RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3904390539063907

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:37

  Ромасик написав:ЛАД, касательно репрезантативности выборки я все равно не согласен. Если среди изр.стариков около 10% не вакцинировано, то вполне может быть. что бОльшая часть из них - маргиналы, не беспокоящиеся о своем здоровье (1 из 20 вполне может быть). Остальные могут быть со стремным состоянием здоровья, которые не решились, и там уже идет на авось. У нас, к примеру, много стариков боится вакцинироваться, именно сомневаясь в состоянии своего здоровья.

Спор будет практически неразрешимый, поэтому спорить смысла нет. Замечу только, что для стариков беспокойство о своём здоровье вещь достаточно условная. В том смысле, что какие-то болячки есть практически у всех, а "забота" позволяет поддерживать организм, чтобы подольше протянуть. :) Но исправить уже ничего особо нельзя.
И не уверен, что у израильских маргиналов (в Вашем смысле) со здоровьем хуже, чем у других.
Старики у нас (и далеко не только старики) боятся вакцинироваться из-за страхов, нагнетаемых вашей компанией, а не из-за сомнений в своём здоровье. Тем более, что многие, если не большинство из них, не знают о состоянии своего здоровья и у врачей бывает редко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19912
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4865 раз.
Подякували: 4504 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3904390539063907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleexxxx, Libo і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7772 9847901
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 22:01
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.