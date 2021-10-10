Ромасик написав:ЛАД, касательно репрезантативности выборки я все равно не согласен. Если среди изр.стариков около 10% не вакцинировано, то вполне может быть. что бОльшая часть из них - маргиналы, не беспокоящиеся о своем здоровье (1 из 20 вполне может быть). Остальные могут быть со стремным состоянием здоровья, которые не решились, и там уже идет на авось. У нас, к примеру, много стариков боится вакцинироваться, именно сомневаясь в состоянии своего здоровья.
Спор будет практически неразрешимый, поэтому спорить смысла нет. Замечу только, что для стариков беспокойство о своём здоровье вещь достаточно условная. В том смысле, что какие-то болячки есть практически у всех, а "забота" позволяет поддерживать организм, чтобы подольше протянуть. Но исправить уже ничего особо нельзя. И не уверен, что у израильских маргиналов (в Вашем смысле) со здоровьем хуже, чем у других. Старики у нас (и далеко не только старики) боятся вакцинироваться из-за страхов, нагнетаемых вашей компанией, а не из-за сомнений в своём здоровье. Тем более, что многие, если не большинство из них, не знают о состоянии своего здоровья и у врачей бывает редко.
ЛАД написав:В Израиле двумя дозами вакцинировано 65% + 5% одной. Кроме того, в Израиле уже около 40% всего населения приняли третью дозу.
скажите там эпидемия уже закончилась? Просто предполагаю что у нас такой показатель должен быть достигнут гдето к марту.
и кстати кто знает во многие страны - когда въезд по прививке, то справка годна от 6 мес до года. Что будет с людьми которые вакцинировались например в мае 2021? им нужно будет опять жалится? Или к маю уже эпидемия закончится?
In 45 states, the rates of new Covid-19 cases either declined or stayed relatively steady this past week compared to the previous week, according to data Saturday from Johns Hopkins University. Five states -- Montana, Colorado, Minnesota, Michigan and Pennsylvania -- had at least 10% more new cases this past week compared to the previous week.
Binimovich написав:Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
еще раз положительный ПЦР нужен для длительного больничного. Еще раз не все в Украине такие богатые что бы будучи "легким" ,без крайней нужды , дарить частникам 1200-1300 за срочний ПЦР и около 700 за не срочный .
Binimovich написав:......... Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.
Ромасик написав: сколько раз мышебратья Хотаба сегодня употребили слово кацапстан?
Ромка,возможно ты живешь в какой-то своей параллельной реальности, но в нормальной жизни Украины упомянутая тобой страна убила несколько тысяч украинцев, оттяпада территорию, вальнула Боинг и показала пальцем "то Украина". Потому это самое лайтовое, что может прозвучать в адрес этой публики.
то что же ты здесь сидишь резвишься, а не освобождаешь территорию Украину от российско-агрессивных захватчиков??
Как это все тупо и банально... Сколько раз я уже от ватников и просто пофигистов слышал этот вопрос. А если Хотаб ответит, что был на войне, что ему скажешь в ответ? Я тебя туда не посылал?
Binimovich написав:Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
еще раз положительный ПЦР нужен для длительного больничного. Еще раз не все в Украине такие богатые что бы будучи "легким" ,без крайней нужды , дарить частникам 1200-1300 за срочний ПЦР и около 700 за не срочный .
Экспресс-тест с результатом в течение часа обошелся под 700 грн. В августе месяце.
— По сравнению с абсолютной избыточной смертностью, о которой уже довольно много говорили за полтора года пандемии, главное преимущество измерения ожидаемой продолжительности жизни в том, что оно позволяет корректно сравнивать очень разные страны — даже тогда, когда у них очень разный средний возраст, структура населения. Насколько велика в итоге разница между странами, если ее измерять корректно? Не была ли она артефактом измерения?
— Нет, она очень велика! Относительно хорошо пережили пандемию скандинавские страны. У нас есть даже две страны, где ни у мужчин, ни у женщин ОПЖ не упала — это Дания и Норвегия. Финляндия просела совсем чуть-чуть. Исландия практически не просела, но там население небольшое, поэтому сама по себе оценка может довольно сильно скакать. Но в Швеции на фоне этих скандинавских стран видна потеря в целый год ожидаемой продолжительности жизни — это большой провал «шведской модели». ...... ...в целом мы видим такую закономерность, что маленькие страны лучше проходят пандемию — в них, видимо, как-то проще получается вводить одномоментно меры сдерживания. Дания, Финляндия, Норвегия, даже Швеция (когда они взялись за дело — они действительно взялись) — эти страны прошли последние полтора года намного лучше, чем большие Италия, Испания, Англия и в особенности США.
В США есть отдельные штаты, где ситуация немного лучше, а есть штаты, где ситуация гораздо хуже. И, в целом, такая региональная разнородность и раздробленность, видимо, составляет важный фактор, который мешает слаженно с пандемией работать. ...... ...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.
Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию. ....... ...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.
Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию.