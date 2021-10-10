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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3904390539063907 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Нед 10 жов, 2021 22:37 Ромасик написав: ЛАД, касательно репрезантативности выборки я все равно не согласен. Если среди изр.стариков около 10% не вакцинировано, то вполне может быть. что бОльшая часть из них - маргиналы, не беспокоящиеся о своем здоровье (1 из 20 вполне может быть). Остальные могут быть со стремным состоянием здоровья, которые не решились, и там уже идет на авось. У нас, к примеру, много стариков боится вакцинироваться, именно сомневаясь в состоянии своего здоровья. , касательно репрезантативности выборки я все равно не согласен. Если среди изр.стариков около 10% не вакцинировано, то вполне может быть. что бОльшая часть из них - маргиналы, не беспокоящиеся о своем здоровье (1 из 20 вполне может быть). Остальные могут быть со стремным состоянием здоровья, которые не решились, и там уже идет на авось. У нас, к примеру, много стариков боится вакцинироваться, именно сомневаясь в состоянии своего здоровья.

Спор будет практически неразрешимый, поэтому спорить смысла нет. Замечу только, что для стариков беспокойство о своём здоровье вещь достаточно условная. В том смысле, что какие-то болячки есть практически у всех, а "забота" позволяет поддерживать организм, чтобы подольше протянуть. Но исправить уже ничего особо нельзя.

И не уверен, что у израильских маргиналов (в Вашем смысле) со здоровьем хуже, чем у других.

Старики у нас (и далеко не только старики) боятся вакцинироваться из-за страхов, нагнетаемых вашей компанией, а не из-за сомнений в своём здоровье. Тем более, что многие, если не большинство из них, не знают о состоянии своего здоровья и у врачей бывает редко. Спор будет практически неразрешимый, поэтому спорить смысла нет. Замечу только, что для стариков беспокойство о своём здоровье вещь достаточно условная. В том смысле, что какие-то болячки есть практически у всех, а "забота" позволяет поддерживать организм, чтобы подольше протянуть.Но исправить уже ничего особо нельзя.И не уверен, что у израильских маргиналов (в Вашем смысле) со здоровьем хуже, чем у других.Старики у нас (и далеко не только старики) боятся вакцинироваться из-за страхов, нагнетаемых вашей компанией, а не из-за сомнений в своём здоровье. Тем более, что многие, если не большинство из них, не знают о состоянии своего здоровья и у врачей бывает редко. ЛАД 2 Повідомлень: 19912 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4865 раз. Подякували: 4504 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3904390539063907 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7772 9847901

buratinyo Нед 10 жов, 2021 22:01