budivelnik написав:Хто мені скаже - як я вичислив це значення? Хто мені скаже - чому я почав відлік з
Никто. Всем по боку на всякие глупости.
Заявляйте вывод, может и оспорим. Если что-то важное. А если снова "посоны, я узнал, что 2+2 выходит так же , как и 2*2. Совпадение ? Не може такого буты!", то как-то без нас. Может доктор наук сделает что-то большее, чем просто лайкнет. Ромас, мне кажется , тоже в эти простыни не вникает.
Кто в здравом уме будет импортировать эти каракули в эксель для их проверки, или дополнения? Уж простите, но никто. Лично мне будет проще самому найти исходник и за минуту проделать то же упражнение, будучи уверенным в результате
zРадио написав:budivelnik Кто в здравом уме будет импортировать эти каракули в эксель для их проверки, или дополнения? Уж простите, но никто. Лично мне будет проще самому найти исходник и за минуту проделать то же упражнение, будучи уверенным в результате
То ви хотіли картинку щоб побачити назву файлу? А що відразу попросити корона не давала? EnglandWales_2021_10_07_Deaths_Covid-19 взято звідси https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/uk/? Тільки нюанс в тому що моя табличка хоч і лежить на сторінках вихідного файлу...створена мною, тому щоб вам щось перевіряти-треба спочатку в голові побудувати алгоритм того що хочете створити
За еще один год пандемии самые богатые люди США стали еще богаче
А если я стал богаче за время Ковид, то это я его замутил??
Яма, ну вроде же очевидные вещи, что предприимчивые люди умеют найти свой Профит и на войне, и на болезнях, и на землетрясении. Что для вас нового тут?
(если что, я не предприимчивый, так вышло просто)
yama написав:на это и расчет что бы по мелочах не беспокоили ))
Яма, иногда банан - это просто банан. А чтобы не было лишних смертей из-за того, что отделения терапии (и не только) отданы под ковидников , топили бы вы за вакцинацию. Меньше бы было этих госпитализаций. Но вы же в логические цепочки в 2 действия не умеете.
ЛАД написав:Более чем достаточно. Но такая терминология употребляется пореже.
Там другого характера проблемы. Незрелость какая-то. "Шморгаль", "Истерин" (на Истребина) , "гейропейцы", "пиндосы". Если кто-то из них мог как-то ранее задеть его чувства (тот же Истребин) , то хоть как-то можно понять. Но что ему сделала Европа или Америка плохого - вообще не ясно. Ромчику явно лет около 20 (по зрелости, в паспорте наверное больше) . Трошки глупэнькэ.
сколь раз мышебратья Хотаба сегодня употребили слово кацапстан?