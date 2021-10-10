Додано: Нед 10 жов, 2021 21:56

Ромасик написав: то что же ты здесь сидишь резвишься, а не освобождаешь территорию Украину от российско-агрессивных захватчиков?? то что же ты здесь сидишь резвишься, а не освобождаешь территорию Украину от российско-агрессивных захватчиков??

roberto dark написав: Я бы кстати и сам не против это сделать Я бы кстати и сам не против это сделать

yama написав: а что жалобі вообще можно отслеживать ? а что жалобі вообще можно отслеживать ?

pilker написав: та можно сделать профит поработав на тех кто замутил. та можно сделать профит поработав на тех кто замутил.

Та пусть ещё и другие Р̶о̶м̶к̶и что-то сделают для своей страны. Я несколько лет делал:сначала стрелял, потом раненых вывозил. Конца-края нет, а жизнь у меня одна.Та понял я,понял,что вы обычный simp (sucker idolizing mediocre pussy )В Израиле все плохо с доступом к этому,да?)Ну,знаете, это же не повод падать на всё подряд.У нас в основном один затер до дыр эту кнопку. Так что нечего там отслеживать: обжаловано - значит все тот же персонаж.Бросьте в личку способ. Это же круто, когда за то, что ты делаешь по убеждению,ещё и доплатят. "Деньги не пахнут"(с)