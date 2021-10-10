Ромасик написав:ЛАД, касательно репрезантативности выборки я все равно не согласен. Если среди изр.стариков около 10% не вакцинировано, то вполне может быть. что бОльшая часть из них - маргиналы, не беспокоящиеся о своем здоровье (1 из 20 вполне может быть). Остальные могут быть со стремным состоянием здоровья, которые не решились, и там уже идет на авось. У нас, к примеру, много стариков боится вакцинироваться, именно сомневаясь в состоянии своего здоровья.
Спор будет практически неразрешимый, поэтому спорить смысла нет. Замечу только, что для стариков беспокойство о своём здоровье вещь достаточно условная. В том смысле, что какие-то болячки есть практически у всех, а "забота" позволяет поддерживать организм, чтобы подольше протянуть. Но исправить уже ничего особо нельзя.
И не уверен, что у израильских маргиналов (в Вашем смысле) со здоровьем хуже, чем у других.
Старики у нас (и далеко не только старики) боятся вакцинироваться из-за страхов, нагнетаемых вашей компанией, а не из-за сомнений в своём здоровье. Тем более, что многие, если не большинство из них, не знают о состоянии своего здоровья и у врачей бывает редко.