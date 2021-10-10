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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3900390139023903

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А в мене інше питання - памперси змінили?

Пабидил. Расходимся.
Антиваксы, хоть кто-то из вас даже не то, чтобы понял, а хотя бы попытался почитать и понять? :lol:
Потому что адекватные даже не ждут от этого персонажа ничего разумного, потому и не читают.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:у них примерно столько же, сколько у нас.

Которое у нас традиционно оборачивается вдвое большим потом. Ещё ни одного месяца не было, чтобы потом избыточная не оказалось вдвое (в прошлом году - втрое) больше официально ковидной.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:51

Грешно смеяться над больными.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:52

  detroytred написав:Будівельник знов з голими простими табличками відносно картини з багатьма різними складовими...

Як, наприклад, можна порівнювати "до вакцінації" (коли в Британії гасили хвилі локдаунами) з "після вакцінації"?

Дійсно якесь мракобесие.



Мне еще интересно, когда доморощенный математик экселем обзаведется. Импровизированные таблички в BB-коде - это прям отдельный вид искусства :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:52

  ЛАД написав:Ромасик
У Вас было ещё пару постов, но их быстро удалили. Ответить не успел и не запомнил.
Помню, был вопрос: "А что там в США?"
Не понял. А что США?

ну США мы вчера обсуждали - примерно как в Украине. При идеологически правильной вакцине и высоком %% наколотых.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:53

  ЛАД написав:Грешно смеяться над больными.


Тем более сегодня. 10-е октября - Всемирный день психического здоровья
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:01

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Ромасик
У Вас было ещё пару постов, но их быстро удалили. Ответить не успел и не запомнил.
Помню, был вопрос: "А что там в США?"
Не понял. А что США?

ну США мы вчера обсуждали - примерно как в Украине. При идеологически правильной вакцине и высоком %% наколотых.

Не так уж и много - 56% двумя дозами + 8,8% одной. При этом уже писал, они уже, похоже, прошли, а мы пока растём.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:02

  zРадио написав:
  detroytred написав:Будівельник знов з голими простими табличками відносно картини з багатьма різними складовими...

Як, наприклад, можна порівнювати "до вакцінації" (коли в Британії гасили хвилі локдаунами) з "після вакцінації"?

Дійсно якесь мракобесие.
Мне еще интересно, когда доморощенный математик экселем обзаведется. Импровизированные таблички в BB-коде - это прям отдельный вид искусства :lol:
1 Табличка в екселі
07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55
30.Вер ___ 0,9260 __ 0,8555 __ 133988 __ 728 __ 51
23.Вер ___ 0,9264 __ 0,8530 __ 133260 __ 731 __ 54
16.Вер ___ 0,9269 __ 0,8528 __ 132529 __ 562 __ 42
09.Вер ___ 0,9272 __ 0,8234 __ 131967 __ 550 __ 57
02.Вер ___ 0,9277 __ 0,8316 __ 131417 __ 474 __ 46
26.Сер ___ 0,9281 __ 0,8266 __ 130943 __ 472 __ 48
19.Сер ___ 0,9285 __ 0,7799 __ 130471 __ 411 __ 61
12.Сер ___ 0,9291 __ 0,8292 __ 130060 __ 335 __ 33
05.Сер ___ 0,9293 __ 0,8226 __ 129725 __ 269 __ 29
29.Лип ___ 0,9296 __ 0,7890 __ 129456 __ 172 __ 24
22.Лип ___ 0,9298 __ 0,7760 __ 129284 __ 142 __ 22
15.Лип ___ 0,9300 __ 0,7798 __ 129142 ___ 85 __ 13
08.Лип ___ 0,9301 __ 0,7879 __ 129057 ___ 78 __ 11
01.Лип ___ 0,9302 __ 0,8333 __ 128979 ___ 85 ____ 8
24.Чер ___ 0,9303 __ 0,7976 __ 128894 ___ 67 ____ 9
17.Чер ___ 0,9304 __ 0,7755 __ 128827 ___ 76 ___ 12
10.Чер ___ 0,9305 __ 0,7789 __ 128751 ___ 74 ___ 11
03.Чер ___ 0,9306 __ 0,8411 __ 128677 ___ 90 ___ 8
27.Тра ___ 0,9307 __ 0,8278 __ 128587 __ 125 ___ 13
20.Тра ___ 0,9308 __ 0,8062 __ 128462 __ 104 ___ 13
13.Тра ___ 0,9309 __ 0,8683 __ 128358 __ 178 ___ 11
06.Тра ___ 0,9310 __ 0,8846 __ 128180 __ 230 ___ 11
29.Кві ___ 0,9311 __ 0,8343 __ 127950 __ 302 ___ 29
22.Кві ___ 0,9313 __ 0,8549 __ 127648 __ 324 ___ 25
15.Кві ___ 0,9316 __ 0,8250 __ 127324 __ 330 ___ 35
08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42
01.Кві ___ 0,9322 __ 0,8868 __ 126373 __ 854 ___ 39
25.Бер ___ 0,9326 __ 0,8801 __ 125519 __ 1321 ___ 69
18.Бер ___ 0,9331 __ 0,8998 __ 124198 __ 1894 ___ 63
11.Бер ___ 0,9337 __ 0,9087 __ 122304 __ 2648 ___ 66
04.Бер ___ 0,9343 __ 0,9130 __ 119656 __ 3724 ___ 79
25.Лют ___ 0,9350 __ 0,9215 __ 115932 __ 5244 ___ 71
18.Лют ___ 0,9356 __ 0,9246 __ 110688 __ 6768 ___ 75
11.Лют ___ 0,9363 __ 0,9275 __ 103920 __ 7822 ___ 69
04.Лют ___ 0,9370 __ 0,9320 __ 96098 __ 7849 ___ 40
28.Січ ___ 0,9375 __ 0,9292 __ 88249 __ 6732 ___ 56
21.Січ ___ 0,9382 __ 0,9338 __ 81517 __ 5656 ___ 25
14.Січ ___ 0,9385 __ 0,9437 __ 75861 __ 2967 ___ -15
07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32
2 Перший стовпчик - дата
Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим
Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень
Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії
Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень
Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень ,яким допомогла вакцинація....

Хто мені скаже - як я вичислив це значення?
Хто мені скаже - чому я почав відлік з січня 2020?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:05

budivelnik

а в чем проблема сделать скрин из экселя и вставить сюда картинку с нормальной таблицей?
zРадио
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