония - $4 064 Россия - $1 015
Алена Попова в Твиттере написала.
Так нормас, Ромасик? Про финансы ведь
Востаннє редагувалось Binimovich в Нед 10 жов, 2021 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Ну и уже чтобы окончательно подвести черту ( читай, добить Ромасика), сравнение расходов в Японии и Кацапстане, включая и здравоохранение. А то он все про Европу или Штаты, а сравнение с Кацапстаном не приводит. Надо возместить этот пробел, для полной картины и широты кругозора Ромасика, так сказать:
Государственные расходы в год:
Япония
Население: 127 млн Здравоохранение: $473 млрд Образование: $162 млрд Армия: $48 млрд Дороги: $37 млрд
Россия
Население: 146 млн Здравоохранение: $45 млрд Образование: $50 млрд Армия: $61 млрд Дороги: $9 млрд