Додано: Нед 10 жов, 2021 19:01

yama написав: https://news.finance.ua/ru/news/-/501571/za-eshhe-odin-god-pandemii-samye-bogatye-lyudi-ssha-stali-eshhe-bogache



За еще один год пандемии самые богатые люди США стали еще богаче https://news.finance.ua/ru/news/-/501571/za-eshhe-odin-god-pandemii-samye-bogatye-lyudi-ssha-stali-eshhe-bogacheЗа еще один год пандемии самые богатые люди США стали еще богаче

yama написав: на это и расчет что бы по мелочах не беспокоили )) на это и расчет что бы по мелочах не беспокоили ))

А если я стал богаче за время Ковид, то это я его замутил??Яма, ну вроде же очевидные вещи, что предприимчивые люди умеют найти свой Профит и на войне, и на болезнях, и на землетрясении. Что для вас нового тут?(если что, я не предприимчивый, так вышло просто)Яма, иногда банан - это просто банан.А чтобы не было лишних смертей из-за того, что отделения терапии (и не только) отданы под ковидников , топили бы вы за вакцинацию. Меньше бы было этих госпитализаций. Но вы же в логические цепочки в 2 действия не умеете.