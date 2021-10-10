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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:31
IgA написав:
В Украине 16 тыс максимум на этой неделе было, в Британии 40 тыс дневных случаев. Даже при в 2 раза большем населении Британии, в Украине получается меньше болеют. Но ограничения вводят почему то в Украине а в Британии их снимают. Как это объясняют графики и таблицы?
В Украине болеют ровно столько, сколько нарисовал Истерин
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Ромасик
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Додано: Нед 10 жов, 2021 21:33
Libo написав:
Никакого мирного сосуществования с антиваксами. Это силы тьмы и невежества. Путь в средневековье, в их благодать, когда они отрицали науку и жгли ученых на кострах.
Настало наше время. Никаких уговоров. Жесткие задержания и принудительная вакцинация. Появление невакцинированного среди людей недопустимо. Безоговорочно привлекать их также, как и за умышленное распространение венерических заболеваний. Невакцинированный - это уже законченный состав преступления, покушение на здоровье и жизнь других людей.
Мы к этому обязательно придем. Но только из-за этих придурков масоны закрутят гайки и нам.
у атеиста Лада с наукой понятно. чел результат эволюции, обезьяна наш предок.
у масонов архитектор рулит или нет ? теорию дарвина признаете ?
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pilker
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Додано: Нед 10 жов, 2021 21:36
fler написав:
Может надо спросить у тех, кто вводит ограничения
Спросите лучше у тех кто все койки в харьковских больницах занял. Может они знают что-то чего нет на Ваших графиках
Ромасик написав:
В Украине болеют ровно столько, сколько нарисовал Истерин
То есть во всем что происходит в Украине виноват он? Очереди скорых на студии довженко снимают? Когда будут видео от Ваших единомышленников с пустыми ковидними госпиталями?
Востаннє редагувалось IgA
в Нед 10 жов, 2021 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 21:40
ЛАД написав: Ромасик написав:
......
а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:
.....
Если Вы о словах Либо, то я уже столько раз с ним ругался по этому поводу и несколько раз писал жалобы на его посты (очень редко это делаю), что уже надоело. Кроме того, стало интересно, напишет ли жалобу наш вертухай.
а что жалобі вообще можно отслеживать ? кто на кого нажаловался ?
аффигеть
если можно то людям реально нечем заняться
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yama
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Додано: Нед 10 жов, 2021 21:46
Hotab написав:
А если я стал богаче за время Ковид, то это я его замутил??
Яма, ну вроде же очевидные вещи, что предприимчивые люди умеют найти свой Профит и на войне, и на болезнях, и на землетрясении. Что для вас нового тут?
(если что, я не предприимчивый, так вышло просто)
та можно сделать профит поработав на тех кто замутил.
Востаннє редагувалось pilker
в Нед 10 жов, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 21:56
Ромасик написав:
то что же ты здесь сидишь резвишься, а не освобождаешь территорию Украину от российско-агрессивных захватчиков??
Та пусть ещё и другие Р̶о̶м̶к̶и что-то сделают для своей страны. Я несколько лет делал:сначала стрелял, потом раненых вывозил. Конца-края нет, а жизнь у меня одна.
roberto dark написав:
Я бы кстати и сам не против это сделать
Та понял я,понял,что вы обычный simp (sucker idolizing mediocre pussy )
В Израиле все плохо с доступом к этому,да?)
Ну,знаете, это же не повод падать на всё подряд.
yama написав:
а что жалобі вообще можно отслеживать ?
У нас в основном один затер до дыр эту кнопку. Так что нечего там отслеживать: обжаловано - значит все тот же персонаж.
pilker написав:
та можно сделать профит поработав на тех кто замутил.
Бросьте в личку способ. Это же круто, когда за то, что ты делаешь по убеждению,ещё и доплатят. "Деньги не пахнут"(с)
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 10 жов, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 22:11
Ромасик написав: IgA написав:
В Украине 16 тыс максимум на этой неделе было, в Британии 40 тыс дневных случаев. Даже при в 2 раза большем населении Британии, в Украине получается меньше болеют. Но ограничения вводят почему то в Украине а в Британии их снимают. Как это объясняют графики и таблицы?
В Украине болеют ровно столько, сколько нарисовал Истерин
Шутка, как бы помягче, глуповатая.
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ЛАД
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Додано: Нед 10 жов, 2021 22:16
yama написав: ЛАД написав: Ромасик написав:
......
а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:
.....
Если Вы о словах Либо, то я уже столько раз с ним ругался по этому поводу и несколько раз писал жалобы на его посты (очень редко это делаю), что уже надоело. Кроме того, стало интересно, напишет ли жалобу наш вертухай.
а что жалобі вообще можно отслеживать ? кто на кого нажаловался ?
аффигеть
если можно то людям реально нечем заняться
Нельзя.
Но, зная людей на форуме (а круг постоянно пишущих не очень велик), можно догадаться.
А наш юрист отличается большой любовью к жалобам и не отрицает этого.
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ЛАД
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Додано: Нед 10 жов, 2021 22:21
Подмечены некоторые особенности нынешней волны в Украине.
1) Реально богатые и власть имущие больше коронавируса особо не опасаются. Причина: коктейли антител признаны эффективным средством для лечения. Очень дорого, но и крайне эффективно.
2) Частные клиники Киева не ощутили пока вала обращений ковидных пациентов в отличии от весенней волны.
Причина: средний класс в основном вакцинировался. По уму или для выезда за рубеж - не суть, но факт остается фактом.
3) Обычные поликлиники отмечают, что волна у них уже идет не слабее прошлогодней осенней и весенней этого года. Получается, что больше всего антиваксов в Киеве среди граждан с более низким уровнем доходов.
И еще несколько штрихов.
- загруженность основных ковидных отделений Киева на текущий момент 65-70%
- "дельта" развивается в разы быстрее предыдущих версий
- в зоне риска тучные люди, даже без сопутствующих патологий
- в поликлиниках уже остро не хватает персонала ренген-кабинетов. Как оказалось, их штат в последние пол-года тоже спешно сокращали.
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antey1969
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