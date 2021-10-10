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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3901390239033904

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Хто мені скаже - як я вичислив це значення?
Хто мені скаже - чому я почав відлік з

Никто. Всем по боку на всякие глупости.

Заявляйте вывод, может и оспорим. Если что-то важное. А если снова "посоны, я узнал, что 2+2 выходит так же , как и 2*2. Совпадение ? Не може такого буты!", то как-то без нас. Может доктор наук сделает что-то большее, чем просто лайкнет. Ромас, мне кажется , тоже в эти простыни не вникает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:41

budivelnik

Кто в здравом уме будет импортировать эти каракули в эксель для их проверки, или дополнения? Уж простите, но никто. Лично мне будет проще самому найти исходник и за минуту проделать то же упражнение, будучи уверенным в результате
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:46

  zРадио написав:budivelnik
Кто в здравом уме будет импортировать эти каракули в эксель для их проверки, или дополнения? Уж простите, но никто. Лично мне будет проще самому найти исходник и за минуту проделать то же упражнение, будучи уверенным в результате
То ви хотіли картинку щоб побачити назву файлу?
А що відразу попросити корона не давала?
EnglandWales_2021_10_07_Deaths_Covid-19
взято звідси
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/uk/?
Тільки нюанс в тому що моя табличка хоч і лежить на сторінках вихідного файлу...створена мною, тому щоб вам щось перевіряти-треба спочатку в голові побудувати алгоритм того що хочете створити
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:треба спочатку в голові побудувати алгоритм того що хочете створити

Дада, мы сначала должны угадать алгоритм, что вы там хотели "створыты", а потом ткнуть вас в неверные выводы. "волосы назад")))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.finance.ua/ru/news/-/50157 ... he-bogache

За еще один год пандемии самые богатые люди США стали еще богаче
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала.
на это и расчет что бы по мелочах не беспокоили :)))
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:01

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/501571/za-eshhe-odin-god-pandemii-samye-bogatye-lyudi-ssha-stali-eshhe-bogache

За еще один год пандемии самые богатые люди США стали еще богаче

А если я стал богаче за время Ковид, то это я его замутил??

Яма, ну вроде же очевидные вещи, что предприимчивые люди умеют найти свой Профит и на войне, и на болезнях, и на землетрясении. Что для вас нового тут?

(если что, я не предприимчивый, так вышло просто)

  yama написав:на это и расчет что бы по мелочах не беспокоили ))

Яма, иногда банан - это просто банан.
А чтобы не было лишних смертей из-за того, что отделения терапии (и не только) отданы под ковидников , топили бы вы за вакцинацию. Меньше бы было этих госпитализаций. Но вы же в логические цепочки в 2 действия не умеете.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:23

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Ромасик
У Вас было ещё пару постов, но их быстро удалили. Ответить не успел и не запомнил.
Помню, был вопрос: "А что там в США?"
Не понял. А что США?

ну США мы вчера обсуждали - примерно как в Украине. При идеологически правильной вакцине и высоком %% наколотых.

Не так уж и много - 56% двумя дозами + 8,8% одной. При этом уже писал, они уже, похоже, прошли, а мы пока растём.

ну на 5% меньше, чем в Израиле и на 35% больше, чем в Индии.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:26

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Более чем достаточно.
Но такая терминология употребляется пореже.


Там другого характера проблемы. Незрелость какая-то. "Шморгаль", "Истерин" (на Истребина) , "гейропейцы", "пиндосы". Если кто-то из них мог как-то ранее задеть его чувства (тот же Истребин) , то хоть как-то можно понять. Но что ему сделала Европа или Америка плохого - вообще не ясно. Ромчику явно лет около 20 (по зрелости, в паспорте наверное больше) . Трошки глупэнькэ.

сколь раз мышебратья Хотаба сегодня употребили слово кацапстан?
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:28

  Hotab написав:
  budivelnik написав:А в мене інше питання - памперси змінили?

Пабидил. Расходимся.
Антиваксы, хоть кто-то из вас даже не то, чтобы понял, а хотя бы попытался почитать и понять? :lol:

будивельник же для вас, ваксов, старается :lol:
А нам твоих маразмов читать хватает :mrgreen:
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