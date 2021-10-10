Binimovich написав:Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
еще раз положительный ПЦР нужен для длительного больничного. Еще раз не все в Украине такие богатые что бы будучи "легким" ,без крайней нужды , дарить частникам 1200-1300 за срочний ПЦР и около 700 за не срочный .
Экспресс-тест с результатом в течение часа обошелся под 700 грн. В августе месяце.
— По сравнению с абсолютной избыточной смертностью, о которой уже довольно много говорили за полтора года пандемии, главное преимущество измерения ожидаемой продолжительности жизни в том, что оно позволяет корректно сравнивать очень разные страны — даже тогда, когда у них очень разный средний возраст, структура населения. Насколько велика в итоге разница между странами, если ее измерять корректно? Не была ли она артефактом измерения?
— Нет, она очень велика! Относительно хорошо пережили пандемию скандинавские страны. У нас есть даже две страны, где ни у мужчин, ни у женщин ОПЖ не упала — это Дания и Норвегия. Финляндия просела совсем чуть-чуть. Исландия практически не просела, но там население небольшое, поэтому сама по себе оценка может довольно сильно скакать. Но в Швеции на фоне этих скандинавских стран видна потеря в целый год ожидаемой продолжительности жизни — это большой провал «шведской модели». ...... ...в целом мы видим такую закономерность, что маленькие страны лучше проходят пандемию — в них, видимо, как-то проще получается вводить одномоментно меры сдерживания. Дания, Финляндия, Норвегия, даже Швеция (когда они взялись за дело — они действительно взялись) — эти страны прошли последние полтора года намного лучше, чем большие Италия, Испания, Англия и в особенности США.
В США есть отдельные штаты, где ситуация немного лучше, а есть штаты, где ситуация гораздо хуже. И, в целом, такая региональная разнородность и раздробленность, видимо, составляет важный фактор, который мешает слаженно с пандемией работать. ...... ...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.
Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию. ....... ...и в США в этом году ситуация тоже очень плохая: есть множество штатов, где взрослое население привито очень слабо и у них прямо сейчас смертность очень высокая. И даже «волной» это уже назвать нельзя, просто катится повышенный фоновый уровень смертности и все.
Кроме как на мониторинг избыточной смертности, отдельные публикации и общие впечатления мне опереться не на что, но повторюсь, мы снова видим внутреннюю закономерность в том, что большие и внутренне разрозненные страны хуже проходят пандемию.
Binimovich написав:......... Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.
забыли цену указать ~1300 грн
560 грн при онлайн записи, 620 грн при записи на месте.
fler написав:Может надо спросить у тех, кто вводит ограничения
Или спросить у себя: я верю в 2.5 млн переболевших в Украине, или все же в 30-40%, которые прикручиваю туда, где это выгодно. Тогда все сойдется, почему Британия при таких своих цифрах суточных кейсов заболеваемости живёт спокойной жизнью, а в Украине как ни вспышка (по цифрам кейсов вовсе и не огромная) , то заканчиваются койки и смертность в месяце взлетает на 40%.
Естественная убыль населения в РФ за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Демографы называют это эпохальным событием, поскольку никогда еще в мирное время смертность не превышала рождаемость на такую гигантскую величину. Но ситуация продолжает ухудшаться. И к началу нового года избыточная смертность за время пандемии также превысит миллион человек. Заболеваемость коронавирусом в России продолжает бить рекорды.
За последние 12 месяцев – с сентября 2020 года по август 2021-го – смертность в России достигла 2,36 млн человек, повторив тем самым рекорд за весь постсоветский период, установленный в 2003 году. При этом сегодня на 1 тыс. населения приходится почти 16 смертей, тогда как годом ранее – 13, следует из данных Росстата.
З.Ы. Скорее всего это они смерти от ДТП и на производстве записывают в ковидные, и потому так оно все. З.З.Ы. В свою очередь Флер ещё пару месяцев назад заверила, что у нас все уже позади и такого как у них, у нас "не было,нет и уже не будет". Не вижу ни одного основания не доверять доктору наук. Она вон даже и с "не будет 10 тысяч в день" почти угадала. Всего на 6 тысяч ошиблась.
Наша постоянная рубрика "Летим в 50, к средней 120": Прошлый понедельник vs сегодня (кейсы, госпитализации, смерти) 4821/8832 2092/2672 114/207
Еще один участник конференции «Наука о коллективном иммунитете», профессор Эморийского университета в Атланте Рустом Анита сказал, ссылаясь на свою статью, что особенности будущей совместной жизни с вирусом зависят от того, каков будет уровень смертности от него среди молодежи — именно в молодые группы сместится эпидемия при переходе вируса к «эндемичности». Если уровень смертности среди молодежи будет низким, как это было в последние полтора года, то «мирное сосуществование» с такой эндемической болезнью возможно. Если же он будет высоким, то потребуется тотальная вакцинация всего населения, в том числе детей. ........ В любом случае переход к новому миру, где коронавирус будет вызывать относительно безобидную болезнь, потребует от населения планеты соблюдения дистанции и прочих самоограничений. Участница конференции «Наука о коллективном иммунитете» Джули Парсоннет из Стэнфорда сказала по этому поводу: «Люди думают, что вакцины решат все проблемы. Это неправда. Нам потребуется полный набор инструментов: мы должны будем носить маски, избегать массовых мероприятий, где могут быть суперраспространители, и т. д.».
Там ещё довольно много об опыте Манауса, как там опростоволосились прогнозисты. Не мешало бы почитать нашим арифметикам, для понимания сложностей задач.
Чим це моє згадування про нагнятання істерії саме Істрєбіним з компанією+табличка - так налякали вакцинаторів що вони навіть потурбувались що повідомлення було знесено... Правда очі коле Чи боїтесь коли страшно?