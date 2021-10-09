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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3899390039013902

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:58

  ЛАД написав:
Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю.

1. Цифры не новые, но что в них спорного? :shock:
2. Насчёт локдауна (термина) согласен. Карантин правильнее, но сейчас стало модно "локдаун".
Что Вы называете "условиями введения карантина"? И какие замечания?
Если юридические, то это не ко мне и, считаю, не в эту ветку. Если эпидемиологические, то, пожалуйста, уточните какие.

1. Спорное:
-статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни.
-в некоторых исследованиях, если копнуть глубже, эффективность бустера в разрезе тяжелых случаев сранвивалась на 12 день после укола. Это же не серьезно. И это только то, что бросилось в глаза сходу.
-здесь 1:14, раньше была инфа ближе к 1:7.
2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна. Юридические понятия преследуют нас везде, как бы вы этого не хотели. Нарушение эпидемиологических нормативов - это и есть юридическая часть, хотя касается эпидемиологии. А если эпидмиологичкие предпосылки по ковиду не выполнены, то существование эпидемии полагается исключительно на веру желающих.
Ветка к слову, создана на финансовом форуме в валютной рынке, предполагала обсуждение экономической части. Но когда здесь была экономика - сложно сказать. По этому, имхо, обсуждать сопли и совесть здесь не место.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:15

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  Binimovich написав:Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.

Как там японцы? Маски помогают?

И?
Какие выводы?
Число койко-дней может объясняться тем, что в Японии, вероятно, самое старое население. Пожтому и коек больше, а в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях меньше. +, возможно, благодаря большему бюджету (8,1% ВВП) упор на профилактику, а не на лечение после события. + может срабатывать цена койко-дня для больного (цены не знаю).

Вывод был скрыт в начале моей цитаты.
Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек. Койки, дополненные 8,1% японского ВВП, становятся страшной силой в борьбе с ним.
Что интересно, Япония возглавила список коек со странными странами - КНДР и Беларусью. И где тут место системе Семашко?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:17

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Пример летней России Вам уже привели.

Не знаю, у кого что с глазами, но там новый ковид-сезон совпал с началом сезона "back to school", что является началом нового "бизнес-сезона"(в частности: фарма и маркетинг вернулись с островов и принялись за работу). А до этого - ковид где-то "отдыхал" (и его отдых совпал с отдыхом маркетологов и фармацевтов)

Опять же маркетинг РФ отсутствует или более развит. Их с июля колбасит и не отпускает. Среднее 850 жмуров в день, только ковид. Сердечников будем считать? А что там в Израиле? Болеют и умирают в 700 раз реже. В т.ч. сердечно-сосудистых меньше. Маркетинг вакцинации )))

а что там в США?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:возомнил себе Шморгаль

Сегодня снова были болезненные воспоминания о рюмке,?))
Hotab
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1
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:31

  Ромасик написав:Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек.


только в Британии где с койкоместами все плохо ситуация под контролем, а в Украине идет вразнос. Потому что сколько койкомест не готовь, если эпидемию не контролировать их не хватит. И врачей под эпидемию на бирже труда тоже не найдешь. Сильно эти койкоместа весной помогли или пришлось локдаун вводить таки?

А Голубовская похоже просто хочет выбить себе финансирование.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:54

  Ромасик написав:
  stm написав:Опять же маркетинг РФ отсутствует или более развит. Их с июля колбасит и не отпускает. Среднее 850 жмуров в день, только ковид. Сердечников будем считать? А что там в Израиле? Болеют и умирают в 700 раз реже. В т.ч. сердечно-сосудистых меньше. Маркетинг вакцинации )))

а что там в США?

Поклонники QAnon умирают от ковида во имя спасения детей от педофилов. Всё просто и сложно одновременно. Ни одна страна до сих пор не придумала мирного сосуществования с антиваксерами. Они упорно хотят все права, но не желают персональной ответственности.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:Каждый день одни и те же вопросы. Как попугай, их повторяет день за днем. Бергамо, Умань, Великобритания, Израиль, и так п о кругу. Кризис жанра.

Как там японцы? Маски помогают?

В настоящее время расходы на здравоохранение в Японии составляют 8,1% ВВП. На этом фоне показатели медицинского обслуживания намного лучше, чем в США, затрачивающих на эти цели почти в 2 раза больше.

По данным мировой статистики ВОЗ 2010г, Япония занимает первое место в мире по обеспеченности населения койками – 140 на 10000, но при этом она имеет более чем в два раза меньше коек в блоках интенсивной терапии и кардиологических отделениях, чем в США и Европе. Второе место занимает КНДР – 132 и третье – Республика Беларусь -112. В России этот показатель равен 97 койкам, в США — 47, в ФРГ— 103 коек на 10000 населения. В Японии число койко-дней в год на душу населения является самым высоким в мире —4,0 (в США — 1,2, в ФРГ — 3,3). Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре также самая высокая в мире и равна 19 дням (в США — 9,1, в ФРГ — 16,1).
Ромасик не читатель, а только писатель?
Только вчера писал, что все носят маски, как галстуки пионеры, в свое время.


Еще как, помогают! И вакцинация тоже:

https://www.worldometers.info/coronavir ... try/japan/

На 777 новых случаев за вчера, 25 смертей. Это при том, что население Японии составляет 125,984 млн человек.

https://index.minfin.com.ua/reference/c ... ion/japan/


Население 125 984 тыс.
Количество вакцини­рованных 92 174 332 или 73,16 %
Полностью вакцини­ровано 79 952 726 или 63,46 %
Всего вакцинаций 172 127 058


Теперь сравниваем с Кацапстаном ( близкая по населению страна)

Население 146 014 тыс.
Количество вакцини­рованных 49 353 510 или 33,80 %
Полностью вакцини­ровано 44 935 954 или 30,78 %
Всего вакцинаций 94 289 464

По состоянию на вчера было 29362 новых зараженных и 968 закопаных.

Шах и мат, Ромасик.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коль уже Ромасик заговорил о здравоохранении в Японии и количестве коек на душу населения, вот интересная инфа по уровню финансирования здравоохранения на одного человека в Японии, ненавистной ему "Гейропе" и Кацапстане:

Государственные расходы на здравоохранение (в расчете на одного человека):
Норвегия - $5 673
Германия - $5 648
Швейцария - $4 988
Швеция - $4 928
Нидерланды - $4 767
Дания - $4 663
Франция - $4 501
Австрия - $4 402
Бельгия - $4 125
Япония - $4 064
Россия - $1 015



Алена Попова в Твиттере написала.


Так нормас, Ромасик? Про финансы ведь
Востаннє редагувалось Binimovich в Нед 10 жов, 2021 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну и уже чтобы окончательно подвести черту ( читай, добить Ромасика), сравнение расходов в Японии и Кацапстане, включая и здравоохранение. А то он все про Европу или Штаты, а сравнение с Кацапстаном не приводит. Надо возместить этот пробел, для полной картины и широты кругозора Ромасика, так сказать:


Государственные расходы в год:

Япония

Население: 127 млн
Здравоохранение: $473 млрд
Образование: $162 млрд
Армия: $48 млрд
Дороги: $37 млрд



Россия

Население: 146 млн
Здравоохранение: $45 млрд
Образование: $50 млрд
Армия: $61 млрд
Дороги: $9 млрд



У Алены Поповой в Твиттере взято.
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