Почему?
Вполне под контролем. Заболеваемость довольно стабильна, правда, высоковата, а смертность вообще неплохо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:50
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:55
Я уже писал, повторюсь: они напоминают участников чумных и холерных бунтов.
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:57
Останній графік *количество смертей по дням* за 2 года:
З урахуванням, що були локдауни.
Про що ще може бути мова...
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:59
Более чем достаточно.
Но такая терминология употребляется пореже.
Додано: Нед 10 жов, 2021 17:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Там другого характера проблемы. Незрелость какая-то. "Шморгаль", "Истерин" (на Истребина) , "гейропейцы", "пиндосы". Если кто-то из них мог как-то ранее задеть его чувства (тот же Истребин) , то хоть как-то можно понять. Но что ему сделала Европа или Америка плохого - вообще не ясно. Ромчику явно лет около 20 (по зрелости, в паспорте наверное больше) . Трошки глупэнькэ.
Додано: Нед 10 жов, 2021 17:20
Глупэнькэ он из себя строит.
Додано: Нед 10 жов, 2021 17:29
Вы путаете знания + эрудиция (это есть) со зрелостью и мудростью (этого нет). Это ещё не пришло. В ту же калитку и абсолютный пофигизм на жизни любых других окружающих его людей. Будучи убежденным,что его не зацепит ничего, он глубоко плюет на окружающих, кого может зацепить. При этом от него не требуется ничего , чтобы проявить это сострадание. Не нужно идти для незнакомого сдавать кровь, или пересылать деньги на больных, нужно просто прекратить нести чушь.
Додано: Нед 10 жов, 2021 17:32
То що вакцинатори? зуби поскалили? , пальці один одному показали і посміялись?
А в мене інше питання - памперси змінили?
Отже табличка без пояснень, пояснення підуть після того як ви вдосталь похизуєтесь один перед одним власною ерудицією
07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55
30.Вер ___ 0,9260 __ 0,8555 __ 133988 __ 728 __ 51
23.Вер ___ 0,9264 __ 0,8530 __ 133260 __ 731 __ 54
16.Вер ___ 0,9269 __ 0,8528 __ 132529 __ 562 __ 42
09.Вер ___ 0,9272 __ 0,8234 __ 131967 __ 550 __ 57
02.Вер ___ 0,9277 __ 0,8316 __ 131417 __ 474 __ 46
26.Сер ___ 0,9281 __ 0,8266 __ 130943 __ 472 __ 48
19.Сер ___ 0,9285 __ 0,7799 __ 130471 __ 411 __ 61
12.Сер ___ 0,9291 __ 0,8292 __ 130060 __ 335 __ 33
05.Сер ___ 0,9293 __ 0,8226 __ 129725 __ 269 __ 29
29.Лип ___ 0,9296 __ 0,7890 __ 129456 __ 172 __ 24
22.Лип ___ 0,9298 __ 0,7760 __ 129284 __ 142 __ 22
15.Лип ___ 0,9300 __ 0,7798 __ 129142 ___ 85 __ 13
08.Лип ___ 0,9301 __ 0,7879 __ 129057 ___ 78 __ 11
01.Лип ___ 0,9302 __ 0,8333 __ 128979 ___ 85 ____ 8
24.Чер ___ 0,9303 __ 0,7976 __ 128894 ___ 67 ____ 9
17.Чер ___ 0,9304 __ 0,7755 __ 128827 ___ 76 ___ 12
10.Чер ___ 0,9305 __ 0,7789 __ 128751 ___ 74 ___ 11
03.Чер ___ 0,9306 __ 0,8411 __ 128677 ___ 90 ___ 8
27.Тра ___ 0,9307 __ 0,8278 __ 128587 __ 125 ___ 13
20.Тра ___ 0,9308 __ 0,8062 __ 128462 __ 104 ___ 13
13.Тра ___ 0,9309 __ 0,8683 __ 128358 __ 178 ___ 11
06.Тра ___ 0,9310 __ 0,8846 __ 128180 __ 230 ___ 11
29.Кві ___ 0,9311 __ 0,8343 __ 127950 __ 302 ___ 29
22.Кві ___ 0,9313 __ 0,8549 __ 127648 __ 324 ___ 25
15.Кві ___ 0,9316 __ 0,8250 __ 127324 __ 330 ___ 35
08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42
01.Кві ___ 0,9322 __ 0,8868 __ 126373 __ 854 ___ 39
25.Бер ___ 0,9326 __ 0,8801 __ 125519 __ 1321 ___ 69
18.Бер ___ 0,9331 __ 0,8998 __ 124198 __ 1894 ___ 63
11.Бер ___ 0,9337 __ 0,9087 __ 122304 __ 2648 ___ 66
04.Бер ___ 0,9343 __ 0,9130 __ 119656 __ 3724 ___ 79
25.Лют ___ 0,9350 __ 0,9215 __ 115932 __ 5244 ___ 71
18.Лют ___ 0,9356 __ 0,9246 __ 110688 __ 6768 ___ 75
11.Лют ___ 0,9363 __ 0,9275 __ 103920 __ 7822 ___ 69
04.Лют ___ 0,9370 __ 0,9320 __ 96098 __ 7849 ___ 40
28.Січ ___ 0,9375 __ 0,9292 __ 88249 __ 6732 ___ 56
21.Січ ___ 0,9382 __ 0,9338 __ 81517 __ 5656 ___ 25
14.Січ ___ 0,9385 __ 0,9437 __ 75861 __ 2967 ___ -15
07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32
Додано: Нед 10 жов, 2021 17:40
Ромасик
У Вас было ещё пару постов, но их быстро удалили. Ответить не успел и не запомнил.
Помню, был вопрос: "А что там в США?"
Не понял. А что США?
Там, вроде, ничего особенного.
По числу заболевших в сутки несколько выше, чем у нас (в расчёте на 1 млн), но при нашем количестве тестов это не удивительно - у США в разы больше.
А по смертям на 1 млн. у них на пике этой волны 15 сентября было 2629. С учётом того, что у них население чуть ли не в 10 раз больше, у них примерно столько же, сколько у нас. С той разницей, что неизвестно достигли ли мы уже пика (сомнительно).
7-дневное среднее у них было максимальным 21 сентября - 1938. При населении 333 млн получаем 5,82 на 1 млн.
Сколько у нас я сегодня утром приводил цифры - между 5,66 и 7,01 в зависимости от численности населения. По-видимому, ближе к верхней границе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 жов, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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