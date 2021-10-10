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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3905390639073908

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:27

  yama написав:
  ЛАД написав:
  Binimovich написав:.........
Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.

Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.

забыли цену указать ~1300 грн

560 грн при онлайн записи, 620 грн при записи на месте.
ЛАД
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Повідомлень: 19915
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