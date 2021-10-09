Додано: Нед 10 жов, 2021 12:58

ЛАД написав: Вот так я помнимаю. Я не эпидемиолог, я только наблюдаю.

1. Цифры не новые, но что в них спорного?

2. Насчёт локдауна (термина) согласен. Карантин правильнее, но сейчас стало модно "локдаун".

Что Вы называете "условиями введения карантина"? И какие замечания?

Если юридические, то это не ко мне и, считаю, не в эту ветку. Если эпидемиологические, то, пожалуйста, уточните какие. 1. Цифры не новые, но что в них спорного?2. Насчёт локдауна (термина) согласен. Карантин правильнее, но сейчас стало модно "локдаун".Что Вы называете "условиями введения карантина"? И какие замечания?Если юридические, то это не ко мне и, считаю, не в эту ветку. Если эпидемиологические, то, пожалуйста, уточните какие.

1. Спорное:-статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни.-в некоторых исследованиях, если копнуть глубже, эффективность бустера в разрезе тяжелых случаев сранвивалась на 12 день после укола. Это же не серьезно. И это только то, что бросилось в глаза сходу.-здесь 1:14, раньше была инфа ближе к 1:7.2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна. Юридические понятия преследуют нас везде, как бы вы этого не хотели. Нарушение эпидемиологических нормативов - это и есть юридическая часть, хотя касается эпидемиологии. А если эпидмиологичкие предпосылки по ковиду не выполнены, то существование эпидемии полагается исключительно на веру желающих.Ветка к слову, создана на финансовом форуме в валютной рынке, предполагала обсуждение экономической части. Но когда здесь была экономика - сложно сказать. По этому, имхо, обсуждать сопли и совесть здесь не место.