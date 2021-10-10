fler написав:Может надо спросить у тех, кто вводит ограничения
Или спросить у себя: я верю в 2.5 млн переболевших в Украине, или все же в 30-40%, которые прикручиваю туда, где это выгодно. Тогда все сойдется, почему Британия при таких своих цифрах суточных кейсов заболеваемости живёт спокойной жизнью, а в Украине как ни вспышка (по цифрам кейсов вовсе и не огромная) , то заканчиваются койки и смертность в месяце взлетает на 40%.
Естественная убыль населения в РФ за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Демографы называют это эпохальным событием, поскольку никогда еще в мирное время смертность не превышала рождаемость на такую гигантскую величину. Но ситуация продолжает ухудшаться. И к началу нового года избыточная смертность за время пандемии также превысит миллион человек. Заболеваемость коронавирусом в России продолжает бить рекорды.
За последние 12 месяцев – с сентября 2020 года по август 2021-го – смертность в России достигла 2,36 млн человек, повторив тем самым рекорд за весь постсоветский период, установленный в 2003 году. При этом сегодня на 1 тыс. населения приходится почти 16 смертей, тогда как годом ранее – 13, следует из данных Росстата.
З.Ы. Скорее всего это они смерти от ДТП и на производстве записывают в ковидные, и потому так оно все. З.З.Ы. В свою очередь Флер ещё пару месяцев назад заверила, что у нас все уже позади и такого как у них, у нас "не было,нет и уже не будет". Не вижу ни одного основания не доверять доктору наук. Она вон даже и с "не будет 10 тысяч в день" почти угадала. Всего на 6 тысяч ошиблась.