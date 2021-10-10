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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 00:27
yama написав: ЛАД написав: Binimovich написав:
.........
Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.
забыли цену указать ~1300 грн
560 грн при онлайн записи, 620 грн при записи на месте.
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