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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3904390539063907

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:37

  Ромасик написав:ЛАД, касательно репрезантативности выборки я все равно не согласен. Если среди изр.стариков около 10% не вакцинировано, то вполне может быть. что бОльшая часть из них - маргиналы, не беспокоящиеся о своем здоровье (1 из 20 вполне может быть). Остальные могут быть со стремным состоянием здоровья, которые не решились, и там уже идет на авось. У нас, к примеру, много стариков боится вакцинироваться, именно сомневаясь в состоянии своего здоровья.

Спор будет практически неразрешимый, поэтому спорить смысла нет. Замечу только, что для стариков беспокойство о своём здоровье вещь достаточно условная. В том смысле, что какие-то болячки есть практически у всех, а "забота" позволяет поддерживать организм, чтобы подольше протянуть. :) Но исправить уже ничего особо нельзя.
И не уверен, что у израильских маргиналов (в Вашем смысле) со здоровьем хуже, чем у других.
Старики у нас (и далеко не только старики) боятся вакцинироваться из-за страхов, нагнетаемых вашей компанией, а не из-за сомнений в своём здоровье. Тем более, что многие, если не большинство из них, не знают о состоянии своего здоровья и у врачей бывает редко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:50

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:...........
ну США мы вчера обсуждали - примерно как в Украине. При идеологически правильной вакцине и высоком %% наколотых.

Не так уж и много - 56% двумя дозами + 8,8% одной. При этом уже писал, они уже, похоже, прошли, а мы пока растём.

ну на 5% меньше, чем в Израиле и на 35% больше, чем в Индии.

В Израиле двумя дозами вакцинировано 65% + 5% одной. Кроме того, в Израиле уже около 40% всего населения приняли третью дозу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:54

  pilker написав:у масонов архитектор рулит или нет ? теорию дарвина признаете ?


У нас рулит Отец наш Небесный. Миросоздатель. Высший Разум. Планировщик.
Дарвин заблуждался. Как заблуждались те, кто в своё время рассказывал о трёх китах, трёх слонах и о Земле в центре Вселенной. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:01

  ЛАД написав:В Израиле двумя дозами вакцинировано 65% + 5% одной. Кроме того, в Израиле уже около 40% всего населения приняли третью дозу.


скажите там эпидемия уже закончилась?
Просто предполагаю что у нас такой показатель должен быть достигнут гдето к марту.

и кстати кто знает во многие страны - когда въезд по прививке, то справка годна от 6 мес до года.
Что будет с людьми которые вакцинировались например в мае 2021? им нужно будет опять жалится?
Или к маю уже эпидемия закончится?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:10

In 45 states, the rates of new Covid-19 cases either declined or stayed relatively steady this past week compared to the previous week, according to data Saturday from Johns Hopkins University.
Five states -- Montana, Colorado, Minnesota, Michigan and Pennsylvania -- had at least 10% more new cases this past week compared to the previous week.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Видео о лечении воспаления легких на дому
https://youtu.be/irG8GnrlL_I
от известного популяризатора Вакцинации


  Binimovich написав:Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
еще раз положительный ПЦР нужен для длительного больничного. Еще раз не все в Украине такие богатые что бы будучи "легким" ,без крайней нужды , дарить частникам 1200-1300 за срочний ПЦР и около 700 за не срочный .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:49

  ЛАД написав:
  Binimovich написав:.........
Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.

Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.

забыли цену указать ~1300 грн
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав: сколько раз мышебратья Хотаба сегодня употребили слово кацапстан?

Ромка,возможно ты живешь в какой-то своей параллельной реальности, но в нормальной жизни Украины упомянутая тобой страна убила несколько тысяч украинцев, оттяпада территорию, вальнула Боинг и показала пальцем "то Украина". Потому это самое лайтовое, что может прозвучать в адрес этой публики.

то что же ты здесь сидишь резвишься, а не освобождаешь территорию Украину от российско-агрессивных захватчиков??
Как это все тупо и банально... Сколько раз я уже от ватников и просто пофигистов слышал этот вопрос.
А если Хотаб ответит, что был на войне, что ему скажешь в ответ? Я тебя туда не посылал?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:Видео о лечении воспаления легких на дому
https://youtu.be/irG8GnrlL_I
от известного популяризатора Вакцинации


  Binimovich написав:Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
еще раз положительный ПЦР нужен для длительного больничного. Еще раз не все в Украине такие богатые что бы будучи "легким" ,без крайней нужды , дарить частникам 1200-1300 за срочний ПЦР и около 700 за не срочный .
Экспресс-тест с результатом в течение часа обошелся под 700 грн. В августе месяце.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:18

Ромасик
Ещё о США.
Интересное интервью - "Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой Интервью соавтора работы Ильи Кашницкого" - https://meduza.io/feature/2021/10/10/demografy-podveli-itogi-pandemii-v-2020-godu-glavnyy-iz-nih-takogo-padeniya-ozhidaemoy-prodolzhitelnosti-zhizni-ne-bylo-so-vremen-vtoroy-mirovoy
— По сравнению с абсолютной избыточной смертностью, о которой уже довольно много говорили за полтора года пандемии, главное преимущество измерения ожидаемой продолжительности жизни в том, что оно позволяет корректно сравнивать очень разные страны — даже тогда, когда у них очень разный средний возраст, структура населения. Насколько велика в итоге разница между странами, если ее измерять корректно? Не была ли она артефактом измерения?

— Нет, она очень велика! Относительно хорошо пережили пандемию скандинавские страны. У нас есть даже две страны, где ни у мужчин, ни у женщин ОПЖ не упала — это Дания и Норвегия. Финляндия просела совсем чуть-чуть. Исландия практически не просела, но там население небольшое, поэтому сама по себе оценка может довольно сильно скакать. Но в Швеции на фоне этих скандинавских стран видна потеря в целый год ожидаемой продолжительности жизни — это большой провал «шведской модели».
......
...в целом мы видим такую закономерность, что маленькие страны лучше проходят пандемию — в них, видимо, как-то проще получается вводить одномоментно меры сдерживания. Дания, Финляндия, Норвегия, даже Швеция (когда они взялись за дело — они действительно взялись) — эти страны прошли последние полтора года намного лучше, чем большие Италия, Испания, Англия и в особенности США.

В США есть отдельные штаты, где ситуация немного лучше, а есть штаты, где ситуация гораздо хуже. И, в целом, такая региональная разнородность и раздробленность, видимо, составляет важный фактор, который мешает слаженно с пандемией работать.
......
...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.

Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию.
.......
...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.

Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию.

Там есть ссылки на другие статьи, достаточно интересные. Например, о коллективном иммунитете - https://meduza.io/feature/2021/04/12/v-rossii-ochen-mnogo-lyudey-perebolelo-kovidom-znachit-strana-blizka-k-kollektivnomu-immunitetu-i-vse-skoro-konchitsya
ЛАД
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