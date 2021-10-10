Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора и вы совершенно не умеете общаться с женщинами За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Как видим, 16000 немає.
Когда вы с умным видом не дав свой прогноз обсуждали мои цифры, то почему-то вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.
П.С. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №2153 із затвердженим переліком професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, набере чинності 4 листопада 2021 року.
fler написав:Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора
Аааааа. Вот оно что!! Там надо было посмеяться с вашей шутки!!
fler написав:Как видим, 16000 немає.
Немає. А кто обещал именно 10.10.2021 16 тысяч?? Или это снова надо смеяться, а я не понял шутку?))
fler написав:вы совершенно не умеете общаться с женщинами
Продолжайте держать меня в курсе о моих умениях с женщинами)))
fler написав:вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.
Зачем нам учитывать что-либо, когда вы даёте прогнозы без учёта чего-либо?)))
fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю На мій погляд Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними. Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі.. Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ... а там ні трупів, ні масок, ні страху..... і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять... А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно... Тому по старій українській звичці а сало треба переховати... пересічний і уникає вакцинування...
Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..
Так само і з вакцинами Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде. Тому репетуйте й далі Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..
Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив?
budivelnik написав:Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю На мій погляд Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними. Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі.. Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ... а там ні трупів, ні масок, ні страху..... і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять... А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно... Тому по старій українській звичці а сало треба переховати... пересічний і уникає вакцинування...
Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..
Так само і з вакцинами Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде. Тому репетуйте й далі Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..
Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив?
Ровно до тех пор пока пересічний не вызывает скорую для своего родственника с сатурацией 60-70. А там и говорят лечитесь дома, машин нет, мест нет, реанимация занята. Переляканый Киев больнички первой очереди заполнены на 65-70%. Смелый Харьков вторая очередь больниц заполнилась за 2 дня. Так где хорошо? Кто переляканый? Нормально что нет реаниматологов?
ЛАД написав:Ромасик Ещё о США. Интересное интервью - [b]"Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой
да, 2020 - был тяжелый год, там и не было чудотворного файзера и ватный Трамп все отрицал. Не то, что в 2021 Бидон всех исцелил. И вторая мировая очень сильно потрепала США. Все не доберусь посмотреть, что там со смертностью и вакцинацией по штатам