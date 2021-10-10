Ромасик написав: сколько раз мышебратья Хотаба сегодня употребили слово кацапстан?
Ромка,возможно ты живешь в какой-то своей параллельной реальности, но в нормальной жизни Украины упомянутая тобой страна убила несколько тысяч украинцев, оттяпада территорию, вальнула Боинг и показала пальцем "то Украина". Потому это самое лайтовое, что может прозвучать в адрес этой публики.
Ромасик написав:А нам твоих маразмов читать хватает
Вот так прямо взял и заявил строителю, что его муйню читать не будешь)). И все вы такие. )) А я да, тебя буду продолдат воспитывать, раз ты внимательно меня читаешь)).
fler написав:В Албанию в 45-градусную жару поперся, бо дешевше,
О боги , а когда же в Албании дороже? У них в сентябре вроде дёшево, и начале октября, а в жару то у них всегда горячий сезон. Что-то вы, мадам, совсем уж кукушкой-то)). С эконом-вариантом летнего Египта прпутали,да? Ну доктора наук они такие, география не их конек)).
fler написав:, и на экскурсиях экономил
А? Какие экскурсии?? В Албании кроме природы (горы и пляжи ) есть экскурсии? З.Ы. Пиво да, на пляже люблю. Ммммммм. Но по албанских горах между пивом накрутил все равно тысченку км..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 жов, 2021 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Тем более сегодня. 10-е октября - Всемирный день психического здоровья
А кто над вами смеется? Резвитесь, на здоровье! Ваш день Главное дождитесь бустера, он вам необходим, как воздух! Сотрудники Королевского колледжа Лондона провели анализ примерно 16 тысяч пациентов. Он продемонстрировал, что количество летальных исходов среди психически больных людей во время пандемии значительно возросло. Стоит отметить, что люди, которые имеют проблемы с психикой или же страдают разного рода умственными отклонениями, относятся к группе риска. Они могут умереть не только от коронавируса, но и в связи со многими другими причинами, которые могут возникнуть непосредственно во время пандемии. Джаяти Дас-Мунши отметил, что такие люди в обязательном порядке должны провакцинироваться, чтобы снизить риск летального исхода к минимуму. https://www.planetanovosti.com/pandemiy ... troystvami
Вы никак петросяна все воскресенье смотрели, чтобы так смищно пошутить. Однако же, признали, что вакцинирование снижает летальность в группах риска Это хорошо - первый шаг навстречу разуму
PS: а по поводу своей непричастности к проблеме - я желаю и вам, и всем остальным крепкого здоровья, но знаете, сколько у нас недоисследованных хроников... особенно, с проблема кровообращения. Тьма! Так что поберечься никому не помешает
zРадио написав:Кто в здравом уме будет импортировать эти каракули в эксель для их проверки, или дополнения? Лично мне будет проще самому найти исходник и за минуту проделать то же упражнение, будучи уверенным в результате
Исходник вам уже дали, причем сразу. Надеемся, что вы найдете ту заветную минуту и поупражняетесь вместо того, чтобы ИСпражняться здесь.
Спасибо, конечно, но в помощи обскурантов и реакционеров не нуждаюсь
fler написав:В Албанию в 45-градусную жару поперся, бо дешевше,
О боги , а когда же в Албании дороже? У них в сентябре вроде дёшево, и начале октября, а в жару то у них всегда горячий сезон. Что-то вы, мадам, совсем уж кукушкой-то)). С эконом-вариантом летнего Египта прпутали,да? Ну доктора наук они такие, география не их конек)).
Не прилично джентльмену так выражаться о даме, к тому же докторе наук. Лучше бы взяли, да и пригласили её в какое-нибудь путешествие по Европе, что бы расширить горизонты познаний в географии, не только в теории. Я бы кстати и сам не против это сделать
Ромасик написав:по графикам, опубликованным флер, под контролем где-где, но не в Британии
Не слышал ничего подобного в Британии за последний месяц -
«С 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольного образования и досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул.
с дистанционным обучением в Британии попрощались в марте
У Києві у держадміністрації, ЦНАПи, підприємства та організації пускатимуть лише з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом. Нові обмеження почнуть діяти, щойно Київ опиниться у "помаранчевій" чи "червоній" зоні.
с лета уже и маски в магазинах не нужно одевать
Но у Вас и флер с будивельником своя, альтернативная реальность, в которой в Британии все плохо и даже есть графики и таблицы которые это доказывают. В Украине 16 тыс максимум на этой неделе было, в Британии 40 тыс дневных случаев. Даже при в 2 раза большем населении Британии, в Украине получается меньше болеют. Но ограничения вводят почему то в Украине а в Британии их снимают. Как это объясняют графики и таблицы?