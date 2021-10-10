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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3905390639073908>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:Видео о лечении воспаления легких на дому
https://youtu.be/irG8GnrlL_I
от известного популяризатора Вакцинации


  Binimovich написав:Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
еще раз положительный ПЦР нужен для длительного больничного. Еще раз не все в Украине такие богатые что бы будучи "легким" ,без крайней нужды , дарить частникам 1200-1300 за срочний ПЦР и около 700 за не срочный .
Экспресс-тест с результатом в течение часа обошелся под 700 грн. В августе месяце.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:18

Ромасик
Ещё о США.
Интересное интервью - "Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой Интервью соавтора работы Ильи Кашницкого" - https://meduza.io/feature/2021/10/10/demografy-podveli-itogi-pandemii-v-2020-godu-glavnyy-iz-nih-takogo-padeniya-ozhidaemoy-prodolzhitelnosti-zhizni-ne-bylo-so-vremen-vtoroy-mirovoy
— По сравнению с абсолютной избыточной смертностью, о которой уже довольно много говорили за полтора года пандемии, главное преимущество измерения ожидаемой продолжительности жизни в том, что оно позволяет корректно сравнивать очень разные страны — даже тогда, когда у них очень разный средний возраст, структура населения. Насколько велика в итоге разница между странами, если ее измерять корректно? Не была ли она артефактом измерения?

— Нет, она очень велика! Относительно хорошо пережили пандемию скандинавские страны. У нас есть даже две страны, где ни у мужчин, ни у женщин ОПЖ не упала — это Дания и Норвегия. Финляндия просела совсем чуть-чуть. Исландия практически не просела, но там население небольшое, поэтому сама по себе оценка может довольно сильно скакать. Но в Швеции на фоне этих скандинавских стран видна потеря в целый год ожидаемой продолжительности жизни — это большой провал «шведской модели».
......
...в целом мы видим такую закономерность, что маленькие страны лучше проходят пандемию — в них, видимо, как-то проще получается вводить одномоментно меры сдерживания. Дания, Финляндия, Норвегия, даже Швеция (когда они взялись за дело — они действительно взялись) — эти страны прошли последние полтора года намного лучше, чем большие Италия, Испания, Англия и в особенности США.

В США есть отдельные штаты, где ситуация немного лучше, а есть штаты, где ситуация гораздо хуже. И, в целом, такая региональная разнородность и раздробленность, видимо, составляет важный фактор, который мешает слаженно с пандемией работать.
......
...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.

Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию.
.......
...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.

Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию.

Там есть ссылки на другие статьи, достаточно интересные. Например, о коллективном иммунитете - https://meduza.io/feature/2021/04/12/v-rossii-ochen-mnogo-lyudey-perebolelo-kovidom-znachit-strana-blizka-k-kollektivnomu-immunitetu-i-vse-skoro-konchitsya
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:27

  yama написав:
  ЛАД написав:
  Binimovich написав:.........
Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.

Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.

забыли цену указать ~1300 грн

560 грн при онлайн записи, 620 грн при записи на месте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 06:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Может надо спросить у тех, кто вводит ограничения

Или спросить у себя: я верю в 2.5 млн переболевших в Украине, или все же в 30-40%, которые прикручиваю туда, где это выгодно. Тогда все сойдется, почему Британия при таких своих цифрах суточных кейсов заболеваемости живёт спокойной жизнью, а в Украине как ни вспышка (по цифрам кейсов вовсе и не огромная) , то заканчиваются койки и смертность в месяце взлетает на 40%.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:03

Естественная убыль населения в РФ за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Демографы называют это эпохальным событием, поскольку никогда еще в мирное время смертность не превышала рождаемость на такую гигантскую величину. Но ситуация продолжает ухудшаться. И к началу нового года избыточная смертность за время пандемии также превысит миллион человек.
Заболеваемость коронавирусом в России продолжает бить рекорды.

За последние 12 месяцев – с сентября 2020 года по август 2021-го – смертность в России достигла 2,36 млн человек, повторив тем самым рекорд за весь постсоветский период, установленный в 2003 году. При этом сегодня на 1 тыс. населения приходится почти 16 смертей, тогда как годом ранее – 13, следует из данных Росстата.

https://www.ng.ru/economics/2021-10-10/ ... raphy.html

З.Ы. Скорее всего это они смерти от ДТП и на производстве записывают в ковидные, и потому так оно все. :lol:
З.З.Ы. В свою очередь Флер ещё пару месяцев назад заверила, что у нас все уже позади и такого как у них, у нас "не было,нет и уже не будет".
Не вижу ни одного основания не доверять доктору наук. Она вон даже и с "не будет 10 тысяч в день" почти угадала. Всего на 6 тысяч ошиблась.



Наша постоянная рубрика
"Летим в 50, к средней 120":
Прошлый понедельник vs сегодня (кейсы, госпитализации, смерти)
4821/8832
2092/2672
114/207
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:29

  Hotab написав: В свою очередь Флер ещё пару месяцев назад заверила, что у нас все уже позади и такого как у них, у нас "не было,нет и уже не будет".


Флер сказала, что у нас не будет как в РФ, но перекрутили вы как обычно, с переляком.

  Hotab написав:Не вижу ни одного основания не доверять доктору наук. Она вон даже и с "не будет 10 тысяч в день" почти угадала. Всего на 6 тысяч ошиблась.
4821/8832
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Да, конечно :mrgreen: На сегодня 8832 выявленных. Где 16 тысяч, Хотаб? :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:29

Чуть выше давал ссылку на статью о коллективном иммунитете - https://meduza.io/feature/2021/04/12/v- ... konchitsya.
приведу пару цитат:
Еще один участник конференции «Наука о коллективном иммунитете», профессор Эморийского университета в Атланте Рустом Анита сказал, ссылаясь на свою статью, что особенности будущей совместной жизни с вирусом зависят от того, каков будет уровень смертности от него среди молодежи — именно в молодые группы сместится эпидемия при переходе вируса к «эндемичности». Если уровень смертности среди молодежи будет низким, как это было в последние полтора года, то «мирное сосуществование» с такой эндемической болезнью возможно. Если же он будет высоким, то потребуется тотальная вакцинация всего населения, в том числе детей.
........
В любом случае переход к новому миру, где коронавирус будет вызывать относительно безобидную болезнь, потребует от населения планеты соблюдения дистанции и прочих самоограничений. Участница конференции «Наука о коллективном иммунитете» Джули Парсоннет из Стэнфорда сказала по этому поводу: «Люди думают, что вакцины решат все проблемы. Это неправда. Нам потребуется полный набор инструментов: мы должны будем носить маски, избегать массовых мероприятий, где могут быть суперраспространители, и т. д.».

Там ещё довольно много об опыте Манауса, как там опростоволосились прогнозисты.
Не мешало бы почитать нашим арифметикам, для понимания сложностей задач.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Где 16 тысяч, Хотаб?

У вас что, амнезия? Сами забыли, что писали??
Обещали не более 10.
  fler написав:По факту:
30.09. – 1175
01.10. – 12034
02.10. – 11809

Это ваше фиаско.

А вот победа Истребина.
Зображення


Или вы предложили новый спор? О чем вы сейчас??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:40

  fler написав:
  Hotab написав: В свою очередь Флер ещё пару месяцев назад заверила, что у нас все уже позади и такого как у них, у нас "не было,нет и уже не будет".


Флер сказала, что у нас не будет как в РФ, но перекрутили вы как обычно, с переляком.

  Hotab написав:Не вижу ни одного основания не доверять доктору наук. Она вон даже и с "не будет 10 тысяч в день" почти угадала. Всего на 6 тысяч ошиблась.
4821/8832
2092/2672
114/207


Да, конечно :mrgreen: На сегодня 8832 выявленных. Где 16 тысяч, Хотаб? :twisted:

Угу. При
Здійснено тестувань за добу – 52064
в т. ч.:
методом ПЛР — 23675

методом ІФА — 3480

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24909

Сложно найти 16 тыс. зараженных при 24 тыс. тестов. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:43

Чим це моє згадування про нагнятання істерії саме Істрєбіним з компанією+табличка - так налякали вакцинаторів що вони навіть потурбувались що повідомлення було знесено...
Правда очі коле
Чи боїтесь коли страшно?

Бійтесь , адже це тільки початок...
07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55
30.Вер ___ 0,9260 __ 0,8555 __ 133988 __ 728 __ 51
23.Вер ___ 0,9264 __ 0,8530 __ 133260 __ 731 __ 54
16.Вер ___ 0,9269 __ 0,8528 __ 132529 __ 562 __ 42
09.Вер ___ 0,9272 __ 0,8234 __ 131967 __ 550 __ 57
02.Вер ___ 0,9277 __ 0,8316 __ 131417 __ 474 __ 46
26.Сер ___ 0,9281 __ 0,8266 __ 130943 __ 472 __ 48
19.Сер ___ 0,9285 __ 0,7799 __ 130471 __ 411 __ 61
12.Сер ___ 0,9291 __ 0,8292 __ 130060 __ 335 __ 33
05.Сер ___ 0,9293 __ 0,8226 __ 129725 __ 269 __ 29
29.Лип ___ 0,9296 __ 0,7890 __ 129456 __ 172 __ 24
22.Лип ___ 0,9298 __ 0,7760 __ 129284 __ 142 __ 22
15.Лип ___ 0,9300 __ 0,7798 __ 129142 ___ 85 __ 13
08.Лип ___ 0,9301 __ 0,7879 __ 129057 ___ 78 __ 11
01.Лип ___ 0,9302 __ 0,8333 __ 128979 ___ 85 ____ 8
24.Чер ___ 0,9303 __ 0,7976 __ 128894 ___ 67 ____ 9
17.Чер ___ 0,9304 __ 0,7755 __ 128827 ___ 76 ___ 12
10.Чер ___ 0,9305 __ 0,7789 __ 128751 ___ 74 ___ 11
03.Чер ___ 0,9306 __ 0,8411 __ 128677 ___ 90 ___ 8
27.Тра ___ 0,9307 __ 0,8278 __ 128587 __ 125 ___ 13
20.Тра ___ 0,9308 __ 0,8062 __ 128462 __ 104 ___ 13
13.Тра ___ 0,9309 __ 0,8683 __ 128358 __ 178 ___ 11
06.Тра ___ 0,9310 __ 0,8846 __ 128180 __ 230 ___ 11
29.Кві ___ 0,9311 __ 0,8343 __ 127950 __ 302 ___ 29
22.Кві ___ 0,9313 __ 0,8549 __ 127648 __ 324 ___ 25
15.Кві ___ 0,9316 __ 0,8250 __ 127324 __ 330 ___ 35
08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42
01.Кві ___ 0,9322 __ 0,8868 __ 126373 __ 854 ___ 39
25.Бер ___ 0,9326 __ 0,8801 __ 125519 __ 1321 ___ 69
18.Бер ___ 0,9331 __ 0,8998 __ 124198 __ 1894 ___ 63
11.Бер ___ 0,9337 __ 0,9087 __ 122304 __ 2648 ___ 66
04.Бер ___ 0,9343 __ 0,9130 __ 119656 __ 3724 ___ 79
25.Лют ___ 0,9350 __ 0,9215 __ 115932 __ 5244 ___ 71
18.Лют ___ 0,9356 __ 0,9246 __ 110688 __ 6768 ___ 75
11.Лют ___ 0,9363 __ 0,9275 __ 103920 __ 7822 ___ 69
04.Лют ___ 0,9370 __ 0,9320 __ 96098 __ 7849 ___ 40
28.Січ ___ 0,9375 __ 0,9292 __ 88249 __ 6732 ___ 56
21.Січ ___ 0,9382 __ 0,9338 __ 81517 __ 5656 ___ 25
14.Січ ___ 0,9385 __ 0,9437 __ 75861 __ 2967 ___ -15
07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32
2 Перший стовпчик - дата
Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим
Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень
Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії
Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень
Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень ,яким допомогла вакцинація....

Хто мені скаже - як я вичислив це значення?
Хто мені скаже - чому я почав відлік з січня 2020?
budivelnik
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