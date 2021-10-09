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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3898389939003901

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коль уже Ромасик заговорил о здравоохранении в Японии и количестве коек на душу населения, вот интересная инфа по уровню финансирования здравоохранения на одного человека в Японии, ненавистной ему "Гейропе" и Кацапстане:

Государственные расходы на здравоохранение (в расчете на одного человека):
Норвегия - $5 673
Германия - $5 648
Швейцария - $4 988
Швеция - $4 928
Нидерланды - $4 767
Дания - $4 663
Франция - $4 501
Австрия - $4 402
Бельгия - $4 125
Япония - $4 064
Россия - $1 015



Алена Попова в Твиттере написала.


Так нормас, Ромасик? Про финансы ведь
Востаннє редагувалось Binimovich в Нед 10 жов, 2021 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну и уже чтобы окончательно подвести черту ( читай, добить Ромасика), сравнение расходов в Японии и Кацапстане, включая и здравоохранение. А то он все про Европу или Штаты, а сравнение с Кацапстаном не приводит. Надо возместить этот пробел, для полной картины и широты кругозора Ромасика, так сказать:


Государственные расходы в год:

Япония

Население: 127 млн
Здравоохранение: $473 млрд
Образование: $162 млрд
Армия: $48 млрд
Дороги: $37 млрд



Россия

Население: 146 млн
Здравоохранение: $45 млрд
Образование: $50 млрд
Армия: $61 млрд
Дороги: $9 млрд



У Алены Поповой в Твиттере взято.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:28

  IgA написав:
  Ромасик написав:Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек.


только в Британии где с койкоместами все плохо ситуация под контролем, а в Украине идет вразнос. Потому что сколько койкомест не готовь, если эпидемию не контролировать их не хватит. И врачей под эпидемию на бирже труда тоже не найдешь. Сильно эти койкоместа весной помогли или пришлось локдаун вводить таки?

А Голубовская похоже просто хочет выбить себе финансирование.

по графикам, опубликованным флер, под контролем где-где, но не в Британии :P
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:опубликованным флер,

Ты докторам веришь?? Ну так "наук" там всё ещё хуже. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:19

  Realist написав:
  budivelnik написав:
  Realist написав:Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так.
Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...?
А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами?
Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Всіх, хто при прийнятті рішень більше покладається на аргумент
вірю/не вірю(подобається/не подобається)
і не пробує перевірити почуті результати....
Зекоманда - практично всяя побудована на адептах вірю/подобається Зе
а чи правильно він дії , чи на шкоду - вони перевіряти не будуть
З вакцинаторами/антивакцинаторами - трошки складніше...
Але з моїх спостережень - у антивакцинаторів більше запитань і спроб розібратись ніж у вакцинаторів...
Вакцинатори вибрали стратегію хайпу( подача смажених фактів..без пояснення на що цей факт впливає)..тобто вакцинатори більше пробують вплинути на емоційне сприйняття ніж реальні потреби/дії.
І тут все просто
Натовп легше керується емоціями ніж логікою.

Дякую за відверту відповідь.
Дискусію розводити не буду, оскільки модератори і так витруть наші повідомлення.
Із першою частиною вашого повідомлення погоджуюсь на всі 100%
А от друга мене здивувала. Чесно! Щиро!
Я ярий ВАКЦИНАТОР! І вперше чую від АнтиВакцинатора про якесь наукове підґрунтя свої думок на тему вакцинування. Зазвичай все з точністю до навпаки!
Бажаю вам Здоров'я, шановний budivelnik. Щиро! Не хворійте!
Спробую Вам підкинути трошки цифр, а далі Ви самі приймайте рішення.
1 В мене є потижнева зміна кількості померлих від ковіду в кожній віковій групі в Англії
2 Ми знаємо що вакцинація почалась в грудні 2020 року
3 Ми знаємо що Англія почала з найстарших
4 Таким чином я пропоную наступний алгоритм
а - визначаємо середній відсоток померлих від ковіду в групі 60+ до загальної кількості померлих на підставі всіх смертей до грудня 2020 року
б - дивимось як мінялись відсотки померлих після початку вакцинації потижнево
в - маючи данні потижнево+кількість померлих+ середнє значення до вакцинації - отримуємо кількість врятованих вакцинацією...

То як - при водити табличку ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:22

  Hotab написав:
  Ромасик написав:опубликованным флер,

Ты докторам веришь?? Ну так "наук" там всё ещё хуже. :lol:

1) верю, 2) не сама ж она его рисовала
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:33

  ЛАД написав:
  Ромасик написав: а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G :lol:
В прошлый раз были "гейропейцы".
Я поинтересовался, не из России ли Вы и когда будут "пиндосы" - такие словечки популярны у соседей.
Долго ждать не пришлось. :)
Повторю вопрос - Вы из России?

Вы думаете, у нас мало такой тупой биомассы?
Starikan
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