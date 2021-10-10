Binimovich написав:Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
еще раз положительный ПЦР нужен для длительного больничного. Еще раз не все в Украине такие богатые что бы будучи "легким" ,без крайней нужды , дарить частникам 1200-1300 за срочний ПЦР и около 700 за не срочный .
Экспресс-тест с результатом в течение часа обошелся под 700 грн. В августе месяце.
— По сравнению с абсолютной избыточной смертностью, о которой уже довольно много говорили за полтора года пандемии, главное преимущество измерения ожидаемой продолжительности жизни в том, что оно позволяет корректно сравнивать очень разные страны — даже тогда, когда у них очень разный средний возраст, структура населения. Насколько велика в итоге разница между странами, если ее измерять корректно? Не была ли она артефактом измерения?
— Нет, она очень велика! Относительно хорошо пережили пандемию скандинавские страны. У нас есть даже две страны, где ни у мужчин, ни у женщин ОПЖ не упала — это Дания и Норвегия. Финляндия просела совсем чуть-чуть. Исландия практически не просела, но там население небольшое, поэтому сама по себе оценка может довольно сильно скакать. Но в Швеции на фоне этих скандинавских стран видна потеря в целый год ожидаемой продолжительности жизни — это большой провал «шведской модели». ...... ...в целом мы видим такую закономерность, что маленькие страны лучше проходят пандемию — в них, видимо, как-то проще получается вводить одномоментно меры сдерживания. Дания, Финляндия, Норвегия, даже Швеция (когда они взялись за дело — они действительно взялись) — эти страны прошли последние полтора года намного лучше, чем большие Италия, Испания, Англия и в особенности США.
В США есть отдельные штаты, где ситуация немного лучше, а есть штаты, где ситуация гораздо хуже. И, в целом, такая региональная разнородность и раздробленность, видимо, составляет важный фактор, который мешает слаженно с пандемией работать. ...... ...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.
Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию. ....... ...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.
Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию.
Binimovich написав:......... Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.
забыли цену указать ~1300 грн
560 грн при онлайн записи, 620 грн при записи на месте.
fler написав:Может надо спросить у тех, кто вводит ограничения
Или спросить у себя: я верю в 2.5 млн переболевших в Украине, или все же в 30-40%, которые прикручиваю туда, где это выгодно. Тогда все сойдется, почему Британия при таких своих цифрах суточных кейсов заболеваемости живёт спокойной жизнью, а в Украине как ни вспышка (по цифрам кейсов вовсе и не огромная) , то заканчиваются койки и смертность в месяце взлетает на 40%.
Естественная убыль населения в РФ за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Демографы называют это эпохальным событием, поскольку никогда еще в мирное время смертность не превышала рождаемость на такую гигантскую величину. Но ситуация продолжает ухудшаться. И к началу нового года избыточная смертность за время пандемии также превысит миллион человек. Заболеваемость коронавирусом в России продолжает бить рекорды.
За последние 12 месяцев – с сентября 2020 года по август 2021-го – смертность в России достигла 2,36 млн человек, повторив тем самым рекорд за весь постсоветский период, установленный в 2003 году. При этом сегодня на 1 тыс. населения приходится почти 16 смертей, тогда как годом ранее – 13, следует из данных Росстата.
З.Ы. Скорее всего это они смерти от ДТП и на производстве записывают в ковидные, и потому так оно все. З.З.Ы. В свою очередь Флер ещё пару месяцев назад заверила, что у нас все уже позади и такого как у них, у нас "не было,нет и уже не будет". Не вижу ни одного основания не доверять доктору наук. Она вон даже и с "не будет 10 тысяч в день" почти угадала. Всего на 6 тысяч ошиблась.
Наша постоянная рубрика "Летим в 50, к средней 120": Прошлый понедельник vs сегодня (кейсы, госпитализации, смерти) 4821/8832 2092/2672 114/207
Члени Секти Святої Вакцинації - звинувачуючи інших у всіх негараздах - не можуть допетрати що саме їх істеричні дописи про трупи/жахи..і приводять більшість населення до думки утриматись від вакцинації.. Пояснення просте Проснувся вранці пересічний, почитав у Фейсбуку Істребіна..і злякався, адже там так все яскраво описано і саме головне точно( я не жартую)..але з маленьким таким збоченням(нагнітання страху). Але робити нічого , продезинфікував пересічний руки, надягнув маску і...вийшовши з дому став виглядати білою вороною трупи не лежать , швидкі не шастають , серени не виють... От тут то в пересічного і кристалізується думка Знову нає.али.....
ПС То що там по табличкам Я свідомо затягую публікування розшифровки , бо мої висновки вже дуже не приємні для вакцинаторів+ я трошки підозрюю що можу бути не на 100% правий, бо є особою зацікавленою і чекаю поки колективний разум вакцинаторів - переконає мене що той набір цифр не такий вже й страшний для них 07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55 ....... 02.Вер ___ 0,9277 __ 0,8316 __ 131417 __ 474 __ 46 ...... 05.Сер ___ 0,9293 __ 0,8226 __ 129725 __ 269 __ 29 ...... 01.Лип ___ 0,9302 __ 0,8333 __ 128979 ___ 85 ____ 8 ...... 03.Чер ___ 0,9306 __ 0,8411 __ 128677 ___ 90 ___ 8 ..... 06.Тра ___ 0,9310 __ 0,8846 __ 128180 __ 230 ___ 11 ...... 01.Кві ___ 0,9322 __ 0,8868 __ 126373 __ 854 ___ 39 ...... 04.Бер ___ 0,9343 __ 0,9130 __ 119656 __ 3724 ___ 79 ..... 04.Лют ___ 0,9370 __ 0,9320 __ 96098 __ 7849 ___ 40 ...... 07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32 2 Перший стовпчик - дата Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень ,яким допомогла вакцинація....
Еще один участник конференции «Наука о коллективном иммунитете», профессор Эморийского университета в Атланте Рустом Анита сказал, ссылаясь на свою статью, что особенности будущей совместной жизни с вирусом зависят от того, каков будет уровень смертности от него среди молодежи — именно в молодые группы сместится эпидемия при переходе вируса к «эндемичности». Если уровень смертности среди молодежи будет низким, как это было в последние полтора года, то «мирное сосуществование» с такой эндемической болезнью возможно. Если же он будет высоким, то потребуется тотальная вакцинация всего населения, в том числе детей. ........ В любом случае переход к новому миру, где коронавирус будет вызывать относительно безобидную болезнь, потребует от населения планеты соблюдения дистанции и прочих самоограничений. Участница конференции «Наука о коллективном иммунитете» Джули Парсоннет из Стэнфорда сказала по этому поводу: «Люди думают, что вакцины решат все проблемы. Это неправда. Нам потребуется полный набор инструментов: мы должны будем носить маски, избегать массовых мероприятий, где могут быть суперраспространители, и т. д.».
Там ещё довольно много об опыте Манауса, как там опростоволосились прогнозисты. Не мешало бы почитать нашим арифметикам, для понимания сложностей задач.