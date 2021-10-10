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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3904390539063907>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:31

  IgA написав:В Украине 16 тыс максимум на этой неделе было, в Британии 40 тыс дневных случаев. Даже при в 2 раза большем населении Британии, в Украине получается меньше болеют. Но ограничения вводят почему то в Украине а в Британии их снимают. Как это объясняют графики и таблицы?

В Украине болеют ровно столько, сколько нарисовал Истерин :)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:32

  roberto dark написав: Не прилично джентльмену так выражаться о даме, к тому же докторе наук. Лучше бы взяли, да и пригласили её в какое-нибудь путешествие по Европе, что бы расширить горизонты познаний в географии, не только в теории. Я бы кстати и сам не против это сделать :wink:

пока не доказано, что антитела передаются половым путем :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:33

  Libo написав:Никакого мирного сосуществования с антиваксами. Это силы тьмы и невежества. Путь в средневековье, в их благодать, когда они отрицали науку и жгли ученых на кострах.
Настало наше время. Никаких уговоров. Жесткие задержания и принудительная вакцинация. Появление невакцинированного среди людей недопустимо. Безоговорочно привлекать их также, как и за умышленное распространение венерических заболеваний. Невакцинированный - это уже законченный состав преступления, покушение на здоровье и жизнь других людей.
Мы к этому обязательно придем. Но только из-за этих придурков масоны закрутят гайки и нам.
8) 8) 8)

у атеиста Лада с наукой понятно. чел результат эволюции, обезьяна наш предок.
у масонов архитектор рулит или нет ? теорию дарвина признаете ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:36

  fler написав:Может надо спросить у тех, кто вводит ограничения


Спросите лучше у тех кто все койки в харьковских больницах занял. Может они знают что-то чего нет на Ваших графиках

  Ромасик написав:В Украине болеют ровно столько, сколько нарисовал Истерин


То есть во всем что происходит в Украине виноват он? Очереди скорых на студии довженко снимают? Когда будут видео от Ваших единомышленников с пустыми ковидними госпиталями?
Востаннє редагувалось IgA в Нед 10 жов, 2021 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:40

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:
.....

Если Вы о словах Либо, то я уже столько раз с ним ругался по этому поводу и несколько раз писал жалобы на его посты (очень редко это делаю), что уже надоело. Кроме того, стало интересно, напишет ли жалобу наш вертухай.

а что жалобі вообще можно отслеживать ? кто на кого нажаловался ? :shock:
аффигеть :) если можно то людям реально нечем заняться :shock:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:46

  Hotab написав:А если я стал богаче за время Ковид, то это я его замутил??

Яма, ну вроде же очевидные вещи, что предприимчивые люди умеют найти свой Профит и на войне, и на болезнях, и на землетрясении. Что для вас нового тут?

(если что, я не предприимчивый, так вышло просто)

та можно сделать профит поработав на тех кто замутил.
Востаннє редагувалось pilker в Нед 10 жов, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то что же ты здесь сидишь резвишься, а не освобождаешь территорию Украину от российско-агрессивных захватчиков??

Та пусть ещё и другие Р̶о̶м̶к̶и что-то сделают для своей страны. Я несколько лет делал:сначала стрелял, потом раненых вывозил. Конца-края нет, а жизнь у меня одна.

  roberto dark написав:Я бы кстати и сам не против это сделать


Та понял я,понял,что вы обычный simp (sucker idolizing mediocre pussy )
В Израиле все плохо с доступом к этому,да?)
Ну,знаете, это же не повод падать на всё подряд.

  yama написав:а что жалобі вообще можно отслеживать ?

У нас в основном один затер до дыр эту кнопку. Так что нечего там отслеживать: обжаловано - значит все тот же персонаж.


  pilker написав:та можно сделать профит поработав на тех кто замутил.
Бросьте в личку способ. Это же круто, когда за то, что ты делаешь по убеждению,ещё и доплатят. "Деньги не пахнут"(с)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 жов, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:11

  Ромасик написав:
  IgA написав:В Украине 16 тыс максимум на этой неделе было, в Британии 40 тыс дневных случаев. Даже при в 2 раза большем населении Британии, в Украине получается меньше болеют. Но ограничения вводят почему то в Украине а в Британии их снимают. Как это объясняют графики и таблицы?

В Украине болеют ровно столько, сколько нарисовал Истерин :)

Шутка, как бы помягче, глуповатая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:16

  yama написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:
.....

Если Вы о словах Либо, то я уже столько раз с ним ругался по этому поводу и несколько раз писал жалобы на его посты (очень редко это делаю), что уже надоело. Кроме того, стало интересно, напишет ли жалобу наш вертухай.

а что жалобі вообще можно отслеживать ? кто на кого нажаловался ? :shock:
аффигеть :) если можно то людям реально нечем заняться :shock:

Нельзя.
Но, зная людей на форуме (а круг постоянно пишущих не очень велик), можно догадаться.
А наш юрист отличается большой любовью к жалобам и не отрицает этого.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подмечены некоторые особенности нынешней волны в Украине.
1) Реально богатые и власть имущие больше коронавируса особо не опасаются. Причина: коктейли антител признаны эффективным средством для лечения. Очень дорого, но и крайне эффективно.
2) Частные клиники Киева не ощутили пока вала обращений ковидных пациентов в отличии от весенней волны.
Причина: средний класс в основном вакцинировался. По уму или для выезда за рубеж - не суть, но факт остается фактом.
3) Обычные поликлиники отмечают, что волна у них уже идет не слабее прошлогодней осенней и весенней этого года. Получается, что больше всего антиваксов в Киеве среди граждан с более низким уровнем доходов.
И еще несколько штрихов.
- загруженность основных ковидных отделений Киева на текущий момент 65-70%
- "дельта" развивается в разы быстрее предыдущих версий
- в зоне риска тучные люди, даже без сопутствующих патологий
- в поликлиниках уже остро не хватает персонала ренген-кабинетов. Как оказалось, их штат в последние пол-года тоже спешно сокращали.
antey1969
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Нед 10 жов, 2021 22:01
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