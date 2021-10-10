Додано: Нед 10 жов, 2021 16:40

Ромасик написав: ......

1. Спорное:

-статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни.

.....

2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна.

..... ......1. Спорное:-статистика получена без репрезентативной выборки в части начального состояния здоровья подопытных и их образа жизни......2. Вопрос не столько в моде, столько в том что юридически нет понятия локдауна......

1. Правильно. Но это актуально, если речь идёт о выборке 10-200-1000 даже несколько тысяч человек. Когда счёт идёт на десятки тысяч, то выполнить Ваши требования невозможно (или очень сложно) да и не нужно. При таких количествах усреднение происходит автоматически, если не предпринимались специальные меры.Насчёт 1:7 и 1:14 сейчас уже не помню не было ли каких-то ограничений по возрасту или ещё какому-то параметру. Расхождение может быть из-за этого.2. Термин меня слабо интересует - это условность, как договорились, так и называем. Лишь бы все понимали одинаково. Неоднозначность человеческого языка часто приводит к путанице. Когда-то в детстве читал книжку "Слово о словах". Очень интересно. Если не читали, рекомендую. Насколько помню, должно быть интересно и взрослым.Хотите, будем говорить о карантине.Если с терминологией разобрались, то всё же вопрос - какие эпидемиологичкие предпосылки по ковиду не выполнены?Насчёт "соплей и совести" вопрос спорный. Их, конечно, трудно оценить численно, но для экономики они тоже важны.