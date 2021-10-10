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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3905390639073908

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 06:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Может надо спросить у тех, кто вводит ограничения

Или спросить у себя: я верю в 2.5 млн переболевших в Украине, или все же в 30-40%, которые прикручиваю туда, где это выгодно. Тогда все сойдется, почему Британия при таких своих цифрах суточных кейсов заболеваемости живёт спокойной жизнью, а в Украине как ни вспышка (по цифрам кейсов вовсе и не огромная) , то заканчиваются койки и смертность в месяце взлетает на 40%.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:03

Естественная убыль населения в РФ за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Демографы называют это эпохальным событием, поскольку никогда еще в мирное время смертность не превышала рождаемость на такую гигантскую величину. Но ситуация продолжает ухудшаться. И к началу нового года избыточная смертность за время пандемии также превысит миллион человек.
Заболеваемость коронавирусом в России продолжает бить рекорды.

За последние 12 месяцев – с сентября 2020 года по август 2021-го – смертность в России достигла 2,36 млн человек, повторив тем самым рекорд за весь постсоветский период, установленный в 2003 году. При этом сегодня на 1 тыс. населения приходится почти 16 смертей, тогда как годом ранее – 13, следует из данных Росстата.

https://www.ng.ru/economics/2021-10-10/ ... raphy.html

З.Ы. Скорее всего это они смерти от ДТП и на производстве записывают в ковидные, и потому так оно все. :lol:
З.З.Ы. В свою очередь Флер ещё пару месяцев назад заверила, что у нас все уже позади и такого как у них, у нас "не было,нет и уже не будет".
Не вижу ни одного основания не доверять доктору наук. Она вон даже и с "не будет 10 тысяч в день" почти угадала. Всего на 6 тысяч ошиблась.
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