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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 14:37
Коль уже Ромасик заговорил о здравоохранении в Японии и количестве коек на душу населения, вот интересная инфа по уровню финансирования здравоохранения на одного человека в Японии, ненавистной ему "Гейропе" и Кацапстане:
Государственные расходы на здравоохранение (в расчете на одного человека):
Норвегия - $5 673
Германия - $5 648
Швейцария - $4 988
Швеция - $4 928
Нидерланды - $4 767
Дания - $4 663
Франция - $4 501
Австрия - $4 402
Бельгия - $4 125
Япония - $4 064
Россия - $1 015
Алена Попова в Твиттере написала.
Так нормас, Ромасик? Про финансы ведь
Востаннє редагувалось Binimovich
в Нед 10 жов, 2021 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 14:44
Ну и уже чтобы окончательно подвести черту ( читай, добить Ромасика), сравнение расходов в Японии и Кацапстане, включая и здравоохранение. А то он все про Европу или Штаты, а сравнение с Кацапстаном не приводит. Надо возместить этот пробел, для полной картины и широты кругозора Ромасика, так сказать:
Государственные расходы в год:
Япония
Население: 127 млн
Здравоохранение: $473 млрд
Образование: $162 млрд
Армия: $48 млрд
Дороги: $37 млрд
Россия
Население: 146 млн
Здравоохранение: $45 млрд
Образование: $50 млрд
Армия: $61 млрд
Дороги: $9 млрд
У Алены Поповой в Твиттере взято.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 15:28
IgA написав: Ромасик написав:
Койко-местами оперировала Голубовская, сравнив ситуацию в Украине с Британиями. И поскольку ковид не является неизлечимой болезнью (а может даже и не особо опасной, как возомнил себе Шморгаль), то узким местом в лечении часто становится количество коек.
только в Британии где с койкоместами все плохо ситуация под контролем, а в Украине идет вразнос. Потому что сколько койкомест не готовь, если эпидемию не контролировать их не хватит. И врачей под эпидемию на бирже труда тоже не найдешь. Сильно эти койкоместа весной помогли или пришлось локдаун вводить таки?
А Голубовская похоже просто хочет выбить себе финансирование.
по графикам, опубликованным флер, под контролем где-где, но не в Британии
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:18
Ромасик написав:
опубликованным флер,
Ты докторам веришь?? Ну так "наук" там всё ещё хуже.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:19
Realist написав: budivelnik написав: Realist написав:
Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так.
Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...?
А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами?
Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Всіх, хто при прийнятті рішень більше покладається на аргумент
вірю/не вірю(подобається/не подобається)
і не пробує перевірити почуті результати....
Зекоманда - практично всяя побудована на адептах вірю/подобається Зе
а чи правильно він дії , чи на шкоду - вони перевіряти не будуть
З вакцинаторами/антивакцинаторами - трошки складніше...
Але з моїх спостережень - у антивакцинаторів більше запитань і спроб розібратись ніж у вакцинаторів...
Вакцинатори вибрали стратегію хайпу( подача смажених фактів..без пояснення на що цей факт впливає)..тобто вакцинатори більше пробують вплинути на емоційне сприйняття ніж реальні потреби/дії.
І тут все просто
Натовп легше керується емоціями ніж логікою.
Дякую за відверту відповідь.
Дискусію розводити не буду, оскільки модератори і так витруть наші повідомлення.
Із першою частиною вашого повідомлення погоджуюсь на всі 100%
А от друга мене здивувала. Чесно! Щиро!
Я ярий ВАКЦИНАТОР! І вперше чую від АнтиВакцинатора про якесь наукове підґрунтя свої думок на тему вакцинування. Зазвичай все з точністю до навпаки!
Бажаю вам Здоров'я, шановний budivelnik. Щиро! Не хворійте!
Спробую Вам підкинути трошки цифр, а далі Ви самі приймайте рішення.
1 В мене є потижнева зміна кількості померлих від ковіду в кожній віковій групі в Англії
2 Ми знаємо що вакцинація почалась в грудні 2020 року
3 Ми знаємо що Англія почала з найстарших
4 Таким чином я пропоную наступний алгоритм
а - визначаємо середній відсоток померлих від ковіду в групі 60+ до загальної кількості померлих на підставі всіх смертей до грудня 2020 року
б - дивимось як мінялись відсотки померлих після початку вакцинації потижнево
в - маючи данні потижнево+кількість померлих+ середнє значення до вакцинації - отримуємо кількість врятованих вакцинацією...
То як - при водити табличку ?
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:22
Hotab написав: Ромасик написав:
опубликованным флер,
Ты докторам веришь?? Ну так "наук" там всё ещё хуже.
1) верю, 2) не сама ж она его рисовала
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:33
ЛАД написав: Ромасик написав:
а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G
В прошлый раз были "гейропейцы".
Я поинтересовался, не из России ли Вы и когда будут "пиндосы" - такие словечки популярны у соседей.
Долго ждать не пришлось.
Повторю вопрос - Вы из России?
Вы думаете, у нас мало такой тупой биомассы?
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:40
stm написав:
Ни одна страна до сих пор не придумала мирного сосуществования с антиваксерами. Они упорно хотят все права, но не желают персональной ответственности.
Никакого мирного сосуществования с антиваксами. Это силы тьмы и невежества. Путь в средневековье, в их благодать, когда они отрицали науку и жгли ученых на кострах.
Настало наше время. Никаких уговоров. Жесткие задержания и принудительная вакцинация. Появление невакцинированного среди людей недопустимо. Безоговорочно привлекать их также, как и за умышленное распространение венерических заболеваний. Невакцинированный - это уже законченный состав преступления, покушение на здоровье и жизнь других людей.
Мы к этому обязательно придем. Но только из-за этих придурков масоны закрутят гайки и нам.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:40
Ромасик написав:
......
1. Спорное:
-статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни.
.....
2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна.
.....
1. Правильно. Но это актуально, если речь идёт о выборке 10-200-1000 даже несколько тысяч человек. Когда счёт идёт на десятки тысяч, то выполнить Ваши требования невозможно (или очень сложно) да и не нужно. При таких количествах усреднение происходит автоматически, если не предпринимались специальные меры.
Насчёт 1:7 и 1:14 сейчас уже не помню не было ли каких-то ограничений по возрасту или ещё какому-то параметру. Расхождение может быть из-за этого.
2. Термин меня слабо интересует - это условность, как договорились, так и называем. Лишь бы все понимали одинаково. Неоднозначность человеческого языка часто приводит к путанице. Когда-то в детстве читал книжку "Слово о словах". Очень интересно. Если не читали, рекомендую. Насколько помню, должно быть интересно и взрослым.
Хотите, будем говорить о карантине.
Если с терминологией разобрались, то всё же вопрос - какие эпидемиологичкие предпосылки по ковиду не выполнены?
Насчёт "соплей и совести" вопрос спорный. Их, конечно, трудно оценить численно, но для экономики они тоже важны.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 10 жов, 2021 17:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:50
Будівельник знов з голими простими табличками відносно картини з багатьма різними складовими...
Як, наприклад, можна порівнювати "до вакцінації" (коли в Британії гасили хвилі локдаунами) з "після вакцінації"?
Дійсно якесь мракобесие.
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