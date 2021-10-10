Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3905390639073908 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Пон 11 жов, 2021 09:49 Hotab написав: fler написав: Где 16 тысяч, Хотаб? Где 16 тысяч, Хотаб?

О чем вы сейчас?? О чем вы сейчас??



Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора и вы совершенно не умеете общаться с женщинами

За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Как видим, 16000 немає.



Когда вы с умным видом не дав свой прогноз обсуждали мои цифры, то почему-то вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.



П.С. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №2153 із затвердженим переліком професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, набере чинності 4 листопада 2021 року. Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора и вы совершенно не умеете общаться с женщинамиЗа добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Как видим, 16000 немає.Когда вы с умным видом не дав свой прогноз обсуждали мои цифры, то почему-то вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.П.С. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №2153 із затвердженим переліком професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, fler

Повідомлень: 2150 З нами з: 07.08.09 Подякував: 645 раз. Подякували: 802 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 09:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у



Аааааа. Вот оно что!! Там надо было посмеяться с вашей шутки!!



fler написав: Как видим, 16000 немає. Как видим, 16000 немає.

Немає. А кто обещал именно 10.10.2021 16 тысяч?? Или это снова надо смеяться, а я не понял шутку?))

fler написав: вы совершенно не умеете общаться с женщинами вы совершенно не умеете общаться с женщинами

Продолжайте держать меня в курсе о моих умениях с женщинами)))







fler написав: вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов. вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.

Зачем нам учитывать что-либо, когда вы даёте прогнозы без учёта чего-либо?)))





fler написав: Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня).

Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.

Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні ().Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.



Тем более, что щоденно он не обещал.





Аааааа. Вот оно что!! Там надо было посмеяться с вашей шутки!!Немає. А кто обещал именно 10.10.2021 16 тысяч?? Или это снова надо смеяться, а я не понял шутку?))Продолжайте держать меня в курсе о моих умениях с женщинами)))Зачем нам учитывать что-либо, когда вы даёте прогнозы без учёта чего-либо?)))Тем более, что щоденно он не обещал. Hotab

Повідомлень: 4991 З нами з: 15.02.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 1403 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 10:13 budivelnik написав: вони навіть потурбувались що повідомлення було знесено вони навіть потурбувались що повідомлення було знесено

Я "потурбувався". И сделал это снова.

Если вам хочется думать, что это вы так "налякали" , то ваше право. Но вообще один в один мы эту простыню видели (даже дважды) ,

viewtopic.php?p=5312870#p5312870





viewtopic.php?p=5312855#p5312855



зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз". Я "потурбувався". И сделал это снова.Если вам хочется думать, что это вы так "налякали" , то ваше право. Но вообще один в один мы эту простыню видели (даже дважды) ,зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз". Hotab

Повідомлень: 4991 З нами з: 15.02.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 1403 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 10:48 Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю

На мій погляд

Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними.

Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі..

Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ...

а там

ні трупів, ні масок, ні страху.....

і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять...

А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно...

Тому по старій українській звичці

а сало треба переховати...

пересічний і уникає вакцинування...



Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості

Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить

Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..



Так само і з вакцинами

Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде.

Тому репетуйте й далі

Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..



Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив? budivelnik

Повідомлень: 25130 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 10:53 budivelnik написав: Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю

На мій погляд

Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними.

Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі..

Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ...

а там

ні трупів, ні масок, ні страху.....

і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять...

А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно...

Тому по старій українській звичці

а сало треба переховати...

пересічний і уникає вакцинування...



Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості

Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить

Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..



Так само і з вакцинами

Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде.

Тому репетуйте й далі

Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..



Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив? Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицюНа мій поглядЗвинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними.Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі..Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ...а тамні трупів, ні масок, ні страху.....і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять...А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно...Тому по старій українській звичціа сало треба переховати...пересічний і уникає вакцинування...Перевожу на хлопський з прикладами народної мудростіЯкщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжитьЯкщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..Так само і з вакцинамиЯкщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде.Тому репетуйте й даліЧим більше ви це робите - тим гірше для вас..Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив?

Ровно до тех пор пока пересічний не вызывает скорую для своего родственника с сатурацией 60-70. А там и говорят лечитесь дома, машин нет, мест нет, реанимация занята.

Переляканый Киев больнички первой очереди заполнены на 65-70%. Смелый Харьков вторая очередь больниц заполнилась за 2 дня. Так где хорошо? Кто переляканый?

Нормально что нет реаниматологов? Ровно до тех пор пока пересічний не вызывает скорую для своего родственника с сатурацией 60-70. А там и говорят лечитесь дома, машин нет, мест нет, реанимация занята.Переляканый Киев больнички первой очереди заполнены на 65-70%. Смелый Харьков вторая очередь больниц заполнилась за 2 дня. Так где хорошо? Кто переляканый?Нормально что нет реаниматологов? stm

Повідомлень: 3132 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 11:04 ЛАД написав: Ромасик

Ещё о США.

Интересное интервью - [b]"Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой Ещё о США.Интересное интервью - [b]"Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой

да, 2020 - был тяжелый год, там и не было чудотворного файзера и ватный Трамп все отрицал. Не то, что в 2021 Бидон всех исцелил. И вторая мировая очень сильно потрепала США.

Все не доберусь посмотреть, что там со смертностью и вакцинацией по штатам да, 2020 - был тяжелый год, там и не было чудотворного файзера и ватный Трамп все отрицал. Не то, что в 2021 Бидон всех исцелил. И вторая мировая очень сильно потрепала США.Все не доберусь посмотреть, что там со смертностью и вакцинацией по штатам Ромасик Повідомлень: 3180 З нами з: 30.03.15 Подякував: 651 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3905390639073908 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 11 жов, 2021 09:02