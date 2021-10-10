Додано: Нед 10 жов, 2021 17:40

Ромасик

У Вас было ещё пару постов, но их быстро удалили. Ответить не успел и не запомнил.

Помню, был вопрос: "А что там в США?"

Не понял. А что США?

Там, вроде, ничего особенного.

По числу заболевших в сутки несколько выше, чем у нас (в расчёте на 1 млн), но при нашем количестве тестов это не удивительно - у США в разы больше.

А по смертям на 1 млн. у них на пике этой волны 15 сентября было 2629. С учётом того, что у них население чуть ли не в 10 раз больше, у них примерно столько же, сколько у нас. С той разницей, что неизвестно достигли ли мы уже пика (сомнительно).

7-дневное среднее у них было максимальным 21 сентября - 1938. При населении 333 млн получаем 5,82 на 1 млн.

Сколько у нас я сегодня утром приводил цифры - между 5,66 и 7,01 в зависимости от численности населения. По-видимому, ближе к верхней границе.