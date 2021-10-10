Додано: Нед 10 жов, 2021 20:55

Ромасик написав: по графикам, опубликованным флер, под контролем где-где, но не в Британии по графикам, опубликованным флер, под контролем где-где, но не в Британии

«С 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольного образования и досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул.

У Києві у держадміністрації, ЦНАПи, підприємства та організації пускатимуть лише з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом. Нові обмеження почнуть діяти, щойно Київ опиниться у "помаранчевій" чи "червоній" зоні.

Не слышал ничего подобного в Британии за последний месяц -с дистанционным обучением в Британии попрощались в мартес лета уже и маски в магазинах не нужно одеватьНо у Вас и флер с будивельником своя, альтернативная реальность, в которой в Британии все плохо и даже есть графики и таблицы которые это доказывают.В Украине 16 тыс максимум на этой неделе было, в Британии 40 тыс дневных случаев. Даже при в 2 раза большем населении Британии, в Украине получается меньше болеют. Но ограничения вводят почему то в Украине а в Британии их снимают. Как это объясняют графики и таблицы?